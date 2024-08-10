https://ria.ru/20240810/oruzhie-1965346883.html

Иркутский авиазавод передал Минобороны новые истребители Су-30СМ2

Иркутский авиазавод передал Минобороны новые истребители Су-30СМ2 - РИА Новости, 10.08.2024

Иркутский авиазавод передал Минобороны новые истребители Су-30СМ2

Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК", входит в Госкорпорацию "Ростех") изготовил и передал Минобороны России новые... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T09:45

2024-08-10T09:45

2024-08-10T09:45

безопасность

россия

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

ростех

иркутский авиационный завод

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК", входит в Госкорпорацию "Ростех") изготовил и передал Минобороны России новые улучшенные многофункциональные истребители Су-30СМ2, сообщает пресс-служба ОАК. Авиационная техника прошла необходимые наземные и летные испытания и отправилась к месту несения службы. "Благодаря проведенной по техническому заданию Минобороны России модернизации возросли боевые возможности самолетов. В частности, увеличилась дальность обнаружения и опознавания воздушных целей. В состав вооружения истребителей введены новые высокоточные средства поражения воздушных, наземных и морских объектов на дальности несколько сот километров", - говорится в сообщении. Иркутский авиационный завод своевременно выполняет план выпуска новых самолетов в рамках гособоронзаказа, добавили в пресс-службе. Истребители Су-30СМ2 представляют собой дальнейшее развитие самолетов, состоящих на вооружении ВКС России. Новые машины получили усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования.

https://ria.ru/20240412/su-35s-1939499010.html

https://ria.ru/20230928/istrebitel-1899122500.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, иркутский авиационный завод