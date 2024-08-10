https://ria.ru/20240810/golikov-1965366213.html

Голикова будет курировать проект "Персональные медицинские помощники"

Голикова будет курировать проект "Персональные медицинские помощники" - РИА Новости, 10.08.2024

Голикова будет курировать проект "Персональные медицинские помощники"

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова будет курировать реализацию федерального проекта "Персональные медицинские помощники", сообщается на сайте правительства РФ. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T12:22

2024-08-10T12:22

2024-08-10T12:24

политика

россия

татьяна голикова

михаил мишустин

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова будет курировать реализацию федерального проекта "Персональные медицинские помощники", сообщается на сайте правительства РФ. Распределение обязанностей кураторов и руководителей ряда федеральных проектов утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Как уточнили в правительстве, решение было принято для организации эффективной работы нового состава кабмина по выполнению поручений президента и достижению национальных целей развития. "В частности, за вице-премьером Татьяной Голиковой закреплено кураторство федерального проекта "Персональные медицинские помощники", в рамках которого реализуется одноимённая инициатива социально-экономического развития России по направлению "Технологический рывок", - сообщается на сайте кабмина.

https://ria.ru/20231201/golikova-1913122261.html

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политика, россия, татьяна голикова, михаил мишустин