https://ria.ru/20240810/kramatorsk-1965344395.html

В Краматорске поврежден объект критической инфраструктуры

В Краматорске поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 10.08.2024

В Краматорске поврежден объект критической инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольном ВСУ Краматорске в ДНР, заявил назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T09:06

2024-08-10T09:06

2024-08-10T09:06

специальная военная операция на украине

в мире

краматорск

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольном ВСУ Краматорске в ДНР, заявил назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в Telegram-канале. Как говорится в сообщении Филашкина, после взрыва поврежден "объект критической инфраструктуры в городе". Публикуется фото разрушенного цеха промышленного предприятия, заявляется, что строения объекта получили серьезные повреждения.

https://ria.ru/20240810/germaniya-1965343537.html

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донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

в мире, краматорск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины