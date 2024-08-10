https://ria.ru/20240810/minometchiki-1965325691.html

Минометчики группировки "Запад" сорвали ротацию ВСУ

Минометчики группировки "Запад" сорвали ротацию ВСУ - РИА Новости, 10.08.2024

Минометчики группировки "Запад" сорвали ротацию ВСУ

Расчеты 82-миллиметровых минометов "Поднос" группировки войск "Запад" сорвали ротацию украинской пехоты на одном из направлений специальной военной операции,... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T03:07

2024-08-10T03:07

2024-08-10T03:14

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900772790_0:0:2974:1674_1920x0_80_0_0_2ca2c693931a32c361436b71e97af56e.jpg

ЛУГАНСК, 10 авг - РИА Новости. Расчеты 82-миллиметровых минометов "Поднос" группировки войск "Запад" сорвали ротацию украинской пехоты на одном из направлений специальной военной операции, рассказали журналистам в Минобороны. "При выполнении огневых задач расчеты 82-миллиметровых минометов "Поднос" подразделения группировки войск "Запад" на одном из участков уничтожили замаскированные блиндажи, бронированные пикапы и живую силу ВСУ, предотвратив ротацию подразделений противника в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что вся боевая работа минометчиков идет в связке с расчетами БПЛА, которые оперативно выявляют цели и корректируют огонь минометных расчетов.

https://ria.ru/20240714/artilleriya-1959511151.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины