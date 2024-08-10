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Состояние военкора Поддубного остается тяжелым - РИА Новости, 10.08.2024
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12:07 10.08.2024 (обновлено: 13:30 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/poddubnyy-1965364458.html
Состояние военкора Поддубного остается тяжелым
Состояние военкора Поддубного остается тяжелым - РИА Новости, 10.08.2024
Состояние военкора Поддубного остается тяжелым
Состояние военкора ВГТРК Евгения Поддубного остается тяжелым, но стабильным, сообщили в Telegram-канале репортера. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T12:07
2024-08-10T13:30
евгений поддубный
родион мирошник
вгтрк
происшествия
ранение военкора поддубного в курской области
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Состояние военкора ВГТРК Евгения Поддубного остается тяжелым, но стабильным, сообщили в Telegram-канале репортера. "Уважаемые подписчики. Новой информации о состоянии нашего шефа пока нет. Состояние тяжелое, но стабильное", — уточнили в материале. Также отмечается, что военкор получает все необходимое лечение и скоро обязательно пойдет на поправку. В среду Поддубный получил ранение в Курской области при атаке украинского дрона. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию курской областной больницы, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести Поддубного в Москву.На следующий день утром врачи сообщали, что у него тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии.В четверг военкора доставили на лечение в НИИ имени Склифосовского.Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил РИА Новости, что журналиста могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.
https://ria.ru/20240809/poddubnyy-1965258115.html
https://ria.ru/20240809/poddubnyy-1965083724.html
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евгений поддубный, родион мирошник, вгтрк, происшествия, ранение военкора поддубного в курской области
Евгений Поддубный, Родион Мирошник, ВГТРК, Происшествия, Ранение военкора Поддубного в Курской области
Состояние военкора Поддубного остается тяжелым

Состояние военкора ВГТРК Евгения Поддубного остается тяжелым, но стабильным

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоенкор Евгений Поддубный
Военкор Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военкор Евгений Поддубный. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Состояние военкора ВГТРК Евгения Поддубного остается тяжелым, но стабильным, сообщили в Telegram-канале репортера.
"Уважаемые подписчики. Новой информации о состоянии нашего шефа пока нет. Состояние тяжелое, но стабильное", — уточнили в материале.
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Ведущая ВГТРК опубликовала кадры с Поддубным, снятые сразу после ранения
9 августа, 17:42
Также отмечается, что военкор получает все необходимое лечение и скоро обязательно пойдет на поправку.
В среду Поддубный получил ранение в Курской области при атаке украинского дрона. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию курской областной больницы, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести Поддубного в Москву.
Раненого военного корреспондента Евгения Поддубного доставили в научно-исследовательский институт скорой неотложной помощи имени Н. В. Склифосовского в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
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На следующий день утром врачи сообщали, что у него тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии.
В четверг военкора доставили на лечение в НИИ имени Склифосовского.
Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил РИА Новости, что журналиста могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.
Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
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9 августа, 11:22
 
Евгений ПоддубныйРодион МирошникВГТРКПроисшествияРанение военкора Поддубного в Курской области
 
 
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