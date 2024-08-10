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В Венесуэле рассказали о переговорах по "зоне экономической свободы" - РИА Новости, 10.08.2024
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04:06 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/karakas-1965328605.html
В Венесуэле рассказали о переговорах по "зоне экономической свободы"
В Венесуэле рассказали о переговорах по "зоне экономической свободы" - РИА Новости, 10.08.2024
В Венесуэле рассказали о переговорах по "зоне экономической свободы"
Зампостпреда Венесуэлы при ООН Хоакин Перес сообщил РИА Новости, что Каракас обсуждает с союзниками установление зоны, свободной от санкций, выразил... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T04:06
2024-08-10T04:06
в мире
каракас
венесуэла
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ООН, 10 авг - РИА Новости. Зампостпреда Венесуэлы при ООН Хоакин Перес сообщил РИА Новости, что Каракас обсуждает с союзниками установление зоны, свободной от санкций, выразил уверенность, что это не займет много времени. С соответствующей инициативой Венесуэла выступила еще в мае. Как сообщал РИА Новости тогдашний постпред страны во всемирной организации Самуэль Монкада, Каракас предложил странам-участницам Группы друзей в защиту устава ООН и другим государствам принять соглашение о "зоне экономической свободы", на территории которой не будут действовать ограничительные меры колониальных стран. По словам Переса, по данной инициативе "продолжаются дискуссии". Сейчас же Венесуэла рассматривает варианты, как заручиться поддержкой идеи, чтобы воплотить ее в жизнь. "Я думаю, что это займет некоторое время, но не слишком много. Потому что мы постепенно работаем в этом направлении", – подчеркнул венесуэльский дипломат.
https://ria.ru/20230925/venesuela-1898409526.html
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в мире, каракас, венесуэла, оон
В мире, Каракас, Венесуэла, ООН
В Венесуэле рассказали о переговорах по "зоне экономической свободы"

Зампостпреда при ООН Перес: Каракас обсуждает создание зоны свободной от санкций

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на Каракас
Вид на Каракас - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Вид на Каракас . Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 10 авг - РИА Новости. Зампостпреда Венесуэлы при ООН Хоакин Перес сообщил РИА Новости, что Каракас обсуждает с союзниками установление зоны, свободной от санкций, выразил уверенность, что это не займет много времени.
С соответствующей инициативой Венесуэла выступила еще в мае. Как сообщал РИА Новости тогдашний постпред страны во всемирной организации Самуэль Монкада, Каракас предложил странам-участницам Группы друзей в защиту устава ООН и другим государствам принять соглашение о "зоне экономической свободы", на территории которой не будут действовать ограничительные меры колониальных стран.
По словам Переса, по данной инициативе "продолжаются дискуссии". Сейчас же Венесуэла рассматривает варианты, как заручиться поддержкой идеи, чтобы воплотить ее в жизнь.
"Я думаю, что это займет некоторое время, но не слишком много. Потому что мы постепенно работаем в этом направлении", – подчеркнул венесуэльский дипломат.
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Глава МИД Венесуэлы рассказал о работе на Генассамблее ООН
25 сентября 2023, 08:04
 
В миреКаракасВенесуэлаООН
 
 
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