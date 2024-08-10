https://ria.ru/20240810/moldavija-1965397799.html

Оппозиция заявила о "рекордах" Санду в подавлении свободы слова

Оппозиция заявила о "рекордах" Санду в подавлении свободы слова - РИА Новости, 10.08.2024

Оппозиция заявила о "рекордах" Санду в подавлении свободы слова

Власти Молдавии приостановили деятельность уже 14 телеканалов, вслед за журналистами они начнут закрывать рот и простым гражданам, уверен лидер входящей в... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T16:26

2024-08-10T16:26

2024-08-10T16:26

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КИШИНЕВ, 10 авг - РИА Новости. Власти Молдавии приостановили деятельность уже 14 телеканалов, вслед за журналистами они начнут закрывать рот и простым гражданам, уверен лидер входящей в оппозиционный блок "Победа" партии "Шанс" Алексей Лунгу. Правительственный совет по продвижению инвестиционных проектов Молдавии 9 августа принял решение приостановить на 60 дней лицензию телеканала Mega TV. Ранее правительственный совет временно приостановил работу компании Media Content Distribution (владельца телеканала Canal 5 и радиостанции Maestro FM) по подозрению в причастности его конечных бенефициаров к деятельности, угрожающей национальной безопасности. Canal 5 стал 13-м телеканалом за последние полтора года, чья лицензия была приостановлена. "Четырнадцать телеканалов закрыты, десятки сайтов заблокированы, но это не предел. Санду идет на новые "рекорды" в подавлении свободы слова. Следом за журналистами, закрывать рот начнут всем гражданам. Режим диктатора — он такой", - написал Лунгу в своем Telegram-канале. По его словам, власть пытается превратить СМИ — четвертую власть — в свою обслугу. "Те, кто не согласен с этим, вынуждены работать под мощнейшим прессом. Журналисты, которые не скрывают правду о реальной ситуации в стране, подвергаются репрессиям. Такую демократическую Европу строит у себя дома президент", - подчеркнул Лунгу. Правительственная комиссия по ЧС 30 октября прошлого года вынесла решение о приостановке лицензии шести местных телеканалов по рекомендации главы Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александра Мустяцэ. Власти Молдавии считают, что эти СМИ представляют риск для безопасности страны. Глава СИБ также обвинил Россию во вмешательстве в местные выборы и проведении "кампании по дезинформации через ТВ и социальные сети". Также Мустяцэ подписал указ, по которому также заблокирован 31 веб-портал, среди них 21 управляются из России. В список, в частности, вошли сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", ТАСС, "Аргументов и фактов", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру". Кроме того, под блокировку попали сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными. Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры.

https://ria.ru/20240728/moldavija-1962506550.html

https://ria.ru/20240721/baza-1961045617.html

https://ria.ru/20240728/sandu-1962502677.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, россия, кишинев