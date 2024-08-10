Рейтинг@Mail.ru
ПНА возложила на США ответственность за убийство мирных жителей - РИА Новости, 10.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:43 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/gaza-1965359060.html
ПНА возложила на США ответственность за убийство мирных жителей
ПНА возложила на США ответственность за убийство мирных жителей - РИА Новости, 10.08.2024
ПНА возложила на США ответственность за убийство мирных жителей
Официальный спикер Палестинской национальной администрации Набиль Абу Рудина заявил в субботу, что США ответственны за массовые убийства палестинских граждан в... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T11:43
2024-08-10T11:43
в мире
сша
израиль
вашингтон (штат)
палестинская национальная администрация
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944308815_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ef12019496e0e8bd7719ddc4cd21cb92.jpg
БЕЙРУТ, 10 авг - РИА Новости. Официальный спикер Палестинской национальной администрации Набиль Абу Рудина заявил в субботу, что США ответственны за массовые убийства палестинских граждан в секторе Газа из-за финансовой и военной поддержки Вашингтоном Израиля. Ранее палестинские экстренные службы сообщили, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе Аль-Табаин в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. По предварительным данным, погибли 100 человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по школе в секторе Газа, утверждая, что в ней располагались бойцы ХАМАС. "Американская администрация несет ответственность в связи с военной, финансовой и политической поддержкой США оккупантов", - написано в заявлении ПНА, распространенном в СМИ. Рудина отметил, что массовое убийство в городе Газа было совершено практически сразу после объявления США о выделении 3,5 миллиарда долларов Израилю для закупки оружия и боеприпасов. "Американская администрация должна заставить оккупационное государство (Израиль) немедленно прекратить агрессию и массовые убийства нашего народа. Должны прекратить слепую поддержку, в результате которой погибают тысячи детей, женщин и стариков", - добавил представитель ПНА.
https://ria.ru/20240810/gaza-1965342578.html
https://ria.ru/20240809/ssha-1965312226.html
сша
израиль
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944308815_43:0:1543:1125_1920x0_80_0_0_49c45c8a38cd84b9aa7eeb9e6fde3008.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, вашингтон (штат), палестинская национальная администрация, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Вашингтон (штат), Палестинская национальная администрация, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ПНА возложила на США ответственность за убийство мирных жителей

Палестина возложила на США ответственность за убийство мирных жителей в Газе

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа
Израильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 10 авг - РИА Новости. Официальный спикер Палестинской национальной администрации Набиль Абу Рудина заявил в субботу, что США ответственны за массовые убийства палестинских граждан в секторе Газа из-за финансовой и военной поддержки Вашингтоном Израиля.
Ранее палестинские экстренные службы сообщили, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе Аль-Табаин в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. По предварительным данным, погибли 100 человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по школе в секторе Газа, утверждая, что в ней располагались бойцы ХАМАС.
Кадры из здания школы в Газе, по которой нанес удар Израиль - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
При ударе по школе в Газе погибли женщины и дети
Вчера, 08:43
"Американская администрация несет ответственность в связи с военной, финансовой и политической поддержкой США оккупантов", - написано в заявлении ПНА, распространенном в СМИ.
Рудина отметил, что массовое убийство в городе Газа было совершено практически сразу после объявления США о выделении 3,5 миллиарда долларов Израилю для закупки оружия и боеприпасов.
"Американская администрация должна заставить оккупационное государство (Израиль) немедленно прекратить агрессию и массовые убийства нашего народа. Должны прекратить слепую поддержку, в результате которой погибают тысячи детей, женщин и стариков", - добавил представитель ПНА.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
СМИ: США предоставят Израилю 3,5 миллиарда долларов для закупки оружия
9 августа, 23:25
 
В миреСШАИзраильВашингтон (штат)Палестинская национальная администрацияХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала