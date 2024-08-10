Украина переживает самые серьезные с начала конфликта отключения, пишут СМИ
Time: Украина переживает самые серьезные отключения света с начала конфликта
© Depositphotos.com / Alpha16ЛЭП в Харькове
© Depositphotos.com / Alpha16
ЛЭП в Харькове . Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Украина в настоящее время переживает самые серьезные веерные отключения электричества с момента начала конфликта, пишет журнал Time.
«
"В настоящее время страна переживает самые серьезные веерные отключения электроэнергии с тех пор, как Россия начала свое полномасштабное вторжение в феврале 2022 года", - говорится в публикации.
"Повреждения внушительны". В Киеве сделали тревожное заявление
3 августа, 13:37
Как отмечается, отсутствие электричества подрывает способность людей работать, пользоваться банковскими услугами, получать медицинскую помощь, пользоваться телефонами или интернетом.
Глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме Украины периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов в стране чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко попросил жителей страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".