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Минометчики группировки "Запад" сорвали ротацию ВСУ
Минометчики группировки "Запад" сорвали ротацию ВСУ - РИА Новости, 10.08.2024
Минометчики группировки "Запад" сорвали ротацию ВСУ
Расчеты 82-миллиметровых минометов "Поднос" группировки войск "Запад" сорвали ротацию украинской пехоты на одном из направлений специальной военной операции,... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T03:07
2024-08-10T03:07
2024-08-10T03:14
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ЛУГАНСК, 10 авг - РИА Новости. Расчеты 82-миллиметровых минометов "Поднос" группировки войск "Запад" сорвали ротацию украинской пехоты на одном из направлений специальной военной операции, рассказали журналистам в Минобороны. "При выполнении огневых задач расчеты 82-миллиметровых минометов "Поднос" подразделения группировки войск "Запад" на одном из участков уничтожили замаскированные блиндажи, бронированные пикапы и живую силу ВСУ, предотвратив ротацию подразделений противника в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что вся боевая работа минометчиков идет в связке с расчетами БПЛА, которые оперативно выявляют цели и корректируют огонь минометных расчетов.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минометчики группировки "Запад" сорвали ротацию ВСУ
Минобороны: минометчики сорвали ротацию ВСУ на одном из направлений СВО