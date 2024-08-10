https://ria.ru/20240810/oruzhie-1965355009.html

На Западе высказались о применении ВСУ оружия НАТО в Курской области

На Западе высказались о применении ВСУ оружия НАТО в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024

На Западе высказались о применении ВСУ оружия НАТО в Курской области

Украинская армия чересчур свободно трактует ограничения, наложенные Западом на использование иностранного оружия, что можно видеть в действиях ВСУ при атаке на... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T11:07

2024-08-10T11:07

2024-08-10T11:07

курская область

россия

украина

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Украинская армия чересчур свободно трактует ограничения, наложенные Западом на использование иностранного оружия, что можно видеть в действиях ВСУ при атаке на Курскую область, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung."Действия Украины в Курской области свидетельствуют об определенной вольности в толковании этих требований", — отметили в издании.В материале напомнили, что до мая этого года, союзники Киева запрещали ему использовать западное оружие для нанесения ударов по территории России, но затем разрешили это при "наличии угрозы". В статье добавили, что появление западной техники в Курской области вновь возродило дискуссию о радиусе применения ВСУ поставляемого оружия.В четверг Минобороны России опубликовало кадры уничтожения военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области, в том числе БМП Bradley и бронемашины "Казак".Национальный антитеррористический комитет 10 августа сообщил, что в Белгородской, Курской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции.Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.

https://ria.ru/20240810/germaniya-1965343537.html

https://ria.ru/20240809/vsu-1965183167.html

курская область

россия

украина

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курская область, россия, украина, валерий герасимов, вооруженные силы украины