Иркутский авиазавод передал Минобороны новые истребители Су-30СМ2
Иркутский авиазавод изготовил и передал Минобороны улучшенные Су-30СМ2
Истребитель Су-30СМ. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК", входит в Госкорпорацию "Ростех") изготовил и передал Минобороны России новые улучшенные многофункциональные истребители Су-30СМ2, сообщает пресс-служба ОАК.
Авиационная техника прошла необходимые наземные и летные испытания и отправилась к месту несения службы.
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"Благодаря проведенной по техническому заданию Минобороны России модернизации возросли боевые возможности самолетов. В частности, увеличилась дальность обнаружения и опознавания воздушных целей. В состав вооружения истребителей введены новые высокоточные средства поражения воздушных, наземных и морских объектов на дальности несколько сот километров", - говорится в сообщении.
Иркутский авиационный завод своевременно выполняет план выпуска новых самолетов в рамках гособоронзаказа, добавили в пресс-службе.
Истребители Су-30СМ2 представляют собой дальнейшее развитие самолетов, состоящих на вооружении ВКС России. Новые машины получили усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования.
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