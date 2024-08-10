https://ria.ru/20240810/minoborony-1965335631.html
Су-34 ударил бомбами по объектам ВСУ в приграничном районе Курской области
Су-34 ударил бомбами по объектам ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
Су-34 ударил бомбами по объектам ВСУ в приграничном районе Курской области
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар объемно-детонирующими бомбами ОДАБ-500 по украинским боевикам в приграничном районе Курской области,... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T07:02
2024-08-10T07:02
2024-08-10T09:05
россия
курская область
вооруженные силы украины
су-34
происшествия
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар объемно-детонирующими бомбами ОДАБ-500 по украинским боевикам в приграничном районе Курской области, сообщили в Министерстве обороны. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар в ночное время суток по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области", — указали в ведомстве.Отмечается, что удар был нанесен по разведанным целям авиационной бомбой ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). "Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", — добавили в российском военном ведомстве. Минобороны также опубликовало видеоролик, где показан взлет истребителя-бомбардировщика, отделение бомб и попадание по целям, а также возвращение Су-34 на аэродром.Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20240808/vsu-1965060771.html
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Российский Су-34 наносит удар бомбами ОДАБ-500 по ВСУ в приграничье Курской области
Российский Су-34 ночью нанес удар бомбами ОДАБ-500 по ВСУ в приграничье Курской области.
Минобороны публикует кадры поражения живой силы и техники украинских боевиков.
2024-08-10T07:02
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россия, курская область, вооруженные силы украины, су-34, происшествия
Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Су-34, Происшествия
Су-34 ударил бомбами по объектам ВСУ в приграничном районе Курской области
Минобороны: Су-34 ударил бомбами ОДАБ-500 по объектам ВСУ в приграничье
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар объемно-детонирующими бомбами ОДАБ-500 по украинским боевикам в приграничном районе Курской области, сообщили в Министерстве обороны.
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"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар в ночное время суток по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области", — указали в ведомстве.
Отмечается, что удар был нанесен по разведанным целям авиационной бомбой ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
"Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", — добавили в российском военном ведомстве.
Минобороны также опубликовало видеоролик, где показан взлет истребителя-бомбардировщика, отделение бомб и попадание по целям, а также возвращение Су-34 на аэродром.
Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района
Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов
, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.