https://ria.ru/20240810/okrug-1965402304.html

Два района Херсонской области остались без света

Два района Херсонской области остались без света - РИА Новости, 10.08.2024

Два района Херсонской области остались без света

Два муниципальных округа в Херсонской области остались без электроэнергии из-за аварии на ЛЭП в Запорожской области, идут ремонтные работы, сообщил губернатор... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T16:59

2024-08-10T16:59

2024-08-10T17:24

происшествия

запорожская область

херсонская область

геническ

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Два муниципальных округа в Херсонской области остались без электроэнергии из-за аварии на ЛЭП в Запорожской области, идут ремонтные работы, сообщил губернатор области Владимир Сальдо "В Геническом и Новотроицком муниципальных округах произошло аварийное отключение электроснабжения", - сообщил Сальдо в Telegram-канале. Причиной аварии стало повреждение линии электропередачи на 150кВ в Запорожской области. Ремонтные бригады уже приступили к работе, отметил он.

https://ria.ru/20240810/rosatom-1965360545.html

запорожская область

херсонская область

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происшествия, запорожская область, херсонская область , геническ, владимир сальдо