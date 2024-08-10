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Минск предупредил Киев, что при новых провокациях предпримет ответные шаги - РИА Новости, 10.08.2024
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19:10 10.08.2024 (обновлено: 19:27 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/minsk-1965416559.html
Минск предупредил Киев, что при новых провокациях предпримет ответные шаги
Минск предупредил Киев, что при новых провокациях предпримет ответные шаги - РИА Новости, 10.08.2024
Минск предупредил Киев, что при новых провокациях предпримет ответные шаги
Белоруссия поднимет вопрос о целесообразности присутствия дипломатического представительства Украины в Минске в случае новых провокаций со стороны Киева,... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T19:10
2024-08-10T19:27
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МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Белоруссия поднимет вопрос о целесообразности присутствия дипломатического представительства Украины в Минске в случае новых провокаций со стороны Киева, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.В субботу в пресс-службе сообщили, что временная поверенная в делах Украины в Белоруссии Ольга Тимуш была вызвана в белорусский МИД, ей заявлен протест из-за нарушения в пятницу госграницы Белоруссии группой украинских беспилотников."Временная поверенная была предупреждена о том, что в случае повторения таких провокаций белорусская сторона оставляет за собой право предпринять ответные шаги для защиты своей территории", - говорится в сообщении.Как отметили в белорусском МИД, особо было указано на то, что, если дипломатическое представительство Украины в Белоруссии не сможет влиять на предотвращение таких провокаций, "белорусской стороной будет поставлен вопрос о целесообразности его дальнейшего присутствия в Минске".
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в мире, минск, киев, белоруссия, украина
В мире, Минск, Киев, Белоруссия, Украина
Минск предупредил Киев, что при новых провокациях предпримет ответные шаги

Минск предупредил Киев, что имеет право при новых провокациях предпринять ответ

© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь/TelegramБоевая техника во время проверки готовности войск в Белоруссии
Боевая техника во время проверки готовности войск в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь/Telegram
Боевая техника во время проверки готовности войск в Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Белоруссия поднимет вопрос о целесообразности присутствия дипломатического представительства Украины в Минске в случае новых провокаций со стороны Киева, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
В субботу в пресс-службе сообщили, что временная поверенная в делах Украины в Белоруссии Ольга Тимуш была вызвана в белорусский МИД, ей заявлен протест из-за нарушения в пятницу госграницы Белоруссии группой украинских беспилотников.
«
"Временная поверенная была предупреждена о том, что в случае повторения таких провокаций белорусская сторона оставляет за собой право предпринять ответные шаги для защиты своей территории", - говорится в сообщении.
Как отметили в белорусском МИД, особо было указано на то, что, если дипломатическое представительство Украины в Белоруссии не сможет влиять на предотвращение таких провокаций, "белорусской стороной будет поставлен вопрос о целесообразности его дальнейшего присутствия в Минске".
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