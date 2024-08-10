https://ria.ru/20240810/festival-1965187048.html

Музыка и экскурсии: чем удивит гостей "Шаляпин-фестиваль" в Подмосковье

Музыка и экскурсии: чем удивит гостей "Шаляпин-фестиваль" в Подмосковье - РИА Новости, 10.08.2024

Музыка и экскурсии: чем удивит гостей "Шаляпин-фестиваль" в Подмосковье

В селе Гагино Сергиево-Посадского городского округа на территории Храмового комплекса Казанской иконы Божьей матери состоится традиционный "Шаляпин-фестиваль"... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T05:40

2024-08-10T05:40

2024-08-10T05:40

культура

новости культуры

федор шаляпин

новая опера

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михаил брызгалов

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В селе Гагино Сергиево-Посадского городского округа на территории Храмового комплекса Казанской иконы Божьей матери состоится традиционный "Шаляпин-фестиваль". В этом году он приурочен к Году семьи.Для зрителей подготовили концертную и просветительскую программы. "Выступят солисты Московского театра оперетты, Московского театра "Новая опера" им. Е.В. Колобова, Московского музыкального театра "Геликон-опера", Народный ансамбль русской песни "Забава" Сергиево-Посадского городского округа, Ансамбль баянистов Московской областной филармонии "Русский тембр", — рассказали организаторы мероприятия. Также впервые в фестивале примет участие автор-исполнитель, поэт, композитор, ведущий телеканала "СПАС" Александр Галицкий.Юных гостей на интерактивных занятиях познакомят с народными играми и забавами, традиционными русскими инструментами, будет возможность и самим стать участниками настоящего оркестра.Организованы выставки: Российского национального музея музыки "Михаил Глинка. Музыкальные путешествия" и "Храмовый комплекс в Гагино и история венчания Фёдора Шаляпина и Иолы Торнаги", а также экскурсионные программы.Состоится встреча-беседа "О традиционных духовных ценностях" с настоятелем Храма Казанской иконы Божией матери села Гагино Сергиево-Посадского благочиния, иереем Дионисием Цветковым.В течение дня на территории проведения фестиваля будет работать ярмарка народных мастеров, а вечером пройдет кинопоказ документального фильма "Римский-Корсаков. Полёт…" к 180-летию со дня рождения композитора."Шаляпин-фестиваль – один из немногих в нашей стране, организатором которого является музей. Каждый год мы готовим специальную программу для жителей и гостей Сергиево-Посадского городского округа, чтобы еще раз всем рассказать и напомнить о знаковом месте. Именно здесь в селе Гагино в церкви во имя Казанской иконы Божией матери в 1898 году, русский певец Федор Иванович Шаляпин венчался с балериной Иолой Торнаги", - рассказал генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.Фестиваль проводится с 2018 года при поддержке министерства культуры РФ. Организаторы – Российский национальный музей музыки и администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области. Партнёры – министерство культуры и туризма Московской области и Российское военно-историческое общество.Подробную программу можно посмотреть на официальном сайте Российского национального музея музыки.

https://ria.ru/20240809/festival-1965130943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

новости культуры, федор шаляпин, новая опера, геликон-опера, михаил брызгалов, московская область (подмосковье), россия, музыка