https://ria.ru/20240810/minoborony-1965365996.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
ВСУ за время боевых действий на курском направлении потеряли до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T12:20
2024-08-10T12:20
2024-08-10T12:20
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. ВСУ за время боевых действий на курском направлении потеряли до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, сообщило Минобороны РФ. Как сообщило в субботу министерство, Вооруженные Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию России. "Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, в том числе 22 танка, 20 бронетранспортеров, восемь боевых машин пехоты, 88 боевых бронированных машин, а также 13 автомобилей, две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", пусковая установка реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" и шесть орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении. Отмечено, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
https://ria.ru/20240810/udar-1965365166.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Минобороны: ВСУ за время боев в Курской области потеряли до 1120 военных
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. ВСУ за время боевых действий на курском направлении потеряли до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, сообщило Минобороны РФ.
Как сообщило в субботу министерство, Вооруженные Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию России.
"Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, в том числе 22 танка, 20 бронетранспортеров, восемь боевых машин пехоты, 88 боевых бронированных машин, а также 13 автомобилей, две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", пусковая установка реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" и шесть орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
Отмечено, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.