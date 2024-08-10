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ФМБА усилило контроль радиационных и химических рисков в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
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14:19 10.08.2024 (обновлено: 14:22 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/fmba-1965379743.html
ФМБА усилило контроль радиационных и химических рисков в Курской области
ФМБА усилило контроль радиационных и химических рисков в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
ФМБА усилило контроль радиационных и химических рисков в Курской области
ФМБА России усилило мониторинг радиационных, химических и биологических рисков в Курской области, сообщили в агентстве. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T14:19
2024-08-10T14:22
курская область
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
россия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. ФМБА России усилило мониторинг радиационных, химических и биологических рисков в Курской области, сообщили в агентстве."Специалисты ФМБА России усилили мониторинг радиационных, химических и биологических рисков в Курской области", - говорится в сообщении.Агентство выполняет целый спектр задач в регионе - от оказания медицинской помощи до проведения радиационного, химического и биологического мониторинга.
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
курская область
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Наталья Макарова
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курская область, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), россия
Курская область, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Россия
ФМБА усилило контроль радиационных и химических рисков в Курской области

ФМБА усилило контроль радиационных и биологических рисков в Курской области

© Фото : Алексей Смирнов/TelegramПоследствия обстрела города Суджа Курской области
Последствия обстрела города Суджа Курской области - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© Фото : Алексей Смирнов/Telegram
Последствия обстрела города Суджа Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. ФМБА России усилило мониторинг радиационных, химических и биологических рисков в Курской области, сообщили в агентстве.
«
"Специалисты ФМБА России усилили мониторинг радиационных, химических и биологических рисков в Курской области", - говорится в сообщении.
Агентство выполняет целый спектр задач в регионе - от оказания медицинской помощи до проведения радиационного, химического и биологического мониторинга.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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Курская областьФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Россия
 
 
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