https://ria.ru/20240810/kherson-1965383492.html
В части Херсонской области пропало электроснабжение
В части Херсонской области пропало электроснабжение - РИА Новости, 10.08.2024
В части Херсонской области пропало электроснабжение
В ряде районов Херсонской области, включая город Геническ, пропало электроснабжение, сообщила администрация области в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T14:47
2024-08-10T14:47
2024-08-10T14:47
херсонская область
геническ
мелитополь
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 10 авг - РИА Новости. В ряде районов Херсонской области, включая город Геническ, пропало электроснабжение, сообщила администрация области в Telegram-канале."Из-за прекращения подачи электропитания по ЛЭП 150 кВ со стороны Мелитополя без электричества остались населенные пункты Генического, Ивановского, Нижнесерогозского, Новотроицкого, Каховского муниципальных округов, городского округа города Новая Каховка", - говорится в сообщении. По сообщению властей, сейчас ведутся ремонтные работы по восстановлению электроснабжения.
https://ria.ru/20240809/lipetsk-1965094646.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , геническ, мелитополь, происшествия
Херсонская область , Геническ, Мелитополь, Происшествия
В части Херсонской области пропало электроснабжение
В части Херсонской области, включая Гениченск, пропало электроснабжение