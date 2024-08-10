Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:20 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/minoborony-1965365996.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
ВСУ за время боевых действий на курском направлении потеряли до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T12:20
2024-08-10T12:20
в мире
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964642259_0:4:1400:792_1920x0_80_0_0_96992049ef795f625d8457271b66e6f7.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. ВСУ за время боевых действий на курском направлении потеряли до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, сообщило Минобороны РФ. Как сообщило в субботу министерство, Вооруженные Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию России. "Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, в том числе 22 танка, 20 бронетранспортеров, восемь боевых машин пехоты, 88 боевых бронированных машин, а также 13 автомобилей, две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", пусковая установка реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" и шесть орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении. Отмечено, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
https://ria.ru/20240810/udar-1965365166.html
https://ria.ru/20240809/spetsoperatsiya-1965140568.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964642259_170:0:1230:795_1920x0_80_0_0_2518ce659c7934842bc85dc41fe06eec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны: ВСУ за время боев в Курской области потеряли до 1120 военных

© Минобороны РоссииУничтожение двух ЗРК "Бук-М1" ВСУ с применением ОТРК "Искандер"
Уничтожение двух ЗРК Бук-М1 ВСУ с применением ОТРК Искандер - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© Минобороны России
Уничтожение двух ЗРК "Бук-М1" ВСУ с применением ОТРК "Искандер". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. ВСУ за время боевых действий на курском направлении потеряли до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, сообщило Минобороны РФ.
Как сообщило в субботу министерство, Вооруженные Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию России.
Экипажи Су-30см и Су-35с ВКС РФ нанесли удар по скоплению живой силы и техники ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
Российская авиация ночью ударила по скоплению военных ВСУ в Курской области
Вчера, 12:14
"Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, в том числе 22 танка, 20 бронетранспортеров, восемь боевых машин пехоты, 88 боевых бронированных машин, а также 13 автомобилей, две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", пусковая установка реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" и шесть орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
Отмечено, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Российские военные уничтожили колонну ВСУ в районе Южного
9 августа, 11:51
 
В миреРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала