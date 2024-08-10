https://ria.ru/20240810/gaza-1965359060.html
ПНА возложила на США ответственность за убийство мирных жителей
ПНА возложила на США ответственность за убийство мирных жителей - РИА Новости, 10.08.2024
ПНА возложила на США ответственность за убийство мирных жителей
Официальный спикер Палестинской национальной администрации Набиль Абу Рудина заявил в субботу, что США ответственны за массовые убийства палестинских граждан в... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T11:43
2024-08-10T11:43
2024-08-10T11:43
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палестинская национальная администрация
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 10 авг - РИА Новости. Официальный спикер Палестинской национальной администрации Набиль Абу Рудина заявил в субботу, что США ответственны за массовые убийства палестинских граждан в секторе Газа из-за финансовой и военной поддержки Вашингтоном Израиля. Ранее палестинские экстренные службы сообщили, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе Аль-Табаин в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. По предварительным данным, погибли 100 человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по школе в секторе Газа, утверждая, что в ней располагались бойцы ХАМАС. "Американская администрация несет ответственность в связи с военной, финансовой и политической поддержкой США оккупантов", - написано в заявлении ПНА, распространенном в СМИ. Рудина отметил, что массовое убийство в городе Газа было совершено практически сразу после объявления США о выделении 3,5 миллиарда долларов Израилю для закупки оружия и боеприпасов. "Американская администрация должна заставить оккупационное государство (Израиль) немедленно прекратить агрессию и массовые убийства нашего народа. Должны прекратить слепую поддержку, в результате которой погибают тысячи детей, женщин и стариков", - добавил представитель ПНА.
https://ria.ru/20240810/gaza-1965342578.html
https://ria.ru/20240809/ssha-1965312226.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, вашингтон (штат), палестинская национальная администрация, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Вашингтон (штат), Палестинская национальная администрация, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ПНА возложила на США ответственность за убийство мирных жителей
Палестина возложила на США ответственность за убийство мирных жителей в Газе
БЕЙРУТ, 10 авг - РИА Новости. Официальный спикер Палестинской национальной администрации Набиль Абу Рудина заявил в субботу, что США ответственны за массовые убийства палестинских граждан в секторе Газа из-за финансовой и военной поддержки Вашингтоном Израиля.
Ранее палестинские экстренные службы сообщили, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе Аль-Табаин в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. По предварительным данным, погибли 100 человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по школе в секторе Газа, утверждая, что в ней располагались бойцы ХАМАС
.
"Американская администрация несет ответственность в связи с военной, финансовой и политической поддержкой США оккупантов", - написано в заявлении ПНА, распространенном в СМИ.
Рудина отметил, что массовое убийство в городе Газа было совершено практически сразу после объявления США о выделении 3,5 миллиарда долларов Израилю для закупки оружия и боеприпасов.
"Американская администрация должна заставить оккупационное государство (Израиль) немедленно прекратить агрессию и массовые убийства нашего народа. Должны прекратить слепую поддержку, в результате которой погибают тысячи детей, женщин и стариков", - добавил представитель ПНА.