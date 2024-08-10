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Музыка и экскурсии: чем удивит гостей "Шаляпин-фестиваль" в Подмосковье - РИА Новости, 10.08.2024
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Культура
 
05:40 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/festival-1965187048.html
Музыка и экскурсии: чем удивит гостей "Шаляпин-фестиваль" в Подмосковье
Музыка и экскурсии: чем удивит гостей "Шаляпин-фестиваль" в Подмосковье - РИА Новости, 10.08.2024
Музыка и экскурсии: чем удивит гостей "Шаляпин-фестиваль" в Подмосковье
В селе Гагино Сергиево-Посадского городского округа на территории Храмового комплекса Казанской иконы Божьей матери состоится традиционный "Шаляпин-фестиваль"... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T05:40
2024-08-10T05:40
культура
новости культуры
федор шаляпин
новая опера
геликон-опера
михаил брызгалов
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В селе Гагино Сергиево-Посадского городского округа на территории Храмового комплекса Казанской иконы Божьей матери состоится традиционный "Шаляпин-фестиваль". В этом году он приурочен к Году семьи.Для зрителей подготовили концертную и просветительскую программы. "Выступят солисты Московского театра оперетты, Московского театра "Новая опера" им. Е.В. Колобова, Московского музыкального театра "Геликон-опера", Народный ансамбль русской песни "Забава" Сергиево-Посадского городского округа, Ансамбль баянистов Московской областной филармонии "Русский тембр", — рассказали организаторы мероприятия. Также впервые в фестивале примет участие автор-исполнитель, поэт, композитор, ведущий телеканала "СПАС" Александр Галицкий.Юных гостей на интерактивных занятиях познакомят с народными играми и забавами, традиционными русскими инструментами, будет возможность и самим стать участниками настоящего оркестра.Организованы выставки: Российского национального музея музыки "Михаил Глинка. Музыкальные путешествия" и "Храмовый комплекс в Гагино и история венчания Фёдора Шаляпина и Иолы Торнаги", а также экскурсионные программы.Состоится встреча-беседа "О традиционных духовных ценностях" с настоятелем Храма Казанской иконы Божией матери села Гагино Сергиево-Посадского благочиния, иереем Дионисием Цветковым.В течение дня на территории проведения фестиваля будет работать ярмарка народных мастеров, а вечером пройдет кинопоказ документального фильма "Римский-Корсаков. Полёт…" к 180-летию со дня рождения композитора."Шаляпин-фестиваль – один из немногих в нашей стране, организатором которого является музей. Каждый год мы готовим специальную программу для жителей и гостей Сергиево-Посадского городского округа, чтобы еще раз всем рассказать и напомнить о знаковом месте. Именно здесь в селе Гагино в церкви во имя Казанской иконы Божией матери в 1898 году, русский певец Федор Иванович Шаляпин венчался с балериной Иолой Торнаги", - рассказал генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.Фестиваль проводится с 2018 года при поддержке министерства культуры РФ. Организаторы – Российский национальный музей музыки и администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области. Партнёры – министерство культуры и туризма Московской области и Российское военно-историческое общество.Подробную программу можно посмотреть на официальном сайте Российского национального музея музыки.
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новости культуры, федор шаляпин, новая опера, геликон-опера, михаил брызгалов, московская область (подмосковье), россия, музыка
Культура, Новости культуры, Федор Шаляпин, Новая опера, Геликон-Опера, Михаил Брызгалов, Московская область (Подмосковье), Россия, Музыка
Музыка и экскурсии: чем удивит гостей "Шаляпин-фестиваль" в Подмосковье

В Сергиево-Посадском округе состоится традиционный "Шаляпин-фестиваль"

