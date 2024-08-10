https://ria.ru/20240810/fmba-1965379743.html

ФМБА усилило контроль радиационных и химических рисков в Курской области

ФМБА усилило контроль радиационных и химических рисков в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024

ФМБА усилило контроль радиационных и химических рисков в Курской области

ФМБА России усилило мониторинг радиационных, химических и биологических рисков в Курской области, сообщили в агентстве. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T14:19

2024-08-10T14:19

2024-08-10T14:22

курская область

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

россия

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. ФМБА России усилило мониторинг радиационных, химических и биологических рисков в Курской области, сообщили в агентстве."Специалисты ФМБА России усилили мониторинг радиационных, химических и биологических рисков в Курской области", - говорится в сообщении.Агентство выполняет целый спектр задач в регионе - от оказания медицинской помощи до проведения радиационного, химического и биологического мониторинга.

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

курская область

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), россия