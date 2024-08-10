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Корабли Северного флота провели учения в Баренцевом море - РИА Новости, 10.08.2024
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05:15 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/korabli-1965331600.html
Корабли Северного флота провели учения в Баренцевом море
Корабли Северного флота провели учения в Баренцевом море - РИА Новости, 10.08.2024
Корабли Северного флота провели учения в Баренцевом море
Корабли арктической группировки Северного флота провели учение по нейтрализации судна-"нарушителя", которое приблизилось на недопустимое расстояние к... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T05:15
2024-08-10T05:15
безопасность
баренцево море
россия
арктика
ка-27
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Корабли арктической группировки Северного флота провели учение по нейтрализации судна-"нарушителя", которое приблизилось на недопустимое расстояние к российскому объекту морской экономической деятельности, сообщили в пресс-службе Северного флота. "Экипажи отряда боевых кораблей Северного флота в акватории Баренцева моря провели учение по обеспечению безопасности объектов экономической деятельности Российской Федерации и разрешению кризисных ситуаций в случае их возникновения", - говорится в сообщении. По легенде учения, оперативная служба флота передала большому противолодочному кораблю "Вице-адмирал Кулаков" информацию о действиях неизвестного судна-нарушителя, которое выполняло опасные маневры вблизи российского объекта морской экономической деятельности. Судно нарушило зону безопасности объекта, после чего экипаж "Вице-адмирала Кулакова" выполнил предупредительные выстрелы артиллерийским вооружением корабля и принудил судно-нарушитель, в роли которого выступало спасательное буксирное судно "Алтай", остановиться и лечь в дрейф. Группа антитеррористической деятельности из состава отдельной бригады морской пехоты Северного флота на быстроходных лодках была доставлена на борт условного судна-нарушителя. После этого морские пехотинцы нейтрализовали нарушителей и задержали их. Вторая группа АТД отработала аналогичные действия с использованием корабельного вертолёта Ка-27, рассказали на Северном флоте. Арктический поход кораблей и судов обеспечения Северного флота начался 5 августа в рамках реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение защиты интересов РФ в Арктике. Планируется, что поход продлится около двух месяцев и будет проходить по морям Северного Ледовитого океана, в том числе в районах трассы Северного морского пути. В составе арктической группировки большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", с которого осуществляется управление силами, большой десантный корабль "Александр Отраковский", спасательное буксирное судно "Алтай" и танкер "Сергей Осипов".
https://ria.ru/20240809/sankt-peterburg-1965210261.html
https://ria.ru/20240810/rossija-1965328752.html
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РИА Новости
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безопасность, баренцево море, россия, арктика, ка-27
Безопасность, Баренцево море, Россия, Арктика, Ка-27
Корабли Северного флота провели учения в Баренцевом море

Корабли Северного флота провели учения по нейтрализации судна-"нарушителя"

© Фото : Alexey Pavlov Корабли Северного флота РФ
Корабли Северного флота РФ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© Фото : Alexey Pavlov
Корабли Северного флота РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Корабли арктической группировки Северного флота провели учение по нейтрализации судна-"нарушителя", которое приблизилось на недопустимое расстояние к российскому объекту морской экономической деятельности, сообщили в пресс-службе Северного флота.
«
"Экипажи отряда боевых кораблей Северного флота в акватории Баренцева моря провели учение по обеспечению безопасности объектов экономической деятельности Российской Федерации и разрешению кризисных ситуаций в случае их возникновения", - говорится в сообщении.
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9 августа, 15:07
По легенде учения, оперативная служба флота передала большому противолодочному кораблю "Вице-адмирал Кулаков" информацию о действиях неизвестного судна-нарушителя, которое выполняло опасные маневры вблизи российского объекта морской экономической деятельности.
Судно нарушило зону безопасности объекта, после чего экипаж "Вице-адмирала Кулакова" выполнил предупредительные выстрелы артиллерийским вооружением корабля и принудил судно-нарушитель, в роли которого выступало спасательное буксирное судно "Алтай", остановиться и лечь в дрейф.
Группа антитеррористической деятельности из состава отдельной бригады морской пехоты Северного флота на быстроходных лодках была доставлена на борт условного судна-нарушителя. После этого морские пехотинцы нейтрализовали нарушителей и задержали их.
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Вторая группа АТД отработала аналогичные действия с использованием корабельного вертолёта Ка-27, рассказали на Северном флоте.
Арктический поход кораблей и судов обеспечения Северного флота начался 5 августа в рамках реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение защиты интересов РФ в Арктике. Планируется, что поход продлится около двух месяцев и будет проходить по морям Северного Ледовитого океана, в том числе в районах трассы Северного морского пути.
В составе арктической группировки большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", с которого осуществляется управление силами, большой десантный корабль "Александр Отраковский", спасательное буксирное судно "Алтай" и танкер "Сергей Осипов".
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БезопасностьБаренцево мореРоссияАрктикаКа-27
 
 
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