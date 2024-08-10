Рейтинг@Mail.ru
В части Херсонской области пропало электроснабжение - РИА Новости, 10.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:47 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/kherson-1965383492.html
В части Херсонской области пропало электроснабжение
В части Херсонской области пропало электроснабжение - РИА Новости, 10.08.2024
В части Херсонской области пропало электроснабжение
В ряде районов Херсонской области, включая город Геническ, пропало электроснабжение, сообщила администрация области в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T14:47
2024-08-10T14:47
херсонская область
геническ
мелитополь
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902180354_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_a5680ae05df0c911b5556d5edf2ac4ca.jpg
ГЕНИЧЕСК, 10 авг - РИА Новости. В ряде районов Херсонской области, включая город Геническ, пропало электроснабжение, сообщила администрация области в Telegram-канале."Из-за прекращения подачи электропитания по ЛЭП 150 кВ со стороны Мелитополя без электричества остались населенные пункты Генического, Ивановского, Нижнесерогозского, Новотроицкого, Каховского муниципальных округов, городского округа города Новая Каховка", - говорится в сообщении. По сообщению властей, сейчас ведутся ремонтные работы по восстановлению электроснабжения.
https://ria.ru/20240809/lipetsk-1965094646.html
херсонская область
геническ
мелитополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902180354_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_c7373904c9f02839ee2a1d178e01bf9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , геническ, мелитополь, происшествия
Херсонская область , Геническ, Мелитополь, Происшествия
В части Херсонской области пропало электроснабжение

В части Херсонской области, включая Гениченск, пропало электроснабжение

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Линии электропередачи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 10 авг - РИА Новости. В ряде районов Херсонской области, включая город Геническ, пропало электроснабжение, сообщила администрация области в Telegram-канале.
"Из-за прекращения подачи электропитания по ЛЭП 150 кВ со стороны Мелитополя без электричества остались населенные пункты Генического, Ивановского, Нижнесерогозского, Новотроицкого, Каховского муниципальных округов, городского округа города Новая Каховка", - говорится в сообщении.
По сообщению властей, сейчас ведутся ремонтные работы по восстановлению электроснабжения.
Стеклянные изоляторы на линиях электропередач - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
В Липецке восстановили подачу электричества
9 августа, 06:13
 
Херсонская областьГеническМелитопольПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала