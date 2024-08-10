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В Краматорске поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 10.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:06 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/kramatorsk-1965344395.html
В Краматорске поврежден объект критической инфраструктуры
В Краматорске поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 10.08.2024
В Краматорске поврежден объект критической инфраструктуры
Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольном ВСУ Краматорске в ДНР, заявил назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T09:06
2024-08-10T09:06
специальная военная операция на украине
в мире
краматорск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольном ВСУ Краматорске в ДНР, заявил назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в Telegram-канале. Как говорится в сообщении Филашкина, после взрыва поврежден "объект критической инфраструктуры в городе". Публикуется фото разрушенного цеха промышленного предприятия, заявляется, что строения объекта получили серьезные повреждения.
https://ria.ru/20240810/germaniya-1965343537.html
краматорск
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в мире, краматорск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Краматорск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В Краматорске поврежден объект критической инфраструктуры

В подконтрольном ВСУ Краматорске поврежден объект критической инфраструктуры

© ДСНС України у Харківській областіСотрудники экстренной службы Украины
Сотрудники экстренной службы Украины - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© ДСНС України у Харківській області
Сотрудники экстренной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольном ВСУ Краматорске в ДНР, заявил назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в Telegram-канале.
Как говорится в сообщении Филашкина, после взрыва поврежден "объект критической инфраструктуры в городе".
Публикуется фото разрушенного цеха промышленного предприятия, заявляется, что строения объекта получили серьезные повреждения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКраматорскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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