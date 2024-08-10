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День физкультурника: почему его учредили в 1939 году и как отмечали в СССР - РИА Новости, 10.08.2024
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Культура
 
08:00 10.08.2024 (обновлено: 08:09 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/fizkulturnik-1965165938.html
День физкультурника: почему его учредили в 1939 году и как отмечали в СССР
День физкультурника: почему его учредили в 1939 году и как отмечали в СССР - РИА Новости, 10.08.2024
День физкультурника: почему его учредили в 1939 году и как отмечали в СССР
Всероссийский день физкультурника отмечают во вторую субботу августа. Занимаетесь бегом или скандинавской ходьбой, делаете зарядку — значит, это ваш праздник... РИА Новости, 10.08.2024
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день физкультурника
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Всероссийский день физкультурника отмечают во вторую субботу августа. Занимаетесь бегом или скандинавской ходьбой, делаете зарядку — значит, это ваш праздник. Когда и для чего его придумали, как отмечали — в фотоленте с архивными кадрами РИА Новости.
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Культура, Фото, Фото - Культура, СССР, Москва, Россия, День физкультурника, Стиль жизни

День физкультурника: почему его учредили в 1939 году и как отмечали в СССР

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Всероссийский день физкультурника отмечают во вторую субботу августа. Занимаетесь бегом или скандинавской ходьбой, делаете зарядку — значит, это ваш праздник. Когда и для чего его придумали, как отмечали — в фотоленте с архивными кадрами РИА Новости.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

Первый День физкультурника провели 18 июля 1939 года по постановлению Совета народных комиссаров СССР. Поначалу дату определяли каждый год.

На фото: парад на Красной площади, приуроченный к Всесоюзному дню физкультурника. Это была демонстрация силы и готовности страны к защите своей территории. Показательные выступления курсантов военных училищ. Москва, 1939 год

Физкультурный парад на Красной площади в Москве, приуроченный к Всесоюзному Дню физкультурника. Парад предшествовал началу Великой Отечественной войны 1941 года и являлся демонстрацией силы и готовности страны к защите своей территории. Показательные выступления курсантов военных училищ. Москва, 1939 год

Первый День физкультурника провели 18 июля 1939 года по постановлению Совета народных комиссаров СССР. Поначалу дату определяли каждый год.

На фото: парад на Красной площади, приуроченный к Всесоюзному дню физкультурника. Это была демонстрация силы и готовности страны к защите своей территории. Показательные выступления курсантов военных училищ. Москва, 1939 год

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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1 из 10
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

Праздник должен был показывать достижения советского спорта и повышать интерес к физической культуре в обществе.

На фото: колонна азербайджанских физкультурниц. Москва, 1939 год

Физкультурный парад на Красной площади в Москве, приуроченный к Всесоюзному Дню физкультурника. Колонна азербайджанских физкультурниц. Москва, 1939 год

Праздник должен был показывать достижения советского спорта и повышать интерес к физической культуре в обществе.

На фото: колонна азербайджанских физкультурниц. Москва, 1939 год

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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2 из 10
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

Именно в те годы основали добровольные физкультурно-спортивные общества "Спартак", "Динамо", "Крылья Советов", "Локомотив" и другие. Также создали всесоюзный физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне СССР" (ГТО), развивали спартакиадное движение.

Физкультурный парад на Красной площади в Москве, приуроченный к Всесоюзному Дню физкультурника. Москва, 1939 год

Именно в те годы основали добровольные физкультурно-спортивные общества "Спартак", "Динамо", "Крылья Советов", "Локомотив" и другие. Также создали всесоюзный физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне СССР" (ГТО), развивали спартакиадное движение.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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3 из 10
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

Сначала парад проходил на Красной площади, позже — на стадионе "Динамо".

Физкультурный парад на Красной площади в Москве, приуроченный к Всесоюзному Дню физкультурника. Живая эмблема ГТО. Москва, 1939 год

Сначала парад проходил на Красной площади, позже — на стадионе "Динамо".

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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4 из 10
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

В каждом принимали участие до 45 тысяч человек со всего Союза.

Физкультурный парад на Красной площади в Москве, приуроченный к Всесоюзному Дню физкультурника. Москва, 1939 год

В каждом принимали участие до 45 тысяч человек со всего Союза.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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5 из 10
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

Массовые спортивные мероприятия физкультурников проводили и в регионах. Это показывало силу и единство народа.

Физкультурный парад на Красной площади в Москве, приуроченный к Всесоюзному Дню физкультурника. Москва, 1939 год

Массовые спортивные мероприятия физкультурников проводили и в регионах. Это показывало силу и единство народа.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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6 из 10
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

Традиционно на Дне физкультурника выступали победители чемпионатов и соревнований.

Физкультурный парад на Красной площади в Москве, приуроченный к Всесоюзному Дню физкультурника. Москва, 1939 год

Традиционно на Дне физкультурника выступали победители чемпионатов и соревнований.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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7 из 10
© РИА Новости / Леонид Доренский | Перейти в медиабанк

С 1961 года праздник отмечали во вторую субботу августа.

На фото: Всесоюзный день физкультурника. Мужская олимпийская сборная команда проходит торжественным маршем по Большой спортивной арене Центрального стадиона имени В. И. Ленина.

Всесоюзный День физкультурника. Мужская олимпийская сборная команда проходит торжественным маршем по Большой спортивной арене Центрального стадиона им. В.И.Ленина. Москва, 1960 год

С 1961 года праздник отмечали во вторую субботу августа.

На фото: Всесоюзный день физкультурника. Мужская олимпийская сборная команда проходит торжественным маршем по Большой спортивной арене Центрального стадиона имени В. И. Ленина.

© РИА Новости / Леонид Доренский
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8 из 10
© РИА Новости / Леонид Доренский | Перейти в медиабанк

С 1967-го День физкультурника во многих учреждениях СССР стал официальным выходным.

На фото: Всесоюзный день физкультурника. Центральный стадион имени В. И. Ленина. Сильнейшие легкоатлеты СССР в беге на дистанцию 1500 метров. Москва, 1960 год

Всесоюзный день физкультурника. Центральный стадион им. В.И.Ленина. Сильнейшие легкоатлеты СССР в беге на дистанцию 1500 метров. Москва, 1960 год

С 1967-го День физкультурника во многих учреждениях СССР стал официальным выходным.

На фото: Всесоюзный день физкультурника. Центральный стадион имени В. И. Ленина. Сильнейшие легкоатлеты СССР в беге на дистанцию 1500 метров. Москва, 1960 год

© РИА Новости / Леонид Доренский
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9 из 10
© РИА Новости / Леонид Доренский | Перейти в медиабанк

И сейчас традиции продолжаются: во многих городах России в этот день проводят марафоны, мастер-классы, а также открывают новые спортивные площадки и комплексы.

На фото: Всесоюзный день физкультурника. Центральный стадион имени В. И. Ленина. Рекордсмен мира Ян Красовских выполняет прыжок с шестом. Москва, 1960 год

Всесоюзный день физкультурника. Центральный стадион им. В.И.Ленина. Рекордсмен мира Ян Красовских выполняет прыжок с шестом. Москва, 1960 год

И сейчас традиции продолжаются: во многих городах России в этот день проводят марафоны, мастер-классы, а также открывают новые спортивные площадки и комплексы.

На фото: Всесоюзный день физкультурника. Центральный стадион имени В. И. Ленина. Рекордсмен мира Ян Красовских выполняет прыжок с шестом. Москва, 1960 год

© РИА Новости / Леонид Доренский
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