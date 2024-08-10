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В Израиле заявили, что в школе в Газе были боевики ХАМАС - РИА Новости, 10.08.2024
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14:04 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/gaza-1965376825.html
В Израиле заявили, что в школе в Газе были боевики ХАМАС
В Израиле заявили, что в школе в Газе были боевики ХАМАС - РИА Новости, 10.08.2024
В Израиле заявили, что в школе в Газе были боевики ХАМАС
По меньшей мере 20 бойцов и высокопоставленных командиров палестинского движения ХАМАС находились в школе Аль-Табаин в городе Газа, по которой был нанесен удар, РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T14:04
2024-08-10T14:04
в мире
хамас
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. По меньшей мере 20 бойцов и высокопоставленных командиров палестинского движения ХАМАС находились в школе Аль-Табаин в городе Газа, по которой был нанесен удар, утверждает газета Times of Israel, ссылаясь на заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Ранее палестинские экстренные службы сообщили, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе Аль-Табаин в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. По предварительным данным, погибли 100 человек. "ЦАХАЛ в обновленной информации о смертоносном ударе по школе в городе Газа утверждает, что, по данным его разведки, по меньшей мере 20 боевиков и высокопоставленных командиров находились в здании в момент удара", - говорится в сообщении издания. В ЦАХАЛ также назвали поступавшие данные о числе пострадавших завышенными.
https://ria.ru/20240810/gaza-1965342578.html
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в мире, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
В Израиле заявили, что в школе в Газе были боевики ХАМАС

Times of Israel: не менее 20 бойцов ХАМАС находились в школе Аль-Табаин в Газе

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа
Израильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. По меньшей мере 20 бойцов и высокопоставленных командиров палестинского движения ХАМАС находились в школе Аль-Табаин в городе Газа, по которой был нанесен удар, утверждает газета Times of Israel, ссылаясь на заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Ранее палестинские экстренные службы сообщили, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе Аль-Табаин в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. По предварительным данным, погибли 100 человек.
Кадры из здания школы в Газе, по которой нанес удар Израиль - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
При ударе по школе в Газе погибли женщины и дети
Вчера, 08:43
"ЦАХАЛ в обновленной информации о смертоносном ударе по школе в городе Газа утверждает, что, по данным его разведки, по меньшей мере 20 боевиков и высокопоставленных командиров находились в здании в момент удара", - говорится в сообщении издания.
В ЦАХАЛ также назвали поступавшие данные о числе пострадавших завышенными.
На месте израильского удара по школе в Газе - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
Армия Израиля заявила об ударе по школе в секторе Газа
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В миреХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраиль
 
 
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