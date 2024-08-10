https://ria.ru/20240810/novak-1965349575.html
Новак будет координировать вопросы климатической политики
Новак будет координировать вопросы климатической политики - РИА Новости, 10.08.2024
Новак будет координировать вопросы климатической политики
Вице-премьер РФ Александр Новак теперь будет координировать вопросы государственной климатической политики, включая вопросы в области ограничения выбросов... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T10:13
2024-08-10T10:13
2024-08-10T11:04
политика
россия
александр новак
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак теперь будет координировать вопросы государственной климатической политики, включая вопросы в области ограничения выбросов парниковых газов, сообщается на сайте правительства.Глава кабмина Михаил Мишустин утвердил соответствующие изменения в распределении обязанностей между своими заместителями."Заместитель председателя правительства Александр Новак теперь будет координировать вопросы государственной климатической политики в полном объёме, включая вопросы в области ограничения выбросов парниковых газов, которые ранее находились в ведении вице-премьера Дмитрия Патрушева", - указано в сообщении кабмина.
https://ria.ru/20240808/natsproekt-1964844735.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, александр новак
Политика, Россия, Александр Новак
Новак будет координировать вопросы климатической политики
Правительство: Новак будет координировать вопросы климатической политики