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На Западе высказались о применении ВСУ оружия НАТО в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
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11:07 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/oruzhie-1965355009.html
На Западе высказались о применении ВСУ оружия НАТО в Курской области
На Западе высказались о применении ВСУ оружия НАТО в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
На Западе высказались о применении ВСУ оружия НАТО в Курской области
Украинская армия чересчур свободно трактует ограничения, наложенные Западом на использование иностранного оружия, что можно видеть в действиях ВСУ при атаке на... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T11:07
2024-08-10T11:07
курская область
россия
украина
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Украинская армия чересчур свободно трактует ограничения, наложенные Западом на использование иностранного оружия, что можно видеть в действиях ВСУ при атаке на Курскую область, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung."Действия Украины в Курской области свидетельствуют об определенной вольности в толковании этих требований", — отметили в издании.В материале напомнили, что до мая этого года, союзники Киева запрещали ему использовать западное оружие для нанесения ударов по территории России, но затем разрешили это при "наличии угрозы". В статье добавили, что появление западной техники в Курской области вновь возродило дискуссию о радиусе применения ВСУ поставляемого оружия.В четверг Минобороны России опубликовало кадры уничтожения военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области, в том числе БМП Bradley и бронемашины "Казак".Национальный антитеррористический комитет 10 августа сообщил, что в Белгородской, Курской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции.Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
https://ria.ru/20240810/germaniya-1965343537.html
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курская область, россия, украина, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Курская область, Россия, Украина, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
На Западе высказались о применении ВСУ оружия НАТО в Курской области

NZZ: ВСУ слишком вольно трактуют ограничения Запада по использованию оружия

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области
Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Украинская армия чересчур свободно трактует ограничения, наложенные Западом на использование иностранного оружия, что можно видеть в действиях ВСУ при атаке на Курскую область, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.
"Действия Украины в Курской области свидетельствуют об определенной вольности в толковании этих требований", — отметили в издании.
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В материале напомнили, что до мая этого года, союзники Киева запрещали ему использовать западное оружие для нанесения ударов по территории России, но затем разрешили это при "наличии угрозы". В статье добавили, что появление западной техники в Курской области вновь возродило дискуссию о радиусе применения ВСУ поставляемого оружия.
В четверг Минобороны России опубликовало кадры уничтожения военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области, в том числе БМП Bradley и бронемашины "Казак".
Национальный антитеррористический комитет 10 августа сообщил, что в Белгородской, Курской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции.
Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
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