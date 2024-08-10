https://ria.ru/20240810/izmerenija-1965381506.html

Уровень гамма-излучения в Курской области соответствует норме, заявило ФМБА

Уровень гамма-излучения в Курской области соответствует норме, заявило ФМБА - РИА Новости, 10.08.2024

Уровень гамма-излучения в Курской области соответствует норме, заявило ФМБА

ФМБА России проведено более 60 измерений дозы гамма-излучения в Курской области, полученные значения соответствуют уровню естественного радиационного фона,... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T14:30

2024-08-10T14:30

2024-08-10T14:30

общество

россия

курская область

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878005642_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_32134a2c5cc1afb6941ad41318abf19c.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. ФМБА России проведено более 60 измерений дозы гамма-излучения в Курской области, полученные значения соответствуют уровню естественного радиационного фона, сообщили в агентстве. "Проведено более 60 измерений дозы гамма-излучения. Полученные значения соответствуют уровню естественного радиационного фона", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, курская область, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)