https://ria.ru/20240810/kursk-1965370693.html
Мэр Курска рассказал об обстановке в городе
Мэр Курска рассказал об обстановке в городе - РИА Новости, 10.08.2024
Мэр Курска рассказал об обстановке в городе
Обстановка в Курске стабильная, все службы работают в усиленном режиме, сообщил мэр города Игорь Куцак в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T13:13
2024-08-10T13:13
2024-08-10T13:36
курск
происшествия
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РЯЗАНЬ, 10 авг - РИА Новости. Обстановка в Курске стабильная, все службы работают в усиленном режиме, сообщил мэр города Игорь Куцак в своем Telegram-канале."В настоящий момент обстановка в Курске стабильная. Все службы работают в усиленном режиме. Помощь в обеспечении безопасности наших горожан правоохранительным органам оказывает добровольная народная дружина "РеZерв", - написал Куцак.Он отметил, что оказывается помощь вынужденным переселенцам. Окружные администрации ведут учет всех, кто покинул приграничные районы, сообщил мэр. По его словам, на сегодняшний день принято более 16 тысяч заявлений."Безусловно, в центре внимания - размещение курян, выехавших из приграничных районов. Развернуты пункты временного размещения. С каждым днем поток прибывающих в ПВР растет, людей оперативно размещаем, всех стараемся поддерживать, помогаем. Открыты пункты оказания гуманитарной помощи нашим землякам", - добавил Куцак.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240810/minoborony-1965365996.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курск, происшествия
Мэр Курска рассказал об обстановке в городе
Мэр Курска заявил, что обстановка в городе стабильная
РЯЗАНЬ, 10 авг - РИА Новости.
Обстановка в Курске стабильная, все службы работают в усиленном режиме, сообщил мэр города Игорь Куцак в своем Telegram-канале
.
"В настоящий момент обстановка в Курске стабильная. Все службы работают в усиленном режиме. Помощь в обеспечении безопасности наших горожан правоохранительным органам оказывает добровольная народная дружина "РеZерв", - написал Куцак.
Он отметил, что оказывается помощь вынужденным переселенцам. Окружные администрации ведут учет всех, кто покинул приграничные районы, сообщил мэр. По его словам, на сегодняшний день принято более 16 тысяч заявлений.
"Безусловно, в центре внимания - размещение курян, выехавших из приграничных районов. Развернуты пункты временного размещения. С каждым днем поток прибывающих в ПВР растет, людей оперативно размещаем, всех стараемся поддерживать, помогаем. Открыты пункты оказания гуманитарной помощи нашим землякам", - добавил Куцак.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.