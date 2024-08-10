Рейтинг@Mail.ru
Президент Ирана назвал атаку Израиля на школу в Газе бесчеловечной - РИА Новости, 10.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:51 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/pezeshkian-1965438382.html
Президент Ирана назвал атаку Израиля на школу в Газе бесчеловечной
Президент Ирана назвал атаку Израиля на школу в Газе бесчеловечной - РИА Новости, 10.08.2024
Президент Ирана назвал атаку Израиля на школу в Газе бесчеловечной
Президент Ирана Масуд Пезешкиан осудил удар израильской авиации по школе "Аль-Табаин" в Газе, унесший не менее сотни жизней, и призвал международные организации РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T21:51
2024-08-10T21:51
в мире
израиль
иран
алжир (провинция)
масуд пезешкиан
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957028913_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_04fca7b74dcecd85479b2d8ebe53e5b8.jpg
ТЕГЕРАН, 10 авг – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан осудил удар израильской авиации по школе "Аль-Табаин" в Газе, унесший не менее сотни жизней, и призвал международные организации не допустить повторения подобных преступлений Израиля, назвав случившееся "бесчеловечным", говорится в заявлении иранского президента. Ранее палестинские экстренные службы сообщили, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе "Аль-Табаин" в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. По предварительным данным, погибли 100 человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по школе в секторе Газа, утверждая, что в ней располагались боевики ХАМАС. Алжир запросил заседание СБ ООН в связи с произошедшим. "Решительно осуждая этот бесчеловечный и жестокий акт и выражая глубокое участие семьям погибших и пострадавших в этой трагедии и соболезнования... народу Палестины, командирам и бойцам фронта сопротивления и... семьям мучеников, призываю международные организации, особенно Совет безопасности ООН и исламские страны, в целях (реализации - ред.) своей ответственности по сохранению мира и безопасности на региональном и международном уровне, предотвратить, используя максимум возможностей, повторение подобного рода преступлений против человечества", - приводит слова заявления президента его официальный сайт. Пезешкиан назвал нападение Израиля на школу "Аль-Табаин" в Газе "еще одним позорным пятном" в истории израильского режима. По его словам, повторение таких преступлений происходит из чувства униженности и беспомощности руководства Израиля перед стойкостью палестинцев и осуществляется для сокрытия внутренних кризисов. Президент Ирана также подчеркнул, что Тель-Авив совершает подобные акты геноцида "лишь находясь в тени правительств, заявляющих о (защите - ред.) прав человека", - правительствах, которые с одной стороны говорят о переговорах по прекращению огня, а с другой - безусловно поддерживают израильский режим. Ранее эту атаку осудил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, который также призвал СБ ООН принять немедленные эффективные меры для прекращения преступлений Израиля в секторе Газа.
https://ria.ru/20240810/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html
израиль
иран
алжир (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957028913_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_037e75c60b3bd17b43ce6cb5c3c776b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, алжир (провинция), масуд пезешкиан, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Иран, Алжир (провинция), Масуд Пезешкиан, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Президент Ирана назвал атаку Израиля на школу в Газе бесчеловечной

Президент Ирана Пезешкиан осудил удар израильской авиации по школе в Газе

© AP Photo / IRIB/Morteza Fakhri NezhadИранский политик Масуд Пезешкиан
Иранский политик Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© AP Photo / IRIB/Morteza Fakhri Nezhad
Иранский политик Масуд Пезешкиан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 10 авг – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан осудил удар израильской авиации по школе "Аль-Табаин" в Газе, унесший не менее сотни жизней, и призвал международные организации не допустить повторения подобных преступлений Израиля, назвав случившееся "бесчеловечным", говорится в заявлении иранского президента.
Ранее палестинские экстренные службы сообщили, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе "Аль-Табаин" в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. По предварительным данным, погибли 100 человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по школе в секторе Газа, утверждая, что в ней располагались боевики ХАМАС. Алжир запросил заседание СБ ООН в связи с произошедшим.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
"Решительно осуждая этот бесчеловечный и жестокий акт и выражая глубокое участие семьям погибших и пострадавших в этой трагедии и соболезнования... народу Палестины, командирам и бойцам фронта сопротивления и... семьям мучеников, призываю международные организации, особенно Совет безопасности ООН и исламские страны, в целях (реализации - ред.) своей ответственности по сохранению мира и безопасности на региональном и международном уровне, предотвратить, используя максимум возможностей, повторение подобного рода преступлений против человечества", - приводит слова заявления президента его официальный сайт.
Пезешкиан назвал нападение Израиля на школу "Аль-Табаин" в Газе "еще одним позорным пятном" в истории израильского режима. По его словам, повторение таких преступлений происходит из чувства униженности и беспомощности руководства Израиля перед стойкостью палестинцев и осуществляется для сокрытия внутренних кризисов. Президент Ирана также подчеркнул, что Тель-Авив совершает подобные акты геноцида "лишь находясь в тени правительств, заявляющих о (защите - ред.) прав человека", - правительствах, которые с одной стороны говорят о переговорах по прекращению огня, а с другой - безусловно поддерживают израильский режим.
Ранее эту атаку осудил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, который также призвал СБ ООН принять немедленные эффективные меры для прекращения преступлений Израиля в секторе Газа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Ближний Восток на всех парах несется к большой войне
6 августа, 08:00
 
В миреИзраильИранАлжир (провинция)Масуд ПезешкианООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала