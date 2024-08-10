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В Тульскую область прибыли около 250 человек из курского приграничья
В Тульскую область прибыли около 250 человек из курского приграничья - РИА Новости, 10.08.2024
В Тульскую область прибыли около 250 человек из курского приграничья
В Тульскую область прибыли порядка 250 человек из Курской области, в том числе 80 детей, их разместили в гостиницах и на базах отдыха, сообщает пресс-служба МЧС РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T19:58
2024-08-10T19:58
2024-08-10T19:58
специальная военная операция на украине
общество
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В Тульскую область прибыли порядка 250 человек из Курской области, в том числе 80 детей, их разместили в гостиницах и на базах отдыха, сообщает пресс-служба МЧС России. "Накануне в Тульскую область прибыли порядка 250 человек из Курской области, в том числе 80 детей. Прибывшие люди размещены в гостиницах и базах отдыха региона", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в пунктах временного размещения работают психологи Главного управления МЧС России по Тульской области. Специалисты проводят с приехавшими информационно-психологические и индивидуальные беседы, чтобы помочь справиться с острыми реакциями.
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общество, тульская область, курская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Тульская область, Курская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тульскую область прибыли около 250 человек из курского приграничья
В Тульскую область из Курской прибыли около 250 человек, в том числе 80 детей