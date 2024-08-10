https://ria.ru/20240810/kherson-1965383492.html

В части Херсонской области пропало электроснабжение

В части Херсонской области пропало электроснабжение - РИА Новости, 10.08.2024

В части Херсонской области пропало электроснабжение

В ряде районов Херсонской области, включая город Геническ, пропало электроснабжение, сообщила администрация области в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T14:47

2024-08-10T14:47

2024-08-10T14:47

херсонская область

геническ

мелитополь

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 10 авг - РИА Новости. В ряде районов Херсонской области, включая город Геническ, пропало электроснабжение, сообщила администрация области в Telegram-канале."Из-за прекращения подачи электропитания по ЛЭП 150 кВ со стороны Мелитополя без электричества остались населенные пункты Генического, Ивановского, Нижнесерогозского, Новотроицкого, Каховского муниципальных округов, городского округа города Новая Каховка", - говорится в сообщении. По сообщению властей, сейчас ведутся ремонтные работы по восстановлению электроснабжения.

https://ria.ru/20240809/lipetsk-1965094646.html

херсонская область

геническ

мелитополь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

херсонская область , геническ, мелитополь, происшествия