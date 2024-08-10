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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении - РИА Новости, 10.08.2024
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11:58 10.08.2024 (обновлено: 12:10 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/minoborony-1965360661.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении - РИА Новости, 10.08.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении
ВСУ за сутки на курском направлении потеряли до 175 военнослужащих и 36 единиц бронетехники, в том числе 10 танков и пусковую установку РСЗО "Град", сообщили в... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T11:58
2024-08-10T12:10
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
россия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки на курском направлении потеряли до 175 военнослужащих и 36 единиц бронетехники, в том числе 10 танков и пусковую установку РСЗО "Град", сообщили в Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили до 175 военнослужащих и 36 единиц бронетехники, в том числе 10 танков, три бронетранспортера, две боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина, а также автомобиль, три орудия полевой артиллерии и пусковая установка реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.
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вооруженные силы украины, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении

Минобороны: ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли до 175 военных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки на курском направлении потеряли до 175 военнослужащих и 36 единиц бронетехники, в том числе 10 танков и пусковую установку РСЗО "Град", сообщили в Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили до 175 военнослужащих и 36 единиц бронетехники, в том числе 10 танков, три бронетранспортера, две боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина, а также автомобиль, три орудия полевой артиллерии и пусковая установка реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.
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