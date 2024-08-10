https://ria.ru/20240810/minoborony-1965376214.html
В Белгородской области сбили украинский беспилотник
В Белгородской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 10.08.2024
В Белгородской области сбили украинский беспилотник
Российская ПВО в субботу сбила еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T13:56
2024-08-10T13:56
2024-08-10T14:00
белгородская область
россия
происшествия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российская ПВО в субботу сбила еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило министерство обороны РФ."Десятого августа около 12.55 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240810/plan-1965360304.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, происшествия
Белгородская область, Россия, Происшествия
В Белгородской области сбили украинский беспилотник
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