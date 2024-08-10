День физкультурника: почему его учредили в 1939 году и как отмечали в СССР

Первый День физкультурника провели 18 июля 1939 года по постановлению Совета народных комиссаров СССР. Поначалу дату определяли каждый год.
На фото: парад на Красной площади, приуроченный к Всесоюзному дню физкультурника. Это была демонстрация силы и готовности страны к защите своей территории. Показательные выступления курсантов военных училищ. Москва, 1939 год
Первый День физкультурника провели 18 июля 1939 года по постановлению Совета народных комиссаров СССР. Поначалу дату определяли каждый год.
На фото: парад на Красной площади, приуроченный к Всесоюзному дню физкультурника. Это была демонстрация силы и готовности страны к защите своей территории. Показательные выступления курсантов военных училищ. Москва, 1939 год
Праздник должен был показывать достижения советского спорта и повышать интерес к физической культуре в обществе.
На фото: колонна азербайджанских физкультурниц. Москва, 1939 год
Праздник должен был показывать достижения советского спорта и повышать интерес к физической культуре в обществе.
На фото: колонна азербайджанских физкультурниц. Москва, 1939 год
Именно в те годы основали добровольные физкультурно-спортивные общества "Спартак", "Динамо", "Крылья Советов", "Локомотив" и другие. Также создали всесоюзный физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне СССР" (ГТО), развивали спартакиадное движение.
Именно в те годы основали добровольные физкультурно-спортивные общества "Спартак", "Динамо", "Крылья Советов", "Локомотив" и другие. Также создали всесоюзный физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне СССР" (ГТО), развивали спартакиадное движение.
Сначала парад проходил на Красной площади, позже — на стадионе "Динамо".
Сначала парад проходил на Красной площади, позже — на стадионе "Динамо".
В каждом принимали участие до 45 тысяч человек со всего Союза.
В каждом принимали участие до 45 тысяч человек со всего Союза.
Массовые спортивные мероприятия физкультурников проводили и в регионах. Это показывало силу и единство народа.
Массовые спортивные мероприятия физкультурников проводили и в регионах. Это показывало силу и единство народа.
Традиционно на Дне физкультурника выступали победители чемпионатов и соревнований.
Традиционно на Дне физкультурника выступали победители чемпионатов и соревнований.
С 1961 года праздник отмечали во вторую субботу августа.
На фото: Всесоюзный день физкультурника. Мужская олимпийская сборная команда проходит торжественным маршем по Большой спортивной арене Центрального стадиона имени В. И. Ленина.
С 1961 года праздник отмечали во вторую субботу августа.
На фото: Всесоюзный день физкультурника. Мужская олимпийская сборная команда проходит торжественным маршем по Большой спортивной арене Центрального стадиона имени В. И. Ленина.
С 1967-го День физкультурника во многих учреждениях СССР стал официальным выходным.
На фото: Всесоюзный день физкультурника. Центральный стадион имени В. И. Ленина. Сильнейшие легкоатлеты СССР в беге на дистанцию 1500 метров. Москва, 1960 год
С 1967-го День физкультурника во многих учреждениях СССР стал официальным выходным.
На фото: Всесоюзный день физкультурника. Центральный стадион имени В. И. Ленина. Сильнейшие легкоатлеты СССР в беге на дистанцию 1500 метров. Москва, 1960 год
И сейчас традиции продолжаются: во многих городах России в этот день проводят марафоны, мастер-классы, а также открывают новые спортивные площадки и комплексы.
На фото: Всесоюзный день физкультурника. Центральный стадион имени В. И. Ленина. Рекордсмен мира Ян Красовских выполняет прыжок с шестом. Москва, 1960 год
И сейчас традиции продолжаются: во многих городах России в этот день проводят марафоны, мастер-классы, а также открывают новые спортивные площадки и комплексы.
На фото: Всесоюзный день физкультурника. Центральный стадион имени В. И. Ленина. Рекордсмен мира Ян Красовских выполняет прыжок с шестом. Москва, 1960 год