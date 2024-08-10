https://ria.ru/20240810/poddubnyy-1965364458.html

Состояние военкора Поддубного остается тяжелым

Состояние военкора Поддубного остается тяжелым - РИА Новости, 10.08.2024

Состояние военкора Поддубного остается тяжелым

Состояние военкора ВГТРК Евгения Поддубного остается тяжелым, но стабильным, сообщили в Telegram-канале репортера. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T12:07

2024-08-10T12:07

2024-08-10T13:30

евгений поддубный

родион мирошник

вгтрк

происшествия

ранение военкора поддубного в курской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964771892_0:191:2992:1874_1920x0_80_0_0_69589df5ead9cc7d2d4c50b23205393d.jpg

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Состояние военкора ВГТРК Евгения Поддубного остается тяжелым, но стабильным, сообщили в Telegram-канале репортера. "Уважаемые подписчики. Новой информации о состоянии нашего шефа пока нет. Состояние тяжелое, но стабильное", — уточнили в материале. Также отмечается, что военкор получает все необходимое лечение и скоро обязательно пойдет на поправку. В среду Поддубный получил ранение в Курской области при атаке украинского дрона. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию курской областной больницы, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести Поддубного в Москву.На следующий день утром врачи сообщали, что у него тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии.В четверг военкора доставили на лечение в НИИ имени Склифосовского.Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил РИА Новости, что журналиста могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.

https://ria.ru/20240809/poddubnyy-1965258115.html

https://ria.ru/20240809/poddubnyy-1965083724.html

https://ria.ru/20240809/kots-1965134428.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

евгений поддубный, родион мирошник, вгтрк, происшествия, ранение военкора поддубного в курской области