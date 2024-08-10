https://ria.ru/20240810/opasnost-1965327512.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 10.08.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T03:45
2024-08-10T03:45
2024-08-10T03:49
курская область
алексей смирнов (политик)
происшествия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена в 3.39 мск. Сигнал об отмене опасности прозвучал через шесть минут. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов.
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курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия
Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Происшествия
В Курской области отменили ракетную опасность
Врио губернатора Смирнов сообщил об отмене ракетной опасности в Курской области