https://ria.ru/20240810/fizkulturnik-1965165938.html

День физкультурника: почему его учредили в 1939 году и как отмечали в СССР

День физкультурника: почему его учредили в 1939 году и как отмечали в СССР - РИА Новости, 10.08.2024

День физкультурника: почему его учредили в 1939 году и как отмечали в СССР

Всероссийский день физкультурника отмечают во вторую субботу августа. Занимаетесь бегом или скандинавской ходьбой, делаете зарядку — значит, это ваш праздник... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T08:00

2024-08-10T08:00

2024-08-10T08:09

культура

фото

фото - культура

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день физкультурника

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Всероссийский день физкультурника отмечают во вторую субботу августа. Занимаетесь бегом или скандинавской ходьбой, делаете зарядку — значит, это ваш праздник. Когда и для чего его придумали, как отмечали — в фотоленте с архивными кадрами РИА Новости.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

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