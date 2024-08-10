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На Кутузовском проспекте в Москве восстановили движение - РИА Новости, 10.08.2024
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14:10 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/moskva-1965377905.html
На Кутузовском проспекте в Москве восстановили движение
На Кутузовском проспекте в Москве восстановили движение - РИА Новости, 10.08.2024
На Кутузовском проспекте в Москве восстановили движение
Движение на Кутузовском проспекте в Москве восстановлено после ДТП и возгорания машины, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T14:10
2024-08-10T14:10
происшествия
авто
кутузовский проспект
москва
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Движение на Кутузовском проспекте в Москве восстановлено после ДТП и возгорания машины, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. Ранее сообщалось о столкновении машины и мотоцикла, а также о возгорании машины на Кутузовском проспекте в Москве, из-за чего движение в сторону центра было затруднено на 1,1 километра. "Движение на Кутузовском проспекте (в районе дома 48) восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240409/kutuzovskiy-1938812305.html
кутузовский проспект
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происшествия, авто, кутузовский проспект, москва
Происшествия, Авто, Кутузовский проспект, Москва
На Кутузовском проспекте в Москве восстановили движение

На Кутузовском проспекте восстановили движение после ДТП и возгорания машины

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСотрудник ГИБДД на улице Москвы
Сотрудник ГИБДД на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Сотрудник ГИБДД на улице Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Движение на Кутузовском проспекте в Москве восстановлено после ДТП и возгорания машины, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
Ранее сообщалось о столкновении машины и мотоцикла, а также о возгорании машины на Кутузовском проспекте в Москве, из-за чего движение в сторону центра было затруднено на 1,1 километра.
"Движение на Кутузовском проспекте (в районе дома 48) восстановлено", - говорится в сообщении.
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В Москве восстановили движение на Кутузовском проспекте
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ПроисшествияАвтоКутузовский проспектМосква
 
 
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