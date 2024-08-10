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Результаты исследования воздуха в Курской области не превышают норму - РИА Новости, 10.08.2024
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14:25 10.08.2024
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Результаты исследования воздуха в Курской области не превышают норму
Результаты исследования воздуха в Курской области не превышают норму - РИА Новости, 10.08.2024
Результаты исследования воздуха в Курской области не превышают норму
ФМБА России выполнило более 100 исследований атмосферного воздуха в Курской области, их результаты не превышают нормы, сообщили в агентстве. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T14:25
2024-08-10T14:25
общество
россия
курская область
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. ФМБА России выполнило более 100 исследований атмосферного воздуха в Курской области, их результаты не превышают нормы, сообщили в агентстве. "Выполнено более 100 исследований атмосферного воздуха по различным показателям, в том числе оксид углерода, аммиак, сероводород, хлор и другие. Результаты исследований не превышают нормы", - говорится в сообщении. Также ФМБА отбирает пробы питьевой воды из распределительной сети централизованного водоснабжения. "Выполнено 30 исследований по физико-химическим свойствам воды - цвет, запах, жесткость, нитраты и т.д. Полученные результаты - в пределах гигиенических нормативов", - уточнили в агентстве.
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общество, россия, курская область, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Общество, Россия, Курская область, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
Результаты исследования воздуха в Курской области не превышают норму

ФМБА выполнило более ста исследований атмосферного воздуха в Курской области

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская атомная электростанция в Курчатове
Курская атомная электростанция в Курчатове - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Курская атомная электростанция в Курчатове. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. ФМБА России выполнило более 100 исследований атмосферного воздуха в Курской области, их результаты не превышают нормы, сообщили в агентстве.
«
"Выполнено более 100 исследований атмосферного воздуха по различным показателям, в том числе оксид углерода, аммиак, сероводород, хлор и другие. Результаты исследований не превышают нормы", - говорится в сообщении.
Также ФМБА отбирает пробы питьевой воды из распределительной сети централизованного водоснабжения. "Выполнено 30 исследований по физико-химическим свойствам воды - цвет, запах, жесткость, нитраты и т.д. Полученные результаты - в пределах гигиенических нормативов", - уточнили в агентстве.
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ОбществоРоссияКурская областьФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
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