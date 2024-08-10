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Минометчики группировки "Запад" сорвали ротацию ВСУ - РИА Новости, 10.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:07 10.08.2024 (обновлено: 03:14 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/minometchiki-1965325691.html
Минометчики группировки "Запад" сорвали ротацию ВСУ
Минометчики группировки "Запад" сорвали ротацию ВСУ - РИА Новости, 10.08.2024
Минометчики группировки "Запад" сорвали ротацию ВСУ
Расчеты 82-миллиметровых минометов "Поднос" группировки войск "Запад" сорвали ротацию украинской пехоты на одном из направлений специальной военной операции,... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T03:07
2024-08-10T03:14
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 10 авг - РИА Новости. Расчеты 82-миллиметровых минометов "Поднос" группировки войск "Запад" сорвали ротацию украинской пехоты на одном из направлений специальной военной операции, рассказали журналистам в Минобороны. "При выполнении огневых задач расчеты 82-миллиметровых минометов "Поднос" подразделения группировки войск "Запад" на одном из участков уничтожили замаскированные блиндажи, бронированные пикапы и живую силу ВСУ, предотвратив ротацию подразделений противника в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что вся боевая работа минометчиков идет в связке с расчетами БПЛА, которые оперативно выявляют цели и корректируют огонь минометных расчетов.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минометчики группировки "Запад" сорвали ротацию ВСУ

Минобороны: минометчики сорвали ротацию ВСУ на одном из направлений СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов 82-мм минометов "Поднос"
Боевая работа расчетов 82-мм минометов Поднос - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов 82-мм минометов "Поднос". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 авг - РИА Новости. Расчеты 82-миллиметровых минометов "Поднос" группировки войск "Запад" сорвали ротацию украинской пехоты на одном из направлений специальной военной операции, рассказали журналистам в Минобороны.
«
"При выполнении огневых задач расчеты 82-миллиметровых минометов "Поднос" подразделения группировки войск "Запад" на одном из участков уничтожили замаскированные блиндажи, бронированные пикапы и живую силу ВСУ, предотвратив ротацию подразделений противника в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ.
В ведомстве отметили, что вся боевая работа минометчиков идет в связке с расчетами БПЛА, которые оперативно выявляют цели и корректируют огонь минометных расчетов.
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