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Глава МИД Италии назвал удар Израиля по школе в Газе неприемлемым
Глава МИД Италии назвал удар Израиля по школе в Газе неприемлемым - РИА Новости, 10.08.2024
Глава МИД Италии назвал удар Израиля по школе в Газе неприемлемым
Глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни назвал удар израильской авиации по школе "Аль-Табаин" в Газе, унесший не менее сотни жизней, "абсолютно... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T22:01
2024-08-10T22:01
2024-08-10T22:01
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни назвал удар израильской авиации по школе "Аль-Табаин" в Газе, унесший не менее сотни жизней, "абсолютно неприемлемым" и призвал Израиль соблюдать гуманитарное право. "Обстрел школы в Газе, повлекший большое число невинных жертв, абсолютно неприемлем", - написал Таяни в соцсети Х. Он добавил, что Италия призывает Израиль соблюдать гуманитарное право. Глава внешнеполитического ведомства Италии подчеркнул, что именно для защиты гражданского населения страна призывает к немедленному прекращению огня и освобождению заложников, находящихся в руках палестинского движения ХАМАС. Ранее палестинские экстренные службы сообщили, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе "Аль-Табаин" в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. По предварительным данным, погибли 100 человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по школе в секторе Газа, утверждая, что в ней располагались бойцы ХАМАС. Алжир запросил заседание СБ ООН в связи с произошедшим.
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в мире, италия, израиль, алжир (провинция), антонио таяни, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Италия, Израиль, Алжир (провинция), Антонио Таяни, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Глава МИД Италии назвал удар Израиля по школе в Газе неприемлемым
Глава МИД Италии Таяни назвал удар Израиля по школе в Газе неприемлемым