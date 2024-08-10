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Новак будет координировать вопросы климатической политики - РИА Новости, 10.08.2024
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10:13 10.08.2024 (обновлено: 11:04 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/novak-1965349575.html
Новак будет координировать вопросы климатической политики
Новак будет координировать вопросы климатической политики - РИА Новости, 10.08.2024
Новак будет координировать вопросы климатической политики
Вице-премьер РФ Александр Новак теперь будет координировать вопросы государственной климатической политики, включая вопросы в области ограничения выбросов... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T10:13
2024-08-10T11:04
политика
россия
александр новак
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак теперь будет координировать вопросы государственной климатической политики, включая вопросы в области ограничения выбросов парниковых газов, сообщается на сайте правительства.Глава кабмина Михаил Мишустин утвердил соответствующие изменения в распределении обязанностей между своими заместителями."Заместитель председателя правительства Александр Новак теперь будет координировать вопросы государственной климатической политики в полном объёме, включая вопросы в области ограничения выбросов парниковых газов, которые ранее находились в ведении вице-премьера Дмитрия Патрушева", - указано в сообщении кабмина.
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политика, россия, александр новак
Политика, Россия, Александр Новак
Новак будет координировать вопросы климатической политики

Правительство: Новак будет координировать вопросы климатической политики

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Александр Новак - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак теперь будет координировать вопросы государственной климатической политики, включая вопросы в области ограничения выбросов парниковых газов, сообщается на сайте правительства.
Глава кабмина Михаил Мишустин утвердил соответствующие изменения в распределении обязанностей между своими заместителями.
"Заместитель председателя правительства Александр Новак теперь будет координировать вопросы государственной климатической политики в полном объёме, включая вопросы в области ограничения выбросов парниковых газов, которые ранее находились в ведении вице-премьера Дмитрия Патрушева", - указано в сообщении кабмина.
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