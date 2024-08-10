https://ria.ru/20240810/fmba-1965379743.html
ФМБА усилило контроль радиационных и химических рисков в Курской области
ФМБА усилило контроль радиационных и химических рисков в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
ФМБА усилило контроль радиационных и химических рисков в Курской области
ФМБА России усилило мониторинг радиационных, химических и биологических рисков в Курской области, сообщили в агентстве. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T14:19
2024-08-10T14:19
2024-08-10T14:22
курская область
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
россия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. ФМБА России усилило мониторинг радиационных, химических и биологических рисков в Курской области, сообщили в агентстве."Специалисты ФМБА России усилили мониторинг радиационных, химических и биологических рисков в Курской области", - говорится в сообщении.Агентство выполняет целый спектр задач в регионе - от оказания медицинской помощи до проведения радиационного, химического и биологического мониторинга.
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), россия
Курская область, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Россия
ФМБА усилило контроль радиационных и химических рисков в Курской области
ФМБА усилило контроль радиационных и биологических рисков в Курской области