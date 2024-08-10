Рейтинг@Mail.ru
Иркутский авиазавод передал Минобороны новые истребители Су-30СМ2 - РИА Новости, 10.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:45 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/oruzhie-1965346883.html
Иркутский авиазавод передал Минобороны новые истребители Су-30СМ2
Иркутский авиазавод передал Минобороны новые истребители Су-30СМ2 - РИА Новости, 10.08.2024
Иркутский авиазавод передал Минобороны новые истребители Су-30СМ2
Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК", входит в Госкорпорацию "Ростех") изготовил и передал Минобороны России новые... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T09:45
2024-08-10T09:45
безопасность
россия
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ростех
иркутский авиационный завод
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155806/84/1558068404_0:115:3233:1934_1920x0_80_0_0_be93035652bb0548ee61078624607585.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК", входит в Госкорпорацию "Ростех") изготовил и передал Минобороны России новые улучшенные многофункциональные истребители Су-30СМ2, сообщает пресс-служба ОАК. Авиационная техника прошла необходимые наземные и летные испытания и отправилась к месту несения службы. "Благодаря проведенной по техническому заданию Минобороны России модернизации возросли боевые возможности самолетов. В частности, увеличилась дальность обнаружения и опознавания воздушных целей. В состав вооружения истребителей введены новые высокоточные средства поражения воздушных, наземных и морских объектов на дальности несколько сот километров", - говорится в сообщении. Иркутский авиационный завод своевременно выполняет план выпуска новых самолетов в рамках гособоронзаказа, добавили в пресс-службе. Истребители Су-30СМ2 представляют собой дальнейшее развитие самолетов, состоящих на вооружении ВКС России. Новые машины получили усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования.
https://ria.ru/20240412/su-35s-1939499010.html
https://ria.ru/20230928/istrebitel-1899122500.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155806/84/1558068404_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_f008ff50834e5bb60a8ab54168b9d9b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, иркутский авиационный завод
Безопасность, Россия, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ростех, Иркутский авиационный завод
Иркутский авиазавод передал Минобороны новые истребители Су-30СМ2

Иркутский авиазавод изготовил и передал Минобороны улучшенные Су-30СМ2

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкИстребитель Су-30СМ
Истребитель Су-30СМ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Истребитель Су-30СМ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК", входит в Госкорпорацию "Ростех") изготовил и передал Минобороны России новые улучшенные многофункциональные истребители Су-30СМ2, сообщает пресс-служба ОАК.
Авиационная техника прошла необходимые наземные и летные испытания и отправилась к месту несения службы.
Истребитель Су-35 - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
ОАК передала военным новую партию истребителей Су-35С
12 апреля, 07:04
"Благодаря проведенной по техническому заданию Минобороны России модернизации возросли боевые возможности самолетов. В частности, увеличилась дальность обнаружения и опознавания воздушных целей. В состав вооружения истребителей введены новые высокоточные средства поражения воздушных, наземных и морских объектов на дальности несколько сот километров", - говорится в сообщении.
Иркутский авиационный завод своевременно выполняет план выпуска новых самолетов в рамках гособоронзаказа, добавили в пресс-службе.
Истребители Су-30СМ2 представляют собой дальнейшее развитие самолетов, состоящих на вооружении ВКС России. Новые машины получили усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования.
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
ВКС России получили новые серийные истребители пятого поколения Су-57
28 сентября 2023, 11:05
 
БезопасностьРоссияОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)РостехИркутский авиационный завод
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала