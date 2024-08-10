https://ria.ru/20240810/obstrel-1965357716.html
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждены объекты
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждены объекты - РИА Новости, 10.08.2024
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждены объекты
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале утверждает, что ряд объектов инфраструктуры на РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T11:37
2024-08-10T11:37
2024-08-10T11:37
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале утверждает, что ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области за минувшие сутки получили повреждения. Федоров в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале, заявил, что украинские власти зафиксировали 470 ударов по объектам в подконтрольной Киеву части региона. "Поступили... сообщения о разрушении... объектов инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Федорова. Тип поврежденных объектов и степень разрушений не называются. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240810/obstrel-1965352303.html
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РИА Новости
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В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждены объекты
Глава Запорожской ОВА Федоров заявил о повреждении объектов инфраструктуры