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Уровень гамма-излучения в Курской области соответствует норме, заявило ФМБА - РИА Новости, 10.08.2024
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14:30 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/izmerenija-1965381506.html
Уровень гамма-излучения в Курской области соответствует норме, заявило ФМБА
Уровень гамма-излучения в Курской области соответствует норме, заявило ФМБА - РИА Новости, 10.08.2024
Уровень гамма-излучения в Курской области соответствует норме, заявило ФМБА
ФМБА России проведено более 60 измерений дозы гамма-излучения в Курской области, полученные значения соответствуют уровню естественного радиационного фона,... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T14:30
2024-08-10T14:30
общество
россия
курская область
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. ФМБА России проведено более 60 измерений дозы гамма-излучения в Курской области, полученные значения соответствуют уровню естественного радиационного фона, сообщили в агентстве. "Проведено более 60 измерений дозы гамма-излучения. Полученные значения соответствуют уровню естественного радиационного фона", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
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общество, россия, курская область, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Общество, Россия, Курская область, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
Уровень гамма-излучения в Курской области соответствует норме, заявило ФМБА

ФМБА провело более 60 измерений дозы гамма-излучения в Курской области

© Фото : пресс-служба губернатора Курской областиПоследствия обстрела села Глушково в Курской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела села Глушково в Курской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Курской области
Последствия обстрела села Глушково в Курской области со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. ФМБА России проведено более 60 измерений дозы гамма-излучения в Курской области, полученные значения соответствуют уровню естественного радиационного фона, сообщили в агентстве.
«
"Проведено более 60 измерений дозы гамма-излучения. Полученные значения соответствуют уровню естественного радиационного фона", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
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ОбществоРоссияКурская областьФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
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