© Фото предоставлено Российским национальным музеем музыки"Шаляпин-фестиваль" в Подмосковье
Шаляпин-фестиваль в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© Фото предоставлено Российским национальным музеем музыки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В селе Гагино Сергиево-Посадского городского округа на территории Храмового комплекса Казанской иконы Божьей матери состоится традиционный "Шаляпин-фестиваль". В этом году он приурочен к Году семьи.
© Фото предоставлено Российским национальным музеем музыки"Шаляпин-фестиваль" в Подмосковье
Шаляпин-фестиваль в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Фото предоставлено Российским национальным музеем музыки
"Шаляпин-фестиваль" в Подмосковье
Для зрителей подготовили концертную и просветительскую программы. "Выступят солисты Московского театра оперетты, Московского театра "Новая опера" им. Е.В. Колобова, Московского музыкального театра "Геликон-опера", Народный ансамбль русской песни "Забава" Сергиево-Посадского городского округа, Ансамбль баянистов Московской областной филармонии "Русский тембр", — рассказали организаторы мероприятия.
Также впервые в фестивале примет участие автор-исполнитель, поэт, композитор, ведущий телеканала "СПАС" Александр Галицкий.
Юных гостей на интерактивных занятиях познакомят с народными играми и забавами, традиционными русскими инструментами, будет возможность и самим стать участниками настоящего оркестра.
© Фото предоставлено Российским национальным музеем музыки"Шаляпин-фестиваль" в Подмосковье
Шаляпин-фестиваль в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Фото предоставлено Российским национальным музеем музыки
"Шаляпин-фестиваль" в Подмосковье
Организованы выставки: Российского национального музея музыки "Михаил Глинка. Музыкальные путешествия" и "Храмовый комплекс в Гагино и история венчания Фёдора Шаляпина и Иолы Торнаги", а также экскурсионные программы.
Состоится встреча-беседа "О традиционных духовных ценностях" с настоятелем Храма Казанской иконы Божией матери села Гагино Сергиево-Посадского благочиния, иереем Дионисием Цветковым.
В течение дня на территории проведения фестиваля будет работать ярмарка народных мастеров, а вечером пройдет кинопоказ документального фильма "Римский-Корсаков. Полёт…" к 180-летию со дня рождения композитора.
© Фото предоставлено Российским национальным музеем музыки

Посетители "Шаляпин-фестиваля"

Шаляпин-фестиваль в Подмосковье

Посетители "Шаляпин-фестиваля"

© Фото предоставлено Российским национальным музеем музыки
1 из 5
© Фото предоставлено Российским национальным музеем музыки

"Шаляпин-фестиваль" в селе Гагино Сергиево-Посадского городского округа

Шаляпин-фестиваль в Подмосковье

"Шаляпин-фестиваль" в селе Гагино Сергиево-Посадского городского округа

© Фото предоставлено Российским национальным музеем музыки
2 из 5
© Фото предоставлено Российским национальным музеем музыки"Шаляпин-фестиваль" в Подмосковье
Шаляпин-фестиваль в Подмосковье
"Шаляпин-фестиваль" в Подмосковье
© Фото предоставлено Российским национальным музеем музыки
3 из 5
© Фото предоставлено Российским национальным музеем музыки

Гости традиционного "Шаляпин-фестиваля"

Шаляпин-фестиваль в Подмосковье

Гости традиционного "Шаляпин-фестиваля"

© Фото предоставлено Российским национальным музеем музыки
4 из 5
© Фото предоставлено Российским национальным музеем музыки

"Шаляпин-фестиваль" на территории Храмового комплекса Казанской иконы Божьей матери

Шаляпин-фестиваль в Подмосковье

"Шаляпин-фестиваль" на территории Храмового комплекса Казанской иконы Божьей матери

© Фото предоставлено Российским национальным музеем музыки
5 из 5

Посетители "Шаляпин-фестиваля"

© Фото предоставлено Российским национальным музеем музыки
1 из 5

"Шаляпин-фестиваль" в селе Гагино Сергиево-Посадского городского округа

© Фото предоставлено Российским национальным музеем музыки
2 из 5
"Шаляпин-фестиваль" в Подмосковье
© Фото предоставлено Российским национальным музеем музыки
3 из 5

Гости традиционного "Шаляпин-фестиваля"

© Фото предоставлено Российским национальным музеем музыки
4 из 5

"Шаляпин-фестиваль" на территории Храмового комплекса Казанской иконы Божьей матери

© Фото предоставлено Российским национальным музеем музыки
5 из 5
"Шаляпин-фестиваль – один из немногих в нашей стране, организатором которого является музей. Каждый год мы готовим специальную программу для жителей и гостей Сергиево-Посадского городского округа, чтобы еще раз всем рассказать и напомнить о знаковом месте. Именно здесь в селе Гагино в церкви во имя Казанской иконы Божией матери в 1898 году, русский певец Федор Иванович Шаляпин венчался с балериной Иолой Торнаги", - рассказал генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.
Фестиваль проводится с 2018 года при поддержке министерства культуры РФ. Организаторы – Российский национальный музей музыки и администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области. Партнёры – министерство культуры и туризма Московской области и Российское военно-историческое общество.
Подробную программу можно посмотреть на официальном сайте Российского национального музея музыки.
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