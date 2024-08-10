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ЛДПР отправила более ста тонн гумпомощи жителям Курской области

ЛДПР отправила более ста тонн гумпомощи жителям Курской области - РИА Новости, 10.08.2024

ЛДПР отправила более ста тонн гумпомощи жителям Курской области

ЛДПР отправила более 100 тонн гуманитарной помощи жителям Курской области, такие гуманитарные конвои будут отправляться на ежедневной основе, сообщил... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T16:07

2024-08-10T16:07

2024-08-10T16:07

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леонид слуцкий (политик)

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лдпр

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. ЛДПР отправила более 100 тонн гуманитарной помощи жителям Курской области, такие гуманитарные конвои будут отправляться на ежедневной основе, сообщил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. "Сегодня отправляем партию гуманитарного груза в Курскую область. Собрали то, в чем пострадавшие от атаки укронацистской нечисти, особенно нуждаются: продукты, воду, личные вещи, медикаменты. Очень много вещей принесли в общественные приемные партии, сотнями приходят вопросы в соцсетях, куда принести гуманитарку. В сборе участвовали жители Москвы и Московской области, депутаты и сенаторы ЛДПР, партийцы", – рассказал Слуцкий, его слова приводит пресс-служба ЛДПР. Отмечается, что по инициативе Слуцкого было направлено более ста тонн гуманитарного груза для пострадавших от террористических атак ВСУ и эвакуированных жителей Курской области, партийцы закупили вещи первой необходимости, преимущественно те, о которых просят сами люди: это средства личной гигиены, одежда, продукты питания, вода, посуда, микроволновые печи, электрочайники, сахар, печенье, консервы, товары для детей и многое другое. Такие гуманитарные караваны от ЛДПР "будут отправляться в приграничные области на ежедневной основе", говорится в сообщении пресс-службы. По девяти адресам в общественных приемных ЛДПР в Москве партия открыла пункты сбора помощи для жителей Курской области, добавляется в сообщении. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.

https://ria.ru/20240808/pomosch-1965000034.html

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

https://ria.ru/20240810/napadenie-1965384426.html

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здоровье - общество, курская область, россия, москва, леонид слуцкий (политик), валерий герасимов, владимир путин, лдпр, вооруженные силы украины