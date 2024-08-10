https://ria.ru/20240810/gaza-1965334484.html

При ударе Израиля по Газе погибли не менее 100 человек, сообщили СМИ Ирана

При ударе Израиля по Газе погибли не менее 100 человек, сообщили СМИ Ирана - РИА Новости, 10.08.2024

При ударе Израиля по Газе погибли не менее 100 человек, сообщили СМИ Ирана

По меньшей мере 100 человек погибли, десятки ранены в результате удара Израиля по школе в городе Газа, сообщает телеканал Press TV. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T06:15

2024-08-10T06:15

2024-08-10T06:29

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. По меньшей мере 100 человек погибли, десятки ранены в результате удара Израиля по школе в городе Газа, сообщает телеканал Press TV.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по школе в секторе Газа, утверждая, что в ней располагались бойцы ХАМАС."Сто человек погибли, десятки ранены в результате удара Израиля по школе Аль-Табаин в городе Газа", - говорится в сообщении.Позднее телеканал сообщил, что атака армии Израиля на школу была совершена во время утренней молитвы укрывающихся там перемещённых жителей Газы.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240508/gaza-1944830495.html

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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году