https://ria.ru/20240810/pezeshkian-1965438382.html

Президент Ирана назвал атаку Израиля на школу в Газе бесчеловечной

Президент Ирана назвал атаку Израиля на школу в Газе бесчеловечной - РИА Новости, 10.08.2024

Президент Ирана назвал атаку Израиля на школу в Газе бесчеловечной

Президент Ирана Масуд Пезешкиан осудил удар израильской авиации по школе "Аль-Табаин" в Газе, унесший не менее сотни жизней, и призвал международные организации РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T21:51

2024-08-10T21:51

2024-08-10T21:51

в мире

израиль

иран

алжир (провинция)

масуд пезешкиан

оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕГЕРАН, 10 авг – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан осудил удар израильской авиации по школе "Аль-Табаин" в Газе, унесший не менее сотни жизней, и призвал международные организации не допустить повторения подобных преступлений Израиля, назвав случившееся "бесчеловечным", говорится в заявлении иранского президента. Ранее палестинские экстренные службы сообщили, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе "Аль-Табаин" в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. По предварительным данным, погибли 100 человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по школе в секторе Газа, утверждая, что в ней располагались боевики ХАМАС. Алжир запросил заседание СБ ООН в связи с произошедшим. "Решительно осуждая этот бесчеловечный и жестокий акт и выражая глубокое участие семьям погибших и пострадавших в этой трагедии и соболезнования... народу Палестины, командирам и бойцам фронта сопротивления и... семьям мучеников, призываю международные организации, особенно Совет безопасности ООН и исламские страны, в целях (реализации - ред.) своей ответственности по сохранению мира и безопасности на региональном и международном уровне, предотвратить, используя максимум возможностей, повторение подобного рода преступлений против человечества", - приводит слова заявления президента его официальный сайт. Пезешкиан назвал нападение Израиля на школу "Аль-Табаин" в Газе "еще одним позорным пятном" в истории израильского режима. По его словам, повторение таких преступлений происходит из чувства униженности и беспомощности руководства Израиля перед стойкостью палестинцев и осуществляется для сокрытия внутренних кризисов. Президент Ирана также подчеркнул, что Тель-Авив совершает подобные акты геноцида "лишь находясь в тени правительств, заявляющих о (защите - ред.) прав человека", - правительствах, которые с одной стороны говорят о переговорах по прекращению огня, а с другой - безусловно поддерживают израильский режим. Ранее эту атаку осудил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, который также призвал СБ ООН принять немедленные эффективные меры для прекращения преступлений Израиля в секторе Газа.

https://ria.ru/20240810/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html

израиль

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алжир (провинция)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, иран, алжир (провинция), масуд пезешкиан, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году