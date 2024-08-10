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Мэр Курска рассказал об обстановке в городе - РИА Новости, 10.08.2024
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13:13 10.08.2024 (обновлено: 13:36 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/kursk-1965370693.html
Мэр Курска рассказал об обстановке в городе
Мэр Курска рассказал об обстановке в городе - РИА Новости, 10.08.2024
Мэр Курска рассказал об обстановке в городе
Обстановка в Курске стабильная, все службы работают в усиленном режиме, сообщил мэр города Игорь Куцак в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T13:13
2024-08-10T13:36
курск
происшествия
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РЯЗАНЬ, 10 авг - РИА Новости. Обстановка в Курске стабильная, все службы работают в усиленном режиме, сообщил мэр города Игорь Куцак в своем Telegram-канале."В настоящий момент обстановка в Курске стабильная. Все службы работают в усиленном режиме. Помощь в обеспечении безопасности наших горожан правоохранительным органам оказывает добровольная народная дружина "РеZерв", - написал Куцак.Он отметил, что оказывается помощь вынужденным переселенцам. Окружные администрации ведут учет всех, кто покинул приграничные районы, сообщил мэр. По его словам, на сегодняшний день принято более 16 тысяч заявлений."Безусловно, в центре внимания - размещение курян, выехавших из приграничных районов. Развернуты пункты временного размещения. С каждым днем поток прибывающих в ПВР растет, людей оперативно размещаем, всех стараемся поддерживать, помогаем. Открыты пункты оказания гуманитарной помощи нашим землякам", - добавил Куцак.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240810/minoborony-1965365996.html
https://ria.ru/20240809/shebekino-1965100541.html
https://ria.ru/20240810/germaniya-1965343537.html
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курск, происшествия
Курск, Происшествия
Мэр Курска рассказал об обстановке в городе

Мэр Курска заявил, что обстановка в городе стабильная

CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)Вид на Курск
Вид на Курск - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)
Вид на Курск. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 10 авг - РИА Новости. Обстановка в Курске стабильная, все службы работают в усиленном режиме, сообщил мэр города Игорь Куцак в своем Telegram-канале.
"В настоящий момент обстановка в Курске стабильная. Все службы работают в усиленном режиме. Помощь в обеспечении безопасности наших горожан правоохранительным органам оказывает добровольная народная дружина "РеZерв", - написал Куцак.
Уничтожение двух ЗРК Бук-М1 ВСУ с применением ОТРК Искандер - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Вчера, 12:20
Он отметил, что оказывается помощь вынужденным переселенцам. Окружные администрации ведут учет всех, кто покинул приграничные районы, сообщил мэр. По его словам, на сегодняшний день принято более 16 тысяч заявлений.
"Безусловно, в центре внимания - размещение курян, выехавших из приграничных районов. Развернуты пункты временного размещения. С каждым днем поток прибывающих в ПВР растет, людей оперативно размещаем, всех стараемся поддерживать, помогаем. Открыты пункты оказания гуманитарной помощи нашим землякам", - добавил Куцак.
Последствия атаки БПЛА на многоквартирный дом в Шебекино Белгородской области. 9 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
В Шебекино четыре дрона ударили по многоквартирному дому
9 августа, 07:57
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
В Германии предложили радикальное решение по Украине
Вчера, 09:03
 
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