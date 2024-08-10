https://ria.ru/20240810/moskva-1965377905.html
На Кутузовском проспекте в Москве восстановили движение
На Кутузовском проспекте в Москве восстановили движение - РИА Новости, 10.08.2024
На Кутузовском проспекте в Москве восстановили движение
Движение на Кутузовском проспекте в Москве восстановлено после ДТП и возгорания машины, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T14:10
2024-08-10T14:10
2024-08-10T14:10
происшествия
авто
кутузовский проспект
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155593/84/1555938489_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_8c7b33c3d1ab3a91a99a33e58e375cc9.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Движение на Кутузовском проспекте в Москве восстановлено после ДТП и возгорания машины, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. Ранее сообщалось о столкновении машины и мотоцикла, а также о возгорании машины на Кутузовском проспекте в Москве, из-за чего движение в сторону центра было затруднено на 1,1 километра. "Движение на Кутузовском проспекте (в районе дома 48) восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240409/kutuzovskiy-1938812305.html
кутузовский проспект
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155593/84/1555938489_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_32f1c013247dc1de6b55c457298fe552.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, кутузовский проспект, москва
Происшествия, Авто, Кутузовский проспект, Москва
На Кутузовском проспекте в Москве восстановили движение
На Кутузовском проспекте восстановили движение после ДТП и возгорания машины