На Западе высказались о применении ВСУ оружия НАТО в Курской области
NZZ: ВСУ слишком вольно трактуют ограничения Запада по использованию оружия
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области
Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Украинская армия чересчур свободно трактует ограничения, наложенные Западом на использование иностранного оружия, что можно видеть в действиях ВСУ при атаке на Курскую область, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.
"Действия Украины в Курской области свидетельствуют об определенной вольности в толковании этих требований", — отметили в издании.
В материале напомнили, что до мая этого года, союзники Киева запрещали ему использовать западное оружие для нанесения ударов по территории России, но затем разрешили это при "наличии угрозы". В статье добавили, что появление западной техники в Курской области вновь возродило дискуссию о радиусе применения ВСУ поставляемого оружия.
В четверг Минобороны России опубликовало кадры уничтожения военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области, в том числе БМП Bradley и бронемашины "Казак".
Национальный антитеррористический комитет 10 августа сообщил, что в Белгородской, Курской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции.
Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.