https://ria.ru/20240810/moskva-1965377905.html

На Кутузовском проспекте в Москве восстановили движение

На Кутузовском проспекте в Москве восстановили движение - РИА Новости, 10.08.2024

На Кутузовском проспекте в Москве восстановили движение

Движение на Кутузовском проспекте в Москве восстановлено после ДТП и возгорания машины, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T14:10

2024-08-10T14:10

2024-08-10T14:10

происшествия

авто

кутузовский проспект

москва

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Движение на Кутузовском проспекте в Москве восстановлено после ДТП и возгорания машины, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. Ранее сообщалось о столкновении машины и мотоцикла, а также о возгорании машины на Кутузовском проспекте в Москве, из-за чего движение в сторону центра было затруднено на 1,1 километра. "Движение на Кутузовском проспекте (в районе дома 48) восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240409/kutuzovskiy-1938812305.html

кутузовский проспект

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, кутузовский проспект, москва