https://ria.ru/20240810/opasnost-1965413125.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 10.08.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T18:42
2024-08-10T18:42
2024-08-10T18:44
курская область
алексей смирнов (политик)
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Ракетная опасность была объявлена в 18.03 мск. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, украина
Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина
В Курской области отменили ракетную опасность
Врио губернатора Курской области сообщил об отмене ракетной опасности в регионе