В атаке на Курскую область участвовали иностранные наемники, заявил Слуцкий
Слуцкий: в атаке на Курскую область участвовали наемники из Польши и Франции
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкУничтожение полевого боекомплекта ВСУ в приграничном районе Курской области
Уничтожение полевого боекомплекта ВСУ в приграничном районе Курской области. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Страны Запада пытаются снять собственную ответственность за действия ВСУ в Курской области, хотя в нападении, по некоторым данным, участвовали наемники из Франции и Польши, а в планировании - Британия, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
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"Западные столицы, очевидно, пытаются снизить или вообще снять собственную ответственность. В нападении на российскую границу, по данным разных источников, участвовали французские и польские наемники, бандеровцы были вооружены натовским оружием, а сама провокация планировалась при участии Британии. На этом фоне Вашингтон отправляет в Киев новый пакет военной помощи на миллионы долларов", - написал он в своем Telegram-канале.
Депутат считает, что американские и европейские "политиканы" не способны осознать насколько их заявления и действия направлены на "разогрев" конфликта до критического уровня.
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"Не раз предупреждали о возможных последствиях - трагичных для Европы и мира. Коллективный Запад превращается в коллективного фюрера XXI века", - добавил парламентарий.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.