https://ria.ru/20240810/issledovaniya-1965381084.html

Результаты исследования воздуха в Курской области не превышают норму

Результаты исследования воздуха в Курской области не превышают норму - РИА Новости, 10.08.2024

Результаты исследования воздуха в Курской области не превышают норму

ФМБА России выполнило более 100 исследований атмосферного воздуха в Курской области, их результаты не превышают нормы, сообщили в агентстве. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T14:25

2024-08-10T14:25

2024-08-10T14:25

общество

россия

курская область

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. ФМБА России выполнило более 100 исследований атмосферного воздуха в Курской области, их результаты не превышают нормы, сообщили в агентстве. "Выполнено более 100 исследований атмосферного воздуха по различным показателям, в том числе оксид углерода, аммиак, сероводород, хлор и другие. Результаты исследований не превышают нормы", - говорится в сообщении. Также ФМБА отбирает пробы питьевой воды из распределительной сети централизованного водоснабжения. "Выполнено 30 исследований по физико-химическим свойствам воды - цвет, запах, жесткость, нитраты и т.д. Полученные результаты - в пределах гигиенических нормативов", - уточнили в агентстве.

https://ria.ru/20240808/gospital-1965060208.html

россия

курская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, курская область, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)