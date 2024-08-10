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Мали осудила отказ Швеции от помощи из-за разрыва дипотношений с Украиной - РИА Новости, 10.08.2024
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01:19 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/mali-1965320765.html
Мали осудила отказ Швеции от помощи из-за разрыва дипотношений с Украиной
Мали осудила отказ Швеции от помощи из-за разрыва дипотношений с Украиной - РИА Новости, 10.08.2024
Мали осудила отказ Швеции от помощи из-за разрыва дипотношений с Украиной
Мали осудила заявление министра внешней торговли и сотрудничества в целях развития Швеции Йохана Форсселля об отказе страной от стратегии помощи Мали из-за... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T01:19
2024-08-10T01:19
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Мали осудила заявление министра внешней торговли и сотрудничества в целях развития Швеции Йохана Форсселля об отказе страной от стратегии помощи Мали из-за разрыва Бамако дипотношений с Киевом, власти африканской страны считают слова шведского министра пренебрежительными, следует из правительственного коммюнике, поступившего в распоряжении РИА Новости. Ранее Форсселль заявил, что Швеция решила в этом году отказаться от стратегии помощи Мали из-за разрыва Бамако дипломатических отношений с Киевом. "Правительство (Мали - ред.) самым решительным образом осуждает пренебрежительные заявления господина Йохана Форсселла. Любопытно, что он отчаянно пытается оправдать украинские власти, пособников международного терроризма, но не способен проявить ни малейшего сострадания к Мали и жертвам украинской агрессии", - следует из коммюнике. Согласно коммюнике, Мали отмечает, что выбор стратегического партнерства с Россией приносит ожидаемые результаты, и намерена и дальше укреплять его для восстановления мира, безопасности и стабильности на своей территории. Ранее малийский МИД сообщал, что посла Швеции в Мали уведомили о необходимости покинуть страну после заявления Стокгольма о сокращении помощи Бамако из-за разрыва африканским государством связей с Украиной. Мали в понедельник разорвала дипломатические отношения с Украиной. Причиной стала поддержка Киевом местных террористов. Ранее французские СМИ со ссылкой на малийский военный источник сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах.
https://ria.ru/20240807/razryv-1964534913.html
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в мире, киев, россия, африка, мария захарова
В мире, Киев, Россия, Африка, Мария Захарова
Мали осудила отказ Швеции от помощи из-за разрыва дипотношений с Украиной

Мали осудила слова шведского министра об отказе от помощи стране

© iStock.com / Thomas BrissiaudГород Бамако- столица Мали
Город Бамако- столица Мали - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© iStock.com / Thomas Brissiaud
Город Бамако- столица Мали. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Мали осудила заявление министра внешней торговли и сотрудничества в целях развития Швеции Йохана Форсселля об отказе страной от стратегии помощи Мали из-за разрыва Бамако дипотношений с Киевом, власти африканской страны считают слова шведского министра пренебрежительными, следует из правительственного коммюнике, поступившего в распоряжении РИА Новости.
Ранее Форсселль заявил, что Швеция решила в этом году отказаться от стратегии помощи Мали из-за разрыва Бамако дипломатических отношений с Киевом.
Вид на Ниамей из Большой мечети - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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"Правительство (Мали - ред.) самым решительным образом осуждает пренебрежительные заявления господина Йохана Форсселла. Любопытно, что он отчаянно пытается оправдать украинские власти, пособников международного терроризма, но не способен проявить ни малейшего сострадания к Мали и жертвам украинской агрессии", - следует из коммюнике.
Согласно коммюнике, Мали отмечает, что выбор стратегического партнерства с Россией приносит ожидаемые результаты, и намерена и дальше укреплять его для восстановления мира, безопасности и стабильности на своей территории.
Ранее малийский МИД сообщал, что посла Швеции в Мали уведомили о необходимости покинуть страну после заявления Стокгольма о сокращении помощи Бамако из-за разрыва африканским государством связей с Украиной.
Мали в понедельник разорвала дипломатические отношения с Украиной. Причиной стала поддержка Киевом местных террористов.
Ранее французские СМИ со ссылкой на малийский военный источник сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах.
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