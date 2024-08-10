https://ria.ru/20240810/kamchatka-1965329596.html

На Камчатке перевернулся вахтовый автобус с туристами

На Камчатке перевернулся вахтовый автобус с туристами - РИА Новости, 10.08.2024

На Камчатке перевернулся вахтовый автобус с туристами

Вахтовый автобус с туристами перевернулся на реке Студеная в Усть-Камчатском округе Камчатки, сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев на своей... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T04:37

2024-08-10T04:37

2024-08-10T04:37

происшествия

камчатка

камчатский край

сергей лебедев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 авг - РИА Новости. Вахтовый автобус с туристами перевернулся на реке Студеная в Усть-Камчатском округе Камчатки, сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице "ВКонтакте". "В Усть-Камчатском округе на реке Студёная перевернулась "вахтовка". Ехали в сторону Ключевской группы вулканов. 20 человек остались на месте, 4 человека доставили в поселок Козыревск для оказания помощи. Началась спасательная операция", - написал Лебедев. По его данным, группа не была зарегистрирована в МЧС. Туристов в ближайшие часы должны перевезти и разместить в поселке Козыревск.

https://ria.ru/20240809/dtp-1965277685.html

камчатка

камчатский край

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происшествия, камчатка, камчатский край, сергей лебедев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)