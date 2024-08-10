Число погибших от израильских ударов в Газе превысило 39 тысяч человек
Минздрав Палестины: число жертв операции Израиля в Газе возросло до 39 790
© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
БЕЙРУТ, 10 авг - РИА Новости. Число жертв военной операции Израиля в секторе Газа с октября 2023 года возросло до 39 790, 91 702 человека получили ранения, сообщается в опубликованном в субботу заявлении министерства здравоохранения Палестины.
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"За вчерашний день (пятница) убиты 40 палестинцев в результате израильских (военных) операций, общее число погибших с 7-го октября увеличилось до 39 790, в то время как число раненных достигло 91 702 человека", - сообщил минздрав.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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