https://ria.ru/20240810/krauze-1965425653.html

В Германии заявили о недовольстве США из-за атаки ВСУ на Курскую область

В Германии заявили о недовольстве США из-за атаки ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 10.08.2024

В Германии заявили о недовольстве США из-за атаки ВСУ на Курскую область

Атака Украины на Курскую область, скорее всего, застала США врасплох и вызвала недовольство в Вашингтоне, предположил немецкий политолог Йоахим Краузе в беседе... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T20:11

2024-08-10T20:11

2024-08-10T20:12

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Атака Украины на Курскую область, скорее всего, застала США врасплох и вызвала недовольство в Вашингтоне, предположил немецкий политолог Йоахим Краузе в беседе с изданием Focus."Я предполагаю, что наступление ВСУ на российскую территорию не вызвало восторга у американских властей, которые, вероятно, не были проинформированы заранее", — заявил эксперт.По мнению Краузе, в администрации Байдена до сих пор присутствует мышление "контроля за вооружениями времен Холодной войны" и опасения по поводу "непредсказуемой реакции России", из-за чего США могут в ближайшее время выступить против наступления на Курскую область."Я предполагаю, что правительство США будет недвусмысленно критиковать Украину и требовать, чтобы операция оставалась пространственно ограниченной или чтобы украинцы отступили", — сказал он.Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20240810/vsu-1965380686.html

https://ria.ru/20240810/dzhonson-1965388883.html

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в мире, курская область, сша, украина, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф