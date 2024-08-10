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Новый музыкальный фестиваль "Шум Катуни" собрал 15 тысяч туристов - РИА Новости, 10.08.2024
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Алтайский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Алтайский край
 
18:40 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/festival-1965412844.html
Новый музыкальный фестиваль "Шум Катуни" собрал 15 тысяч туристов
Новый музыкальный фестиваль "Шум Катуни" собрал 15 тысяч туристов - РИА Новости, 10.08.2024
Новый музыкальный фестиваль "Шум Катуни" собрал 15 тысяч туристов
Новый музыкальный фестиваль "Шум Катуни" собрал в Алтайском крае 15 тысяч туристов, популярные этно- и рок-н-ролльные композиции звучали параллельно на трех... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T18:40
2024-08-10T18:40
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БАРНАУЛ, 10 авг - РИА Новости. Новый музыкальный фестиваль "Шум Катуни" собрал в Алтайском крае 15 тысяч туристов, популярные этно- и рок-н-ролльные композиции звучали параллельно на трех площадках, сообщили в управлении по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края. "В субботу, 10 августа, на "Бирюзовой Катуни" прошел новый музыкальный фестиваль "Шум Катуни". Весь день популярные этно- и рок-н-ролльные композиции звучали параллельно на трех площадках: главной сцене, территории этно-глэмпинга "Алтайское кочевье" и в Парке Рериха. Главным событием вечерней программы стало выступление группы "Сироткин" с их завораживающим инди-роком, популярной на всю страну барнаульской группы "Комната культуры" и амбассадора гитарной лирики Ивана Чебанова. Поймать музыкальную волну фестиваля и зарядиться энергией летней алтайской природы собрались 15 000 жителей и гостей региона", - отметили в управлении. Также на фестивале работал караоке-шатер, где собрались несколько сотен желающих спеть в караоке и сыграть в "Угадай мелодию". Участники могли поучаствовать в конкурсе любителей-исполнителей и получить памятный приз. "Фестиваль организован в рамках реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Федеральная поддержка позволила добавить в событийный календарь Алтайского края еще одно масштабное и знаковое мероприятие, наряду с известными далеко за пределами региона фестивалями - "Цветение маральника" и "Алтайская зимовка". "Шум Катуни" вызвал большой отклик у гостей, и мы убеждены, что у него есть все шансы стать новой визитной карточкой Алтайского края", - подчеркнул заместитель начальника регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Александр Барышников. Для гостей также работали гастрономические площадки, где туристы могли попробовать необычные блюда, специальную программу разработали и для детей, а все желающие участвовали в экскурсиях и могли приобрести фирменные сувениры фестиваля.
https://ria.ru/20240730/festival-1962850117.html
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алтайский край, россия
Алтайский край, Алтайский край, Россия

Новый музыкальный фестиваль "Шум Катуни" собрал 15 тысяч туристов

CC BY-SA 4.0 / Cheburgenator / Алтайский край
Алтайский край - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
CC BY-SA 4.0 / Cheburgenator /
Алтайский край. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 10 авг - РИА Новости. Новый музыкальный фестиваль "Шум Катуни" собрал в Алтайском крае 15 тысяч туристов, популярные этно- и рок-н-ролльные композиции звучали параллельно на трех площадках, сообщили в управлении по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края.
«
"В субботу, 10 августа, на "Бирюзовой Катуни" прошел новый музыкальный фестиваль "Шум Катуни". Весь день популярные этно- и рок-н-ролльные композиции звучали параллельно на трех площадках: главной сцене, территории этно-глэмпинга "Алтайское кочевье" и в Парке Рериха. Главным событием вечерней программы стало выступление группы "Сироткин" с их завораживающим инди-роком, популярной на всю страну барнаульской группы "Комната культуры" и амбассадора гитарной лирики Ивана Чебанова. Поймать музыкальную волну фестиваля и зарядиться энергией летней алтайской природы собрались 15 000 жителей и гостей региона", - отметили в управлении.
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Также на фестивале работал караоке-шатер, где собрались несколько сотен желающих спеть в караоке и сыграть в "Угадай мелодию". Участники могли поучаствовать в конкурсе любителей-исполнителей и получить памятный приз.
"Фестиваль организован в рамках реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Федеральная поддержка позволила добавить в событийный календарь Алтайского края еще одно масштабное и знаковое мероприятие, наряду с известными далеко за пределами региона фестивалями - "Цветение маральника" и "Алтайская зимовка". "Шум Катуни" вызвал большой отклик у гостей, и мы убеждены, что у него есть все шансы стать новой визитной карточкой Алтайского края", - подчеркнул заместитель начальника регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Александр Барышников.
Для гостей также работали гастрономические площадки, где туристы могли попробовать необычные блюда, специальную программу разработали и для детей, а все желающие участвовали в экскурсиях и могли приобрести фирменные сувениры фестиваля.
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