https://ria.ru/20240810/kramatorsk-1965344395.html
В Краматорске поврежден объект критической инфраструктуры
В Краматорске поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 10.08.2024
В Краматорске поврежден объект критической инфраструктуры
Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольном ВСУ Краматорске в ДНР, заявил назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T09:06
2024-08-10T09:06
2024-08-10T09:06
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краматорск
донецкая народная республика
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольном ВСУ Краматорске в ДНР, заявил назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в Telegram-канале. Как говорится в сообщении Филашкина, после взрыва поврежден "объект критической инфраструктуры в городе". Публикуется фото разрушенного цеха промышленного предприятия, заявляется, что строения объекта получили серьезные повреждения.
https://ria.ru/20240810/germaniya-1965343537.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, краматорск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Краматорск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В Краматорске поврежден объект критической инфраструктуры
В подконтрольном ВСУ Краматорске поврежден объект критической инфраструктуры