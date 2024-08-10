https://ria.ru/20240810/kurskaya-1965366326.html

В Курской области сбили украинскую ракету

В Курской области сбили украинскую ракету - РИА Новости, 10.08.2024

В Курской области сбили украинскую ракету

Силами ПВО в небе Курской области сбита украинская ракета, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T12:22

2024-08-10T12:22

2024-08-10T12:26

курская область

происшествия

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Силами ПВО в небе Курской области сбита украинская ракета, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.Ранее в 12.15 мск в регионе была объявлена ракетная опасность."Силами ПВО в небе Курской области сбита украинская ракета. Спасибо нашим защитникам", - написал он.

https://ria.ru/20240810/minoborony-1965365996.html

курская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, происшествия