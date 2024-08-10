https://ria.ru/20240810/izrail-1965347175.html

Израильтяне получили сообщения с угрозами, пишут СМИ

Израильтяне получили сообщения с угрозами, пишут СМИ - РИА Новости, 10.08.2024

Израильтяне получили сообщения с угрозами, пишут СМИ

Израильтянам были разосланы текстовые сообщения, содержащие угрозы, сообщила газета Jerusalem Post. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T09:52

2024-08-10T09:52

2024-08-10T09:52

в мире

израиль

рафах (провинция)

россия

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Израильтянам были разосланы текстовые сообщения, содержащие угрозы, сообщила газета Jerusalem Post. "Израильтянам были разосланы текстовые сообщения с их именами и адресами, содержащие угрозы: "Вы будете похоронены к следующей неделе", - пишет издание. Как отмечает газета, полиция Израиля подтвердила факт рассылки. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240518/tsakhal-1946931298.html

https://ria.ru/20240810/blinken-1965324959.html

израиль

рафах (провинция)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году