Президент Ирана назвал атаку Израиля на школу в Газе бесчеловечной
Президент Ирана Пезешкиан осудил удар израильской авиации по школе в Газе
© AP Photo / IRIB/Morteza Fakhri NezhadИранский политик Масуд Пезешкиан
© AP Photo / IRIB/Morteza Fakhri Nezhad
Иранский политик Масуд Пезешкиан. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 10 авг – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан осудил удар израильской авиации по школе "Аль-Табаин" в Газе, унесший не менее сотни жизней, и призвал международные организации не допустить повторения подобных преступлений Израиля, назвав случившееся "бесчеловечным", говорится в заявлении иранского президента.
Ранее палестинские экстренные службы сообщили, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе "Аль-Табаин" в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. По предварительным данным, погибли 100 человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по школе в секторе Газа, утверждая, что в ней располагались боевики ХАМАС. Алжир запросил заседание СБ ООН в связи с произошедшим.
"Решительно осуждая этот бесчеловечный и жестокий акт и выражая глубокое участие семьям погибших и пострадавших в этой трагедии и соболезнования... народу Палестины, командирам и бойцам фронта сопротивления и... семьям мучеников, призываю международные организации, особенно Совет безопасности ООН и исламские страны, в целях (реализации - ред.) своей ответственности по сохранению мира и безопасности на региональном и международном уровне, предотвратить, используя максимум возможностей, повторение подобного рода преступлений против человечества", - приводит слова заявления президента его официальный сайт.
Пезешкиан назвал нападение Израиля на школу "Аль-Табаин" в Газе "еще одним позорным пятном" в истории израильского режима. По его словам, повторение таких преступлений происходит из чувства униженности и беспомощности руководства Израиля перед стойкостью палестинцев и осуществляется для сокрытия внутренних кризисов. Президент Ирана также подчеркнул, что Тель-Авив совершает подобные акты геноцида "лишь находясь в тени правительств, заявляющих о (защите - ред.) прав человека", - правительствах, которые с одной стороны говорят о переговорах по прекращению огня, а с другой - безусловно поддерживают израильский режим.
Ранее эту атаку осудил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, который также призвал СБ ООН принять немедленные эффективные меры для прекращения преступлений Израиля в секторе Газа.
Ближний Восток на всех парах несется к большой войне
6 августа, 08:00