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Собянин рассказал о помощи жителям Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
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10:37 10.08.2024 (обновлено: 10:43 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/kurskaya-1965352455.html
Собянин рассказал о помощи жителям Курской области
Собянин рассказал о помощи жителям Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
Собянин рассказал о помощи жителям Курской области
Москва направила в помощь Курской области свои силы и ресурсы, за сутки обустроили 24 пункта временного пребывания вместимостью до 20 тысяч человек со всем... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T10:37
2024-08-10T10:43
курская область
происшествия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Москва направила в помощь Курской области свои силы и ресурсы, за сутки обустроили 24 пункта временного пребывания вместимостью до 20 тысяч человек со всем необходимым для проживания, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин."В помощь Курской области направляем свои силы и ресурсы. По поручению Президента России создаём условия для временного пребывания людей, которые были вынуждены покинуть свои дома. За сутки в Курской области обустроили 24 пункта вместимостью до 20 тысяч человек со всем необходимым для проживания", - рассказал Собянин.Он отметил, что задействованы 1000 сотрудников столичного комплекса городского хозяйства, 345 единиц техники."Наши службы будут работать на месте столько, сколько нужно. Мы с вами", - добавил мэр.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичные клиники поступили пятеро пострадавших от обстрелов в Курской области. Двое детей эвакуированы вертолётом в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, двое пострадавших - в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, один человек - в ГКБ им. Ф.И. Иноземцева. Все благополучно перенесли транспортировку, находятся в тяжёлом, но стабильном состоянии.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что во вторник в 05:30 (мск) подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240810/vyplata-1965352094.html
https://ria.ru/20240810/strategiya-1965348656.html
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курская область, происшествия
Курская область, Происшествия
Собянин рассказал о помощи жителям Курской области

Собянин: для жителей Курской области за сутки обустроили 24 пункта проживания

© РИА Новости / Пресс-служба врио губернатора Курской области | Перейти в медиабанкПоврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ)
Поврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба врио губернатора Курской области
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Поврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ)
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Москва направила в помощь Курской области свои силы и ресурсы, за сутки обустроили 24 пункта временного пребывания вместимостью до 20 тысяч человек со всем необходимым для проживания, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
"В помощь Курской области направляем свои силы и ресурсы. По поручению Президента России создаём условия для временного пребывания людей, которые были вынуждены покинуть свои дома. За сутки в Курской области обустроили 24 пункта вместимостью до 20 тысяч человек со всем необходимым для проживания", - рассказал Собянин.
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Жители Курской области могут оформить выплату на Госуслугах
Вчера, 10:29
Он отметил, что задействованы 1000 сотрудников столичного комплекса городского хозяйства, 345 единиц техники.
"Наши службы будут работать на месте столько, сколько нужно. Мы с вами", - добавил мэр.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичные клиники поступили пятеро пострадавших от обстрелов в Курской области. Двое детей эвакуированы вертолётом в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, двое пострадавших - в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, один человек - в ГКБ им. Ф.И. Иноземцева. Все благополучно перенесли транспортировку, находятся в тяжёлом, но стабильном состоянии.
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Вчера, 10:05
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что во вторник в 05:30 (мск) подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
Уничтожение полевого боекомплекта ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
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Вчера, 08:42
 
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