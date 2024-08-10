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Число погибших от израильских ударов в Газе превысило 39 тысяч человек - РИА Новости, 10.08.2024
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14:36 10.08.2024 (обновлено: 14:37 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/pogibshie-1965382220.html
Число погибших от израильских ударов в Газе превысило 39 тысяч человек
Число погибших от израильских ударов в Газе превысило 39 тысяч человек - РИА Новости, 10.08.2024
Число погибших от израильских ударов в Газе превысило 39 тысяч человек
Число жертв военной операции Израиля в секторе Газа с октября 2023 года возросло до 39 790, 91 702 человека получили ранения, сообщается в опубликованном в... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T14:36
2024-08-10T14:37
в мире
израиль
палестина
рафах (провинция)
хамас
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 10 авг - РИА Новости. Число жертв военной операции Израиля в секторе Газа с октября 2023 года возросло до 39 790, 91 702 человека получили ранения, сообщается в опубликованном в субботу заявлении министерства здравоохранения Палестины. "За вчерашний день (пятница) убиты 40 палестинцев в результате израильских (военных) операций, общее число погибших с 7-го октября увеличилось до 39 790, в то время как число раненных достигло 91 702 человека", - сообщил минздрав. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240810/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html
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в мире, израиль, палестина, рафах (провинция), хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Рафах (провинция), ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Число погибших от израильских ударов в Газе превысило 39 тысяч человек

Минздрав Палестины: число жертв операции Израиля в Газе возросло до 39 790

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 10 авг - РИА Новости. Число жертв военной операции Израиля в секторе Газа с октября 2023 года возросло до 39 790, 91 702 человека получили ранения, сообщается в опубликованном в субботу заявлении министерства здравоохранения Палестины.
«
"За вчерашний день (пятница) убиты 40 палестинцев в результате израильских (военных) операций, общее число погибших с 7-го октября увеличилось до 39 790, в то время как число раненных достигло 91 702 человека", - сообщил минздрав.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Ближний Восток на всех парах несется к большой войне
6 августа, 08:00
 
В миреИзраильПалестинаРафах (провинция)ХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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