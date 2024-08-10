ЛДПР отправила более ста тонн гумпомощи жителям Курской области
ЛДПР отправила более ста тонн гуманитарной помощи жителям Курской области
© Рамиль СитдиковУчастники съезда партии ЛДПР
© Рамиль Ситдиков
Участники съезда партии ЛДПР . Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. ЛДПР отправила более 100 тонн гуманитарной помощи жителям Курской области, такие гуманитарные конвои будут отправляться на ежедневной основе, сообщил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
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"Сегодня отправляем партию гуманитарного груза в Курскую область. Собрали то, в чем пострадавшие от атаки укронацистской нечисти, особенно нуждаются: продукты, воду, личные вещи, медикаменты. Очень много вещей принесли в общественные приемные партии, сотнями приходят вопросы в соцсетях, куда принести гуманитарку. В сборе участвовали жители Москвы и Московской области, депутаты и сенаторы ЛДПР, партийцы", – рассказал Слуцкий, его слова приводит пресс-служба ЛДПР.
Отмечается, что по инициативе Слуцкого было направлено более ста тонн гуманитарного груза для пострадавших от террористических атак ВСУ и эвакуированных жителей Курской области, партийцы закупили вещи первой необходимости, преимущественно те, о которых просят сами люди: это средства личной гигиены, одежда, продукты питания, вода, посуда, микроволновые печи, электрочайники, сахар, печенье, консервы, товары для детей и многое другое.
Такие гуманитарные караваны от ЛДПР "будут отправляться в приграничные области на ежедневной основе", говорится в сообщении пресс-службы.
По девяти адресам в общественных приемных ЛДПР в Москве партия открыла пункты сбора помощи для жителей Курской области, добавляется в сообщении.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями ввели режим КТО.