https://ria.ru/20240810/karakas-1965328605.html

В Венесуэле рассказали о переговорах по "зоне экономической свободы"

В Венесуэле рассказали о переговорах по "зоне экономической свободы" - РИА Новости, 10.08.2024

В Венесуэле рассказали о переговорах по "зоне экономической свободы"

Зампостпреда Венесуэлы при ООН Хоакин Перес сообщил РИА Новости, что Каракас обсуждает с союзниками установление зоны, свободной от санкций, выразил... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T04:06

2024-08-10T04:06

2024-08-10T04:06

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ООН, 10 авг - РИА Новости. Зампостпреда Венесуэлы при ООН Хоакин Перес сообщил РИА Новости, что Каракас обсуждает с союзниками установление зоны, свободной от санкций, выразил уверенность, что это не займет много времени. С соответствующей инициативой Венесуэла выступила еще в мае. Как сообщал РИА Новости тогдашний постпред страны во всемирной организации Самуэль Монкада, Каракас предложил странам-участницам Группы друзей в защиту устава ООН и другим государствам принять соглашение о "зоне экономической свободы", на территории которой не будут действовать ограничительные меры колониальных стран. По словам Переса, по данной инициативе "продолжаются дискуссии". Сейчас же Венесуэла рассматривает варианты, как заручиться поддержкой идеи, чтобы воплотить ее в жизнь. "Я думаю, что это займет некоторое время, но не слишком много. Потому что мы постепенно работаем в этом направлении", – подчеркнул венесуэльский дипломат.

https://ria.ru/20230925/venesuela-1898409526.html

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