https://ria.ru/20240810/kurskaya-1965352455.html

Собянин рассказал о помощи жителям Курской области

Собянин рассказал о помощи жителям Курской области - РИА Новости, 10.08.2024

Собянин рассказал о помощи жителям Курской области

Москва направила в помощь Курской области свои силы и ресурсы, за сутки обустроили 24 пункта временного пребывания вместимостью до 20 тысяч человек со всем... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T10:37

2024-08-10T10:37

2024-08-10T10:43

курская область

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964999267_0:60:895:563_1920x0_80_0_0_b0e30be0dbb6dd63d8ca1eb1360bb1f7.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Москва направила в помощь Курской области свои силы и ресурсы, за сутки обустроили 24 пункта временного пребывания вместимостью до 20 тысяч человек со всем необходимым для проживания, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин."В помощь Курской области направляем свои силы и ресурсы. По поручению Президента России создаём условия для временного пребывания людей, которые были вынуждены покинуть свои дома. За сутки в Курской области обустроили 24 пункта вместимостью до 20 тысяч человек со всем необходимым для проживания", - рассказал Собянин.Он отметил, что задействованы 1000 сотрудников столичного комплекса городского хозяйства, 345 единиц техники."Наши службы будут работать на месте столько, сколько нужно. Мы с вами", - добавил мэр.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичные клиники поступили пятеро пострадавших от обстрелов в Курской области. Двое детей эвакуированы вертолётом в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, двое пострадавших - в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, один человек - в ГКБ им. Ф.И. Иноземцева. Все благополучно перенесли транспортировку, находятся в тяжёлом, но стабильном состоянии.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что во вторник в 05:30 (мск) подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240810/vyplata-1965352094.html

https://ria.ru/20240810/strategiya-1965348656.html

https://ria.ru/20240810/ukraina-1965342419.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, происшествия