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В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 10.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:42 10.08.2024 (обновлено: 18:44 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/opasnost-1965413125.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 10.08.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T18:42
2024-08-10T18:44
курская область
алексей смирнов (политик)
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Ракетная опасность была объявлена в 18.03 мск. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
курская область
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курская область, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, украина
Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина
В Курской области отменили ракетную опасность

Врио губернатора Курской области сообщил об отмене ракетной опасности в регионе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская атомная электростанция (КуАЭС) в Курчатове.
Курская атомная электростанция (КуАЭС) в Курчатове. - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Курская атомная электростанция (КуАЭС) в Курчатове.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
Ракетная опасность была объявлена в 18.03 мск.
«
"Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов в Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
За террористической атакой в Курской области стоят США
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлексей Смирнов (политик)Вооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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