https://ria.ru/20240810/otklyucheniya-1965394330.html

Украина переживает самые серьезные с начала конфликта отключения, пишут СМИ

Украина переживает самые серьезные с начала конфликта отключения, пишут СМИ - РИА Новости, 10.08.2024

Украина переживает самые серьезные с начала конфликта отключения, пишут СМИ

Украина в настоящее время переживает самые серьезные веерные отключения электричества с момента начала конфликта, пишет журнал Time. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T15:59

2024-08-10T15:59

2024-08-10T16:10

украина

россия

герман галущенко

владимир путин

укрэнерго

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745875171_0:223:2500:1629_1920x0_80_0_0_5a4c8fd55872adc2ea26f6e613192650.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Украина в настоящее время переживает самые серьезные веерные отключения электричества с момента начала конфликта, пишет журнал Time. "В настоящее время страна переживает самые серьезные веерные отключения электроэнергии с тех пор, как Россия начала свое полномасштабное вторжение в феврале 2022 года", - говорится в публикации. Как отмечается, отсутствие электричества подрывает способность людей работать, пользоваться банковскими услугами, получать медицинскую помощь, пользоваться телефонами или интернетом. Глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме Украины периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов в стране чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко попросил жителей страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240803/ukraina-1963855205.html

https://ria.ru/20240528/ukrenergo-1948947140.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, герман галущенко, владимир путин, укрэнерго