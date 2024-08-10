https://ria.ru/20240810/grossi-1965362828.html
Гросси подчеркнул важность обеспечения безопасности Курской АЭС
Гросси подчеркнул важность обеспечения безопасности Курской АЭС - РИА Новости, 10.08.2024
Гросси подчеркнул важность обеспечения безопасности Курской АЭС
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в телефонном разговоре с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым подчеркнул важность соблюдения принципов ядерной безопасности в РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T12:01
2024-08-10T12:01
2024-08-10T12:46
курская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
безопасность
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в телефонном разговоре с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым подчеркнул важность соблюдения принципов ядерной безопасности в отношении Курской АЭС, сообщил "Росатом".Беседа состоялась накануне по инициативе российской стороны."Рафаэль Гросси подчеркнул важность соблюдения принципов ядерной безопасности и в частности обеспечения физической целостности атомной станции", - говорится в сообщении."Глава МАГАТЭ будет и дальше держать под контролем ситуацию вокруг Курской АЭС и информировать мировое сообщество о развитии событий", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240810/rosatom-1965361613.html
https://ria.ru/20240810/rosatom-1965360545.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", безопасность
Курская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Безопасность
Гросси подчеркнул важность обеспечения безопасности Курской АЭС
Гросси подчеркнул важность обеспечения физической целостности Курской АЭС
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в телефонном разговоре с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым подчеркнул важность соблюдения принципов ядерной безопасности в отношении Курской АЭС, сообщил "Росатом".
Беседа состоялась накануне по инициативе российской стороны.
"Рафаэль Гросси подчеркнул важность соблюдения принципов ядерной безопасности и в частности обеспечения физической целостности атомной станции", - говорится в сообщении.
"Глава МАГАТЭ будет и дальше держать под контролем ситуацию вокруг Курской АЭС и информировать мировое сообщество о развитии событий", - говорится в сообщении.