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Два района Херсонской области остались без света
Два района Херсонской области остались без света - РИА Новости, 10.08.2024
Два района Херсонской области остались без света
Два муниципальных округа в Херсонской области остались без электроэнергии из-за аварии на ЛЭП в Запорожской области, идут ремонтные работы, сообщил губернатор... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T16:59
2024-08-10T16:59
2024-08-10T17:24
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геническ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Два муниципальных округа в Херсонской области остались без электроэнергии из-за аварии на ЛЭП в Запорожской области, идут ремонтные работы, сообщил губернатор области Владимир Сальдо "В Геническом и Новотроицком муниципальных округах произошло аварийное отключение электроснабжения", - сообщил Сальдо в Telegram-канале. Причиной аварии стало повреждение линии электропередачи на 150кВ в Запорожской области. Ремонтные бригады уже приступили к работе, отметил он.
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Происшествия, Запорожская область, Херсонская область , Геническ, Владимир Сальдо
Два района Херсонской области остались без света
Сальдо: два округа в Херсонской области остались без света из-за аварии на ЛЭП