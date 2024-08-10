https://ria.ru/20240810/minsk-1965416559.html
Минск предупредил Киев, что при новых провокациях предпримет ответные шаги
Минск предупредил Киев, что при новых провокациях предпримет ответные шаги - РИА Новости, 10.08.2024
Минск предупредил Киев, что при новых провокациях предпримет ответные шаги
Белоруссия поднимет вопрос о целесообразности присутствия дипломатического представительства Украины в Минске в случае новых провокаций со стороны Киева,... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T19:10
2024-08-10T19:10
2024-08-10T19:27
в мире
минск
киев
белоруссия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954433881_116:45:1280:700_1920x0_80_0_0_4eb746ffa1b815b3c0d9ff207047eb1d.jpg
МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Белоруссия поднимет вопрос о целесообразности присутствия дипломатического представительства Украины в Минске в случае новых провокаций со стороны Киева, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.В субботу в пресс-службе сообщили, что временная поверенная в делах Украины в Белоруссии Ольга Тимуш была вызвана в белорусский МИД, ей заявлен протест из-за нарушения в пятницу госграницы Белоруссии группой украинских беспилотников."Временная поверенная была предупреждена о том, что в случае повторения таких провокаций белорусская сторона оставляет за собой право предпринять ответные шаги для защиты своей территории", - говорится в сообщении.Как отметили в белорусском МИД, особо было указано на то, что, если дипломатическое представительство Украины в Белоруссии не сможет влиять на предотвращение таких провокаций, "белорусской стороной будет поставлен вопрос о целесообразности его дальнейшего присутствия в Минске".
https://ria.ru/20240809/lukashenko-1965310391.html
минск
киев
белоруссия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954433881_67:0:1204:853_1920x0_80_0_0_d3333ffc59343aed400d13dd95c8a7c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, минск, киев, белоруссия, украина
В мире, Минск, Киев, Белоруссия, Украина
Минск предупредил Киев, что при новых провокациях предпримет ответные шаги
Минск предупредил Киев, что имеет право при новых провокациях предпринять ответ
МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Белоруссия поднимет вопрос о целесообразности присутствия дипломатического представительства Украины в Минске в случае новых провокаций со стороны Киева, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
В субботу в пресс-службе сообщили, что временная поверенная в делах Украины в Белоруссии Ольга Тимуш была вызвана в белорусский МИД, ей заявлен протест из-за нарушения в пятницу госграницы Белоруссии группой украинских беспилотников.
«
"Временная поверенная была предупреждена о том, что в случае повторения таких провокаций белорусская сторона оставляет за собой право предпринять ответные шаги для защиты своей территории", - говорится в сообщении.
Как отметили в белорусском МИД, особо было указано на то, что, если дипломатическое представительство Украины в Белоруссии не сможет влиять на предотвращение таких провокаций, "белорусской стороной будет поставлен вопрос о целесообразности его дальнейшего присутствия в Минске".