https://ria.ru/20240810/novak-1965349575.html

Новак будет координировать вопросы климатической политики

Новак будет координировать вопросы климатической политики - РИА Новости, 10.08.2024

Новак будет координировать вопросы климатической политики

Вице-премьер РФ Александр Новак теперь будет координировать вопросы государственной климатической политики, включая вопросы в области ограничения выбросов... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T10:13

2024-08-10T10:13

2024-08-10T11:04

политика

россия

александр новак

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак теперь будет координировать вопросы государственной климатической политики, включая вопросы в области ограничения выбросов парниковых газов, сообщается на сайте правительства.Глава кабмина Михаил Мишустин утвердил соответствующие изменения в распределении обязанностей между своими заместителями."Заместитель председателя правительства Александр Новак теперь будет координировать вопросы государственной климатической политики в полном объёме, включая вопросы в области ограничения выбросов парниковых газов, которые ранее находились в ведении вице-премьера Дмитрия Патрушева", - указано в сообщении кабмина.

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россия

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Варвара Скокшина

политика, россия, александр новак