https://ria.ru/20240810/minoborony-1965360661.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении - РИА Новости, 10.08.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении

ВСУ за сутки на курском направлении потеряли до 175 военнослужащих и 36 единиц бронетехники, в том числе 10 танков и пусковую установку РСЗО "Град", сообщили в... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T11:58

2024-08-10T11:58

2024-08-10T12:10

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_96f90b1837b11f01dd219c8c1aa34693.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки на курском направлении потеряли до 175 военнослужащих и 36 единиц бронетехники, в том числе 10 танков и пусковую установку РСЗО "Град", сообщили в Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили до 175 военнослужащих и 36 единиц бронетехники, в том числе 10 танков, три бронетранспортера, две боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина, а также автомобиль, три орудия полевой артиллерии и пусковая установка реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240810/germaniya-1965343537.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, безопасность, россия