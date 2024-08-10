https://ria.ru/20240810/naemniki-1965420035.html

В атаке на Курскую область участвовали иностранные наемники, заявил Слуцкий

В атаке на Курскую область участвовали иностранные наемники, заявил Слуцкий - РИА Новости, 10.08.2024

В атаке на Курскую область участвовали иностранные наемники, заявил Слуцкий

Страны Запада пытаются снять собственную ответственность за действия ВСУ в Курской области, хотя в нападении, по некоторым данным, участвовали наемники из... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T19:32

2024-08-10T19:32

2024-08-10T19:32

специальная военная операция на украине

в мире

россия

курская область

франция

леонид слуцкий (политик)

валерий герасимов

владимир путин

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Страны Запада пытаются снять собственную ответственность за действия ВСУ в Курской области, хотя в нападении, по некоторым данным, участвовали наемники из Франции и Польши, а в планировании - Британия, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. "Западные столицы, очевидно, пытаются снизить или вообще снять собственную ответственность. В нападении на российскую границу, по данным разных источников, участвовали французские и польские наемники, бандеровцы были вооружены натовским оружием, а сама провокация планировалась при участии Британии. На этом фоне Вашингтон отправляет в Киев новый пакет военной помощи на миллионы долларов", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат считает, что американские и европейские "политиканы" не способны осознать насколько их заявления и действия направлены на "разогрев" конфликта до критического уровня. "Не раз предупреждали о возможных последствиях - трагичных для Европы и мира. Коллективный Запад превращается в коллективного фюрера XXI века", - добавил парламентарий. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240807/vsu-1964764721.html

https://ria.ru/20240809/zapad-1965208846.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, курская область, франция, леонид слуцкий (политик), валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, госдума рф