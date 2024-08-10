https://ria.ru/20240810/poddubnyy-1965364458.html
Состояние военкора Поддубного остается тяжелым
Состояние военкора Поддубного остается тяжелым - РИА Новости, 10.08.2024
Состояние военкора Поддубного остается тяжелым
Состояние военкора ВГТРК Евгения Поддубного остается тяжелым, но стабильным, сообщили в Telegram-канале репортера. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T12:07
2024-08-10T12:07
2024-08-10T13:30
евгений поддубный
родион мирошник
вгтрк
происшествия
ранение военкора поддубного в курской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964771892_0:191:2992:1874_1920x0_80_0_0_69589df5ead9cc7d2d4c50b23205393d.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Состояние военкора ВГТРК Евгения Поддубного остается тяжелым, но стабильным, сообщили в Telegram-канале репортера. "Уважаемые подписчики. Новой информации о состоянии нашего шефа пока нет. Состояние тяжелое, но стабильное", — уточнили в материале. Также отмечается, что военкор получает все необходимое лечение и скоро обязательно пойдет на поправку. В среду Поддубный получил ранение в Курской области при атаке украинского дрона. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию курской областной больницы, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести Поддубного в Москву.На следующий день утром врачи сообщали, что у него тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии.В четверг военкора доставили на лечение в НИИ имени Склифосовского.Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил РИА Новости, что журналиста могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.
https://ria.ru/20240809/poddubnyy-1965258115.html
https://ria.ru/20240809/poddubnyy-1965083724.html
https://ria.ru/20240809/kots-1965134428.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений поддубный, родион мирошник, вгтрк, происшествия, ранение военкора поддубного в курской области
Евгений Поддубный, Родион Мирошник, ВГТРК, Происшествия, Ранение военкора Поддубного в Курской области
Состояние военкора Поддубного остается тяжелым
Состояние военкора ВГТРК Евгения Поддубного остается тяжелым, но стабильным
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости.
Состояние военкора ВГТРК Евгения Поддубного остается тяжелым, но стабильным, сообщили в Telegram-канале
репортера.
"Уважаемые подписчики. Новой информации о состоянии нашего шефа пока нет. Состояние тяжелое, но стабильное", — уточнили в материале.
Также отмечается, что военкор получает все необходимое лечение и скоро обязательно пойдет на поправку.
В среду Поддубный получил ранение в Курской области при атаке украинского дрона. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию курской областной больницы, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести Поддубного в Москву.
На следующий день утром врачи сообщали, что у него тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии.
В четверг военкора доставили на лечение в НИИ имени Склифосовского.
Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник
заявил РИА Новости, что журналиста могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК
не пострадала.