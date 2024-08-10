https://ria.ru/20240810/pogibshie-1965382220.html

Число погибших от израильских ударов в Газе превысило 39 тысяч человек

Число погибших от израильских ударов в Газе превысило 39 тысяч человек - РИА Новости, 10.08.2024

Число погибших от израильских ударов в Газе превысило 39 тысяч человек

Число жертв военной операции Израиля в секторе Газа с октября 2023 года возросло до 39 790, 91 702 человека получили ранения, сообщается в опубликованном в... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T14:36

2024-08-10T14:36

2024-08-10T14:37

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 10 авг - РИА Новости. Число жертв военной операции Израиля в секторе Газа с октября 2023 года возросло до 39 790, 91 702 человека получили ранения, сообщается в опубликованном в субботу заявлении министерства здравоохранения Палестины. "За вчерашний день (пятница) убиты 40 палестинцев в результате израильских (военных) операций, общее число погибших с 7-го октября увеличилось до 39 790, в то время как число раненных достигло 91 702 человека", - сообщил минздрав. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240810/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html

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рафах (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, палестина, рафах (провинция), хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году