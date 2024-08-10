Музыка и экскурсии: чем удивит гостей "Шаляпин-фестиваль" в Подмосковье
В Сергиево-Посадском округе состоится традиционный "Шаляпин-фестиваль"
© Фото предоставлено Российским национальным музеем музыки"Шаляпин-фестиваль" в Подмосковье
© Фото предоставлено Российским национальным музеем музыки
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В селе Гагино Сергиево-Посадского городского округа на территории Храмового комплекса Казанской иконы Божьей матери состоится традиционный "Шаляпин-фестиваль". В этом году он приурочен к Году семьи.
© Фото предоставлено Российским национальным музеем музыки"Шаляпин-фестиваль" в Подмосковье
© Фото предоставлено Российским национальным музеем музыки
"Шаляпин-фестиваль" в Подмосковье
Для зрителей подготовили концертную и просветительскую программы. "Выступят солисты Московского театра оперетты, Московского театра "Новая опера" им. Е.В. Колобова, Московского музыкального театра "Геликон-опера", Народный ансамбль русской песни "Забава" Сергиево-Посадского городского округа, Ансамбль баянистов Московской областной филармонии "Русский тембр", — рассказали организаторы мероприятия.
Также впервые в фестивале примет участие автор-исполнитель, поэт, композитор, ведущий телеканала "СПАС" Александр Галицкий.
Юных гостей на интерактивных занятиях познакомят с народными играми и забавами, традиционными русскими инструментами, будет возможность и самим стать участниками настоящего оркестра.
© Фото предоставлено Российским национальным музеем музыки"Шаляпин-фестиваль" в Подмосковье
© Фото предоставлено Российским национальным музеем музыки
"Шаляпин-фестиваль" в Подмосковье
Организованы выставки: Российского национального музея музыки "Михаил Глинка. Музыкальные путешествия" и "Храмовый комплекс в Гагино и история венчания Фёдора Шаляпина и Иолы Торнаги", а также экскурсионные программы.
Состоится встреча-беседа "О традиционных духовных ценностях" с настоятелем Храма Казанской иконы Божией матери села Гагино Сергиево-Посадского благочиния, иереем Дионисием Цветковым.
В течение дня на территории проведения фестиваля будет работать ярмарка народных мастеров, а вечером пройдет кинопоказ документального фильма "Римский-Корсаков. Полёт…" к 180-летию со дня рождения композитора.
© Фото предоставлено Российским национальным музеем музыки
Посетители "Шаляпин-фестиваля"
Посетители "Шаляпин-фестиваля"
© Фото предоставлено Российским национальным музеем музыки
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© Фото предоставлено Российским национальным музеем музыки
"Шаляпин-фестиваль" в селе Гагино Сергиево-Посадского городского округа
"Шаляпин-фестиваль" в селе Гагино Сергиево-Посадского городского округа
© Фото предоставлено Российским национальным музеем музыки
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© Фото предоставлено Российским национальным музеем музыки"Шаляпин-фестиваль" в Подмосковье
"Шаляпин-фестиваль" в Подмосковье
© Фото предоставлено Российским национальным музеем музыки
3 из 5
© Фото предоставлено Российским национальным музеем музыки
Гости традиционного "Шаляпин-фестиваля"
Гости традиционного "Шаляпин-фестиваля"
© Фото предоставлено Российским национальным музеем музыки
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© Фото предоставлено Российским национальным музеем музыки
"Шаляпин-фестиваль" на территории Храмового комплекса Казанской иконы Божьей матери
"Шаляпин-фестиваль" на территории Храмового комплекса Казанской иконы Божьей матери
© Фото предоставлено Российским национальным музеем музыки
5 из 5
Посетители "Шаляпин-фестиваля"
© Фото предоставлено Российским национальным музеем музыки
1 из 5
"Шаляпин-фестиваль" в селе Гагино Сергиево-Посадского городского округа
© Фото предоставлено Российским национальным музеем музыки
2 из 5
"Шаляпин-фестиваль" в Подмосковье
© Фото предоставлено Российским национальным музеем музыки
3 из 5
Гости традиционного "Шаляпин-фестиваля"
© Фото предоставлено Российским национальным музеем музыки
4 из 5
"Шаляпин-фестиваль" на территории Храмового комплекса Казанской иконы Божьей матери
© Фото предоставлено Российским национальным музеем музыки
5 из 5
"Шаляпин-фестиваль – один из немногих в нашей стране, организатором которого является музей. Каждый год мы готовим специальную программу для жителей и гостей Сергиево-Посадского городского округа, чтобы еще раз всем рассказать и напомнить о знаковом месте. Именно здесь в селе Гагино в церкви во имя Казанской иконы Божией матери в 1898 году, русский певец Федор Иванович Шаляпин венчался с балериной Иолой Торнаги", - рассказал генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.
Фестиваль проводится с 2018 года при поддержке министерства культуры РФ. Организаторы – Российский национальный музей музыки и администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области. Партнёры – министерство культуры и туризма Московской области и Российское военно-историческое общество.
Подробную программу можно посмотреть на официальном сайте Российского национального музея музыки.