https://ria.ru/20240810/kamchatka-1965330383.html

На Камчатке начали проверку после инцидента с туристическим автобусом

На Камчатке начали проверку после инцидента с туристическим автобусом - РИА Новости, 10.08.2024

На Камчатке начали проверку после инцидента с туристическим автобусом

Следственный комитет России по Камчатскому краю и региональная прокуратура начали проверки после инцидента с переворотом вахтового автобуса во время переправы... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T05:02

2024-08-10T05:02

2024-08-10T05:02

происшествия

камчатский край

россия

усть-камчатский район

сергей лебедев

группа газ

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 авг - РИА Новости. Следственный комитет России по Камчатскому краю и региональная прокуратура начали проверки после инцидента с переворотом вахтового автобуса во время переправы через реку Студеная на Камчатке, сообщается в пресс-релизах ведомств. "Следователями организована процессуальная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности пассажиров. 10 августа во время переправы через реку Студеная Усть-Камчатского района "вахтовка" с группой туристов не смогла преодолеть переправу и перевернулась, в результате чего пассажиры получили различные травмы", - информирует пресс-служба СК по Камчатскому краю. В прокуратуре региона уточняют, что перевозка туристов осуществлялась на "вахтовке" на базе автомобиля ГАЗ-66. "ГАЗ-66, в котором находилось 22 туриста, в ходе движения из поселка Козыревск к склону вулкана Толбачик в Усть-Камчатском районе при попытке пересечения реки Студеная совершил опрокидывание. Серьезных повреждений лица, совершавшие путешествие, не получили", - говорится в пресс-релизе краевой прокуратуры. По информации министра по ЧС Камчатского края Сергея Лебедева, нескольким туристам оказана помощь в поселке Козыревск. Вся остальная группа также доставлена в этот населенный пункт. Река Студеная берет свое начало с одного из крупнейших ледников России - ледника Богдановича, расположенного к подножия Ключевского вулкана. Мостового переезда через Студеную, чтобы попасть на стоянку "Клешня" под вулканом Толбачик, откуда начинается множество туристических маршрутов, нет. Брод через реку сильно изменился осенью 2023 года, когда из-за извержения вулкана Ключевской с ледника Богдановича по Студеной пошел сель.

https://ria.ru/20240808/sk-1964810214.html

https://ria.ru/20240328/dtp-1936501129.html

камчатский край

россия

усть-камчатский район

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происшествия, камчатский край, россия, усть-камчатский район, сергей лебедев, группа газ, следственный комитет россии (ск рф)