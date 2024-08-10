https://ria.ru/20240810/mtsh-1965297218.html

Новые курсы для работников химотрасли открылись в "МТШ"

Новые курсы для работников химотрасли открылись в "МТШ" - РИА Новости, 10.08.2024

Новые курсы для работников химотрасли открылись в "МТШ"

Две обучающие программы по направлению "Передовые химические технологии" для обучения работников промышленных предприятий безопасной работе с химпродукцией... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T09:12

2024-08-10T09:12

2024-08-10T09:12

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

сергей собянин

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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Две обучающие программы по направлению "Передовые химические технологии" для обучения работников промышленных предприятий безопасной работе с химпродукцией разработали "Московская техническая школа" ("МТШ") и Российский технологический университет (РТУ МИРЭА), сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.По его словам, на сегодняшний день в Москве работают почти 260 химпредприятий, на которых задействованы свыше 25 тысяч сотрудников."Развитие компетенций специалистов — один из важных аспектов устойчивого развития отрасли. Так, в рамках “Московской технической школы” мы запустили 2 курса по химическим технологиям. Первый познакомит слушателей с классификацией опасности, предупредительной маркировкой и правилами перевозки особых грузов, а также с основными принципами и рекомендациями по составлению паспорта безопасности химической продукции. Второй — повысит компетенции социалистов в работе с водородом. В частности, правилах его хранения и транспортировки", — рассказал Гарбузов, слова которого привели в ДИПП.Обучение в рамках курса "Паспорт безопасности химической продукции, классификация опасности, предупредительная маркировка и правила перевозки опасных грузов" проходит очно и длится 24 академчаса. Программа рассчитана на руководство и работников химических, транспортно-логистических, снабженческих и сертификационных отделов компаний.Кроме того, на курсах научат правильному порядку действий в случае чрезвычайного происшествия и расскажут о требованиях, касающихся хранения и утилизации опасных веществ в соответствии с национальными и международными стандартами, добавила, в свою очередь, директор Института технологий управления РТУ МИРЭА Анастасия Мыльникова.Второй курс "Водородная энергетика. Хранение и транспортировка водорода" длится 36 академчасов. Он рассчитан на работников сферы энергетики, химических технологий, экологии и смежных областей. Сотрудников предприятий научатся получать, применять, хранить и перевозить водород, добавили в ДИПП.Ранее столичной градоначальник Сергей Собянин отметил, что для развития на предприятиях инновационных технологий нужны новые инженерные кадры. Для этого три года назад правительство Москвы, а также ведущие техвузы и компании начали реализацию проекта "МТШ".На сегодняшний день "Московская техническая школа" – это качественная образовательная инфраструктура. Для работников производств создано десять общих направлений, а также 4 специальных. Они могут воспользоваться более чем 200 курсами. Кроме того, участникам доступны вебинары, конференции, мастер-классы и другие мероприятия. Курсы в "МТШ" прошли уже более 2,7 тысяч инженеров, заключили в ДИПП.

https://ria.ru/20240730/mtsh-1962855229.html

https://ria.ru/20240806/programma-1964281702.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, анатолий гарбузов, сергей собянин