https://ria.ru/20240810/kurskaya-1965366326.html
В Курской области сбили украинскую ракету
В Курской области сбили украинскую ракету - РИА Новости, 10.08.2024
В Курской области сбили украинскую ракету
Силами ПВО в небе Курской области сбита украинская ракета, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T12:22
2024-08-10T12:22
2024-08-10T12:26
курская область
происшествия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Силами ПВО в небе Курской области сбита украинская ракета, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.Ранее в 12.15 мск в регионе была объявлена ракетная опасность."Силами ПВО в небе Курской области сбита украинская ракета. Спасибо нашим защитникам", - написал он.
https://ria.ru/20240810/minoborony-1965365996.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, происшествия
Курская область, Происшествия
В Курской области сбили украинскую ракету
ПВО сбила украинскую ракету в небе над Курской областью