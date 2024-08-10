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Два района Херсонской области остались без света - РИА Новости, 10.08.2024
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16:59 10.08.2024 (обновлено: 17:24 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/okrug-1965402304.html
Два района Херсонской области остались без света
Два района Херсонской области остались без света - РИА Новости, 10.08.2024
Два района Херсонской области остались без света
Два муниципальных округа в Херсонской области остались без электроэнергии из-за аварии на ЛЭП в Запорожской области, идут ремонтные работы, сообщил губернатор... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T16:59
2024-08-10T17:24
происшествия
запорожская область
херсонская область
геническ
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Два муниципальных округа в Херсонской области остались без электроэнергии из-за аварии на ЛЭП в Запорожской области, идут ремонтные работы, сообщил губернатор области Владимир Сальдо "В Геническом и Новотроицком муниципальных округах произошло аварийное отключение электроснабжения", - сообщил Сальдо в Telegram-канале. Причиной аварии стало повреждение линии электропередачи на 150кВ в Запорожской области. Ремонтные бригады уже приступили к работе, отметил он.
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запорожская область
херсонская область
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происшествия, запорожская область, херсонская область , геническ, владимир сальдо
Происшествия, Запорожская область, Херсонская область , Геническ, Владимир Сальдо
Два района Херсонской области остались без света

Сальдо: два округа в Херсонской области остались без света из-за аварии на ЛЭП

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВид на реку Днепр и Херсон
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Два муниципальных округа в Херсонской области остались без электроэнергии из-за аварии на ЛЭП в Запорожской области, идут ремонтные работы, сообщил губернатор области Владимир Сальдо
«
"В Геническом и Новотроицком муниципальных округах произошло аварийное отключение электроснабжения", - сообщил Сальдо в Telegram-канале.
Причиной аварии стало повреждение линии электропередачи на 150кВ в Запорожской области. Ремонтные бригады уже приступили к работе, отметил он.
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Вчера, 11:56
 
ПроисшествияЗапорожская областьХерсонская областьГеническВладимир Сальдо
 
 
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