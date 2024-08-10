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В Крыму сравнили нападение ВСУ на Курскую область с терактом Басаева - РИА Новости, 10.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:54 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/napadenie-1965384426.html
В Крыму сравнили нападение ВСУ на Курскую область с терактом Басаева
В Крыму сравнили нападение ВСУ на Курскую область с терактом Басаева - РИА Новости, 10.08.2024
В Крыму сравнили нападение ВСУ на Курскую область с терактом Басаева
Глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил нападение ВСУ на Курскую область с терактом банды Шамиля Басаева в Буденновске в 1995 году. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T14:54
2024-08-10T14:54
специальная военная операция на украине
курская область
россия
буденновск
владимир константинов
шамиль басаев
джо байден
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил нападение ВСУ на Курскую область с терактом банды Шамиля Басаева в Буденновске в 1995 году. По его словам, нападение на Курскую область ставит ВСУ в один ряд с террористами. "Банда Зеленского пытается показать своим хозяевам, своему народу, что, мол, мы на что-то годны, не сливайте нас в унитаз. Здесь приходит сравнение с терактом Басаева в Будённовске: тот же кровожадный стиль, когда убивают беззащитных гражданских, детей", - сказал РИА Новости Константинов и добавил, что террористы из ВСУ "получат по зубам за вылазку под Курском". В июне 1995 года более 160 боевиков, вооруженных автоматами, гранатами и взрывными устройствами, напали на организации и жителей Буденновска. Террористы взяли в заложники более 1,5 тысячи человек в городской больнице, убили 129 и ранили 317. В результате переговоров большая часть заложников была освобождена, а боевикам дали возможность уйти в Чечню. Организатор теракта в Буденновске Басаев был ликвидирован в ходе спецоперации в Ингушетии в июле 2006 года. Ряд участников нападения уже осуждены к длительным срокам заключения. Константинов считает, что Киев стремится придать украинскому конфликту новый масштаб. "Они стараются сейчас придать конфликту новый масштаб, спровоцировать большую войну России и Запада. На этом можно еще наворовать, а главное – сам собой отпадет вопрос, куда делись более 500 тысяч украинцев, которых они отправили на верную смерть. Отпадут и другие вопросы, на которые нет ответа. Конечно, они будут идти на дно, но при этом будут тащить за собой всех своих спонсоров. В этом плане страшные люди", - сказал Константинов. При этом, по его словам, американские власти в лице президента Джо Байдена потворствуют киевскому режиму. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной". В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
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курская область
россия
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курская область, россия, буденновск, владимир константинов, шамиль басаев, джо байден, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Буденновск, Владимир Константинов, Шамиль Басаев, Джо Байден, Вооруженные силы Украины
В Крыму сравнили нападение ВСУ на Курскую область с терактом Басаева

Константинов сравнил нападение ВСУ на Курскую область с терактом банды Басаева

© РИА Новости / Пресс-служба врио губернатора Курской области | Перейти в медиабанкПоврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ)
Поврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба врио губернатора Курской области
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Поврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил нападение ВСУ на Курскую область с терактом банды Шамиля Басаева в Буденновске в 1995 году.
По его словам, нападение на Курскую область ставит ВСУ в один ряд с террористами. "Банда Зеленского пытается показать своим хозяевам, своему народу, что, мол, мы на что-то годны, не сливайте нас в унитаз. Здесь приходит сравнение с терактом Басаева в Будённовске: тот же кровожадный стиль, когда убивают беззащитных гражданских, детей", - сказал РИА Новости Константинов и добавил, что террористы из ВСУ "получат по зубам за вылазку под Курском".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
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В июне 1995 года более 160 боевиков, вооруженных автоматами, гранатами и взрывными устройствами, напали на организации и жителей Буденновска. Террористы взяли в заложники более 1,5 тысячи человек в городской больнице, убили 129 и ранили 317. В результате переговоров большая часть заложников была освобождена, а боевикам дали возможность уйти в Чечню. Организатор теракта в Буденновске Басаев был ликвидирован в ходе спецоперации в Ингушетии в июле 2006 года. Ряд участников нападения уже осуждены к длительным срокам заключения.
Константинов считает, что Киев стремится придать украинскому конфликту новый масштаб. "Они стараются сейчас придать конфликту новый масштаб, спровоцировать большую войну России и Запада. На этом можно еще наворовать, а главное – сам собой отпадет вопрос, куда делись более 500 тысяч украинцев, которых они отправили на верную смерть. Отпадут и другие вопросы, на которые нет ответа. Конечно, они будут идти на дно, но при этом будут тащить за собой всех своих спонсоров. В этом плане страшные люди", - сказал Константинов.
При этом, по его словам, американские власти в лице президента Джо Байдена потворствуют киевскому режиму.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной".
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В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияБуденновскВладимир КонстантиновШамиль БасаевДжо БайденВооруженные силы Украины
 
 
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