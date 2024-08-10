https://ria.ru/20240810/gaza-1965359060.html

ПНА возложила на США ответственность за убийство мирных жителей

ПНА возложила на США ответственность за убийство мирных жителей - РИА Новости, 10.08.2024

ПНА возложила на США ответственность за убийство мирных жителей

Официальный спикер Палестинской национальной администрации Набиль Абу Рудина заявил в субботу, что США ответственны за массовые убийства палестинских граждан в... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T11:43

2024-08-10T11:43

2024-08-10T11:43

в мире

сша

израиль

вашингтон (штат)

палестинская национальная администрация

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 10 авг - РИА Новости. Официальный спикер Палестинской национальной администрации Набиль Абу Рудина заявил в субботу, что США ответственны за массовые убийства палестинских граждан в секторе Газа из-за финансовой и военной поддержки Вашингтоном Израиля. Ранее палестинские экстренные службы сообщили, что израильский самолет выпустил три ракеты по школе Аль-Табаин в Газе, где беженцы собрались на утреннюю молитву. По предварительным данным, погибли 100 человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по школе в секторе Газа, утверждая, что в ней располагались бойцы ХАМАС. "Американская администрация несет ответственность в связи с военной, финансовой и политической поддержкой США оккупантов", - написано в заявлении ПНА, распространенном в СМИ. Рудина отметил, что массовое убийство в городе Газа было совершено практически сразу после объявления США о выделении 3,5 миллиарда долларов Израилю для закупки оружия и боеприпасов. "Американская администрация должна заставить оккупационное государство (Израиль) немедленно прекратить агрессию и массовые убийства нашего народа. Должны прекратить слепую поддержку, в результате которой погибают тысячи детей, женщин и стариков", - добавил представитель ПНА.

https://ria.ru/20240810/gaza-1965342578.html

https://ria.ru/20240809/ssha-1965312226.html

сша

израиль

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, израиль, вашингтон (штат), палестинская национальная администрация, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году