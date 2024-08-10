https://ria.ru/20240810/kursk-1965370693.html

Мэр Курска рассказал об обстановке в городе

Мэр Курска рассказал об обстановке в городе - РИА Новости, 10.08.2024

Мэр Курска рассказал об обстановке в городе

Обстановка в Курске стабильная, все службы работают в усиленном режиме, сообщил мэр города Игорь Куцак в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T13:13

2024-08-10T13:13

2024-08-10T13:36

курск

происшествия

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РЯЗАНЬ, 10 авг - РИА Новости. Обстановка в Курске стабильная, все службы работают в усиленном режиме, сообщил мэр города Игорь Куцак в своем Telegram-канале."В настоящий момент обстановка в Курске стабильная. Все службы работают в усиленном режиме. Помощь в обеспечении безопасности наших горожан правоохранительным органам оказывает добровольная народная дружина "РеZерв", - написал Куцак.Он отметил, что оказывается помощь вынужденным переселенцам. Окружные администрации ведут учет всех, кто покинул приграничные районы, сообщил мэр. По его словам, на сегодняшний день принято более 16 тысяч заявлений."Безусловно, в центре внимания - размещение курян, выехавших из приграничных районов. Развернуты пункты временного размещения. С каждым днем поток прибывающих в ПВР растет, людей оперативно размещаем, всех стараемся поддерживать, помогаем. Открыты пункты оказания гуманитарной помощи нашим землякам", - добавил Куцак.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240810/minoborony-1965365996.html

https://ria.ru/20240809/shebekino-1965100541.html

https://ria.ru/20240810/germaniya-1965343537.html

курск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курск, происшествия