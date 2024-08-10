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В Германии заявили о недовольстве США из-за атаки ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 10.08.2024
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20:11 10.08.2024 (обновлено: 20:12 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/krauze-1965425653.html
В Германии заявили о недовольстве США из-за атаки ВСУ на Курскую область
В Германии заявили о недовольстве США из-за атаки ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 10.08.2024
В Германии заявили о недовольстве США из-за атаки ВСУ на Курскую область
Атака Украины на Курскую область, скорее всего, застала США врасплох и вызвала недовольство в Вашингтоне, предположил немецкий политолог Йоахим Краузе в беседе... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T20:11
2024-08-10T20:12
в мире
курская область
сша
украина
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Атака Украины на Курскую область, скорее всего, застала США врасплох и вызвала недовольство в Вашингтоне, предположил немецкий политолог Йоахим Краузе в беседе с изданием Focus."Я предполагаю, что наступление ВСУ на российскую территорию не вызвало восторга у американских властей, которые, вероятно, не были проинформированы заранее", — заявил эксперт.По мнению Краузе, в администрации Байдена до сих пор присутствует мышление "контроля за вооружениями времен Холодной войны" и опасения по поводу "непредсказуемой реакции России", из-за чего США могут в ближайшее время выступить против наступления на Курскую область."Я предполагаю, что правительство США будет недвусмысленно критиковать Украину и требовать, чтобы операция оставалась пространственно ограниченной или чтобы украинцы отступили", — сказал он.Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20240810/vsu-1965380686.html
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в мире, курская область, сша, украина, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
В мире, Курская область, США, Украина, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Германии заявили о недовольстве США из-за атаки ВСУ на Курскую область

Краузе: власти США недовольны действиями ВСУ в Курской области

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Атака Украины на Курскую область, скорее всего, застала США врасплох и вызвала недовольство в Вашингтоне, предположил немецкий политолог Йоахим Краузе в беседе с изданием Focus.
"Я предполагаю, что наступление ВСУ на российскую территорию не вызвало восторга у американских властей, которые, вероятно, не были проинформированы заранее", — заявил эксперт.
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По мнению Краузе, в администрации Байдена до сих пор присутствует мышление "контроля за вооружениями времен Холодной войны" и опасения по поводу "непредсказуемой реакции России", из-за чего США могут в ближайшее время выступить против наступления на Курскую область.
"Я предполагаю, что правительство США будет недвусмысленно критиковать Украину и требовать, чтобы операция оставалась пространственно ограниченной или чтобы украинцы отступили", — сказал он.
Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
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В миреКурская областьСШАУкраинаВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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