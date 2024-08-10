https://ria.ru/20240810/napadenie-1965384426.html

В Крыму сравнили нападение ВСУ на Курскую область с терактом Басаева

В Крыму сравнили нападение ВСУ на Курскую область с терактом Басаева - РИА Новости, 10.08.2024

В Крыму сравнили нападение ВСУ на Курскую область с терактом Басаева

Глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил нападение ВСУ на Курскую область с терактом банды Шамиля Басаева в Буденновске в 1995 году. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T14:54

2024-08-10T14:54

2024-08-10T14:54

специальная военная операция на украине

курская область

россия

буденновск

владимир константинов

шамиль басаев

джо байден

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил нападение ВСУ на Курскую область с терактом банды Шамиля Басаева в Буденновске в 1995 году. По его словам, нападение на Курскую область ставит ВСУ в один ряд с террористами. "Банда Зеленского пытается показать своим хозяевам, своему народу, что, мол, мы на что-то годны, не сливайте нас в унитаз. Здесь приходит сравнение с терактом Басаева в Будённовске: тот же кровожадный стиль, когда убивают беззащитных гражданских, детей", - сказал РИА Новости Константинов и добавил, что террористы из ВСУ "получат по зубам за вылазку под Курском". В июне 1995 года более 160 боевиков, вооруженных автоматами, гранатами и взрывными устройствами, напали на организации и жителей Буденновска. Террористы взяли в заложники более 1,5 тысячи человек в городской больнице, убили 129 и ранили 317. В результате переговоров большая часть заложников была освобождена, а боевикам дали возможность уйти в Чечню. Организатор теракта в Буденновске Басаев был ликвидирован в ходе спецоперации в Ингушетии в июле 2006 года. Ряд участников нападения уже осуждены к длительным срокам заключения. Константинов считает, что Киев стремится придать украинскому конфликту новый масштаб. "Они стараются сейчас придать конфликту новый масштаб, спровоцировать большую войну России и Запада. На этом можно еще наворовать, а главное – сам собой отпадет вопрос, куда делись более 500 тысяч украинцев, которых они отправили на верную смерть. Отпадут и другие вопросы, на которые нет ответа. Конечно, они будут идти на дно, но при этом будут тащить за собой всех своих спонсоров. В этом плане страшные люди", - сказал Константинов. При этом, по его словам, американские власти в лице президента Джо Байдена потворствуют киевскому режиму. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной". В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

https://ria.ru/20240807/sovfedja-1964655423.html

https://ria.ru/20240810/minoborony-1965365996.html

курская область

россия

буденновск

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курская область, россия, буденновск, владимир константинов, шамиль басаев, джо байден, вооруженные силы украины