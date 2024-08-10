https://ria.ru/20240810/podmoskove-1965370042.html
В Подмосковье из Курской области прибыли 424 человека
В Подмосковье из Курской области прибыли 424 человека - РИА Новости, 10.08.2024
В Подмосковье из Курской области прибыли 424 человека
В Подмосковье из Курской области прибыли 424 человека, из них 330 детей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T13:03
2024-08-10T13:03
2024-08-10T13:27
московская область (подмосковье)
курская область
общество
егорьевск
андрей воробьев
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В Подмосковье из Курской области прибыли 424 человека, из них 330 детей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Мы отправили первые 15 автобусов, честно говоря, заранее, потому что до конца не понимали, знали, что это для детей. Соответственно, через двое суток мы приняли всего 424 человека, из них 330 - это дети, 50 - сопровождающие именно детей, а еще 50 - это престарелые. Мы эвакуировали дом престарелых и сейчас в Егорьевск отвезли", - сказал Воробьев журналистам.Также губернатор отметил, что если у жителей будет запрос, регион продолжит отправлять в Курскую область автобусы из Подмосковья."Если будет запрос, сейчас после встречи здесь, безусловно, мы губернатору позвоним, он беспокоится о своих жителях. Скажем, что все слава Богу, и если запрос есть, автобусы у нас туристические, комфортабельные, готовы. Мы отправим туда, потому что некоторые из семей сказали, что есть такой запрос. Но мы не будем торопиться, мы спокойно все выясним", - добавил Воробьев.
https://ria.ru/20240810/kursk-1965370693.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), курская область, общество, егорьевск, андрей воробьев
Московская область (Подмосковье), Курская область, Общество, Егорьевск, Андрей Воробьев
В Подмосковье из Курской области прибыли 424 человека
Воробьев: в Подмосковье из Курской области прибыли 330 детей
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В Подмосковье из Курской области прибыли 424 человека, из них 330 детей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Мы отправили первые 15 автобусов, честно говоря, заранее, потому что до конца не понимали, знали, что это для детей. Соответственно, через двое суток мы приняли всего 424 человека, из них 330 - это дети, 50 - сопровождающие именно детей, а еще 50 - это престарелые. Мы эвакуировали дом престарелых и сейчас в Егорьевск
отвезли", - сказал Воробьев журналистам.
Также губернатор отметил, что если у жителей будет запрос, регион продолжит отправлять в Курскую область автобусы из Подмосковья.
"Если будет запрос, сейчас после встречи здесь, безусловно, мы губернатору позвоним, он беспокоится о своих жителях. Скажем, что все слава Богу, и если запрос есть, автобусы у нас туристические, комфортабельные, готовы. Мы отправим туда, потому что некоторые из семей сказали, что есть такой запрос. Но мы не будем торопиться, мы спокойно все выясним", - добавил Воробьев.