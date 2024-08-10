https://ria.ru/20240810/issledovaniya-1965381084.html
Результаты исследования воздуха в Курской области не превышают норму
Результаты исследования воздуха в Курской области не превышают норму - РИА Новости, 10.08.2024
Результаты исследования воздуха в Курской области не превышают норму
ФМБА России выполнило более 100 исследований атмосферного воздуха в Курской области, их результаты не превышают нормы, сообщили в агентстве. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T14:25
2024-08-10T14:25
2024-08-10T14:25
общество
россия
курская область
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. ФМБА России выполнило более 100 исследований атмосферного воздуха в Курской области, их результаты не превышают нормы, сообщили в агентстве. "Выполнено более 100 исследований атмосферного воздуха по различным показателям, в том числе оксид углерода, аммиак, сероводород, хлор и другие. Результаты исследований не превышают нормы", - говорится в сообщении. Также ФМБА отбирает пробы питьевой воды из распределительной сети централизованного водоснабжения. "Выполнено 30 исследований по физико-химическим свойствам воды - цвет, запах, жесткость, нитраты и т.д. Полученные результаты - в пределах гигиенических нормативов", - уточнили в агентстве.
https://ria.ru/20240808/gospital-1965060208.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, курская область, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Общество, Россия, Курская область, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
Результаты исследования воздуха в Курской области не превышают норму
ФМБА выполнило более ста исследований атмосферного воздуха в Курской области