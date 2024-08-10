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На Камчатке перевернулся вахтовый автобус с туристами
На Камчатке перевернулся вахтовый автобус с туристами - РИА Новости, 10.08.2024
На Камчатке перевернулся вахтовый автобус с туристами
Вахтовый автобус с туристами перевернулся на реке Студеная в Усть-Камчатском округе Камчатки, сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев на своей... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T04:37
2024-08-10T04:37
2024-08-10T04:37
происшествия
камчатка
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сергей лебедев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 авг - РИА Новости. Вахтовый автобус с туристами перевернулся на реке Студеная в Усть-Камчатском округе Камчатки, сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице "ВКонтакте". "В Усть-Камчатском округе на реке Студёная перевернулась "вахтовка". Ехали в сторону Ключевской группы вулканов. 20 человек остались на месте, 4 человека доставили в поселок Козыревск для оказания помощи. Началась спасательная операция", - написал Лебедев. По его данным, группа не была зарегистрирована в МЧС. Туристов в ближайшие часы должны перевезти и разместить в поселке Козыревск.
https://ria.ru/20240809/dtp-1965277685.html
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происшествия, камчатка, камчатский край, сергей лебедев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатка, Камчатский край, Сергей Лебедев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Камчатке перевернулся вахтовый автобус с туристами
В Усть-Камчатском округе перевернулся вахтовый автобус с туристами