Рейтинг@Mail.ru
ЛДПР отправила более ста тонн гумпомощи жителям Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:07 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/ldpr-1965395370.html
ЛДПР отправила более ста тонн гумпомощи жителям Курской области
ЛДПР отправила более ста тонн гумпомощи жителям Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
ЛДПР отправила более ста тонн гумпомощи жителям Курской области
ЛДПР отправила более 100 тонн гуманитарной помощи жителям Курской области, такие гуманитарные конвои будут отправляться на ежедневной основе, сообщил... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T16:07
2024-08-10T16:07
здоровье - общество
курская область
россия
москва
леонид слуцкий (политик)
валерий герасимов
владимир путин
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569338926_0:127:2724:1659_1920x0_80_0_0_b16f0038a6eb8743732f1d78b6a278f4.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. ЛДПР отправила более 100 тонн гуманитарной помощи жителям Курской области, такие гуманитарные конвои будут отправляться на ежедневной основе, сообщил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. "Сегодня отправляем партию гуманитарного груза в Курскую область. Собрали то, в чем пострадавшие от атаки укронацистской нечисти, особенно нуждаются: продукты, воду, личные вещи, медикаменты. Очень много вещей принесли в общественные приемные партии, сотнями приходят вопросы в соцсетях, куда принести гуманитарку. В сборе участвовали жители Москвы и Московской области, депутаты и сенаторы ЛДПР, партийцы", – рассказал Слуцкий, его слова приводит пресс-служба ЛДПР. Отмечается, что по инициативе Слуцкого было направлено более ста тонн гуманитарного груза для пострадавших от террористических атак ВСУ и эвакуированных жителей Курской области, партийцы закупили вещи первой необходимости, преимущественно те, о которых просят сами люди: это средства личной гигиены, одежда, продукты питания, вода, посуда, микроволновые печи, электрочайники, сахар, печенье, консервы, товары для детей и многое другое. Такие гуманитарные караваны от ЛДПР "будут отправляться в приграничные области на ежедневной основе", говорится в сообщении пресс-службы. По девяти адресам в общественных приемных ЛДПР в Москве партия открыла пункты сбора помощи для жителей Курской области, добавляется в сообщении. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.
https://ria.ru/20240808/pomosch-1965000034.html
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
https://ria.ru/20240810/napadenie-1965384426.html
курская область
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569338926_172:0:2552:1785_1920x0_80_0_0_3bd02ff433ac6aa54b55f250b7f84962.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, курская область, россия, москва, леонид слуцкий (политик), валерий герасимов, владимир путин, лдпр, вооруженные силы украины
Здоровье - Общество, Курская область, Россия, Москва, Леонид Слуцкий (политик), Валерий Герасимов, Владимир Путин, ЛДПР, Вооруженные силы Украины
ЛДПР отправила более ста тонн гумпомощи жителям Курской области

ЛДПР отправила более ста тонн гуманитарной помощи жителям Курской области

© Рамиль СитдиковУчастники съезда партии ЛДПР
Участники съезда партии ЛДПР - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© Рамиль Ситдиков
Участники съезда партии ЛДПР . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. ЛДПР отправила более 100 тонн гуманитарной помощи жителям Курской области, такие гуманитарные конвои будут отправляться на ежедневной основе, сообщил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
«
"Сегодня отправляем партию гуманитарного груза в Курскую область. Собрали то, в чем пострадавшие от атаки укронацистской нечисти, особенно нуждаются: продукты, воду, личные вещи, медикаменты. Очень много вещей принесли в общественные приемные партии, сотнями приходят вопросы в соцсетях, куда принести гуманитарку. В сборе участвовали жители Москвы и Московской области, депутаты и сенаторы ЛДПР, партийцы", – рассказал Слуцкий, его слова приводит пресс-служба ЛДПР.
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Движение "Мы вместе" собрало деньги для пострадавших в Курской области
8 августа, 17:29
Отмечается, что по инициативе Слуцкого было направлено более ста тонн гуманитарного груза для пострадавших от террористических атак ВСУ и эвакуированных жителей Курской области, партийцы закупили вещи первой необходимости, преимущественно те, о которых просят сами люди: это средства личной гигиены, одежда, продукты питания, вода, посуда, микроволновые печи, электрочайники, сахар, печенье, консервы, товары для детей и многое другое.
Такие гуманитарные караваны от ЛДПР "будут отправляться в приграничные области на ежедневной основе", говорится в сообщении пресс-службы.
По девяти адресам в общественных приемных ЛДПР в Москве партия открыла пункты сбора помощи для жителей Курской области, добавляется в сообщении.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
За террористической атакой в Курской области стоят США
Вчера, 08:00
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.
Поврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
В Крыму сравнили нападение ВСУ на Курскую область с терактом Басаева
Вчера, 14:54
 
Здоровье - ОбществоКурская областьРоссияМоскваЛеонид Слуцкий (политик)Валерий ГерасимовВладимир ПутинЛДПРВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала