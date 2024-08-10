https://ria.ru/20240810/grossi-1965362828.html

Гросси подчеркнул важность обеспечения безопасности Курской АЭС

Гросси подчеркнул важность обеспечения безопасности Курской АЭС - РИА Новости, 10.08.2024

Гросси подчеркнул важность обеспечения безопасности Курской АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в телефонном разговоре с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым подчеркнул важность соблюдения принципов ядерной безопасности в РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T12:01

2024-08-10T12:01

2024-08-10T12:46

курская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

безопасность

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в телефонном разговоре с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым подчеркнул важность соблюдения принципов ядерной безопасности в отношении Курской АЭС, сообщил "Росатом".Беседа состоялась накануне по инициативе российской стороны."Рафаэль Гросси подчеркнул важность соблюдения принципов ядерной безопасности и в частности обеспечения физической целостности атомной станции", - говорится в сообщении."Глава МАГАТЭ будет и дальше держать под контролем ситуацию вокруг Курской АЭС и информировать мировое сообщество о развитии событий", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240810/rosatom-1965361613.html

https://ria.ru/20240810/rosatom-1965360545.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", безопасность