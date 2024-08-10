Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области Киев расширил зону принудительной эвакуации - РИА Новости, 10.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:14 10.08.2024
https://ria.ru/20240810/evakuatsiya-1965440385.html
В Херсонской области Киев расширил зону принудительной эвакуации
В Херсонской области Киев расширил зону принудительной эвакуации - РИА Новости, 10.08.2024
В Херсонской области Киев расширил зону принудительной эвакуации
Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что на подконтрольной ВСУ территории Херсонской области расширили РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T22:14
2024-08-10T22:14
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
днепр (город)
вооруженные силы украины
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789321081_0:224:3072:1952_1920x0_80_0_0_d349078cfae91c78c4bc771c66196ad4.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что на подконтрольной ВСУ территории Херсонской области расширили зону принудительной эвакуации жителей, она будет охватывать до 50 населенных пунктов. Чиновник сообщил, что по итогам заседания совета обороны было принято решение о расширении зоны эвакуации населения подконтрольной украинским войскам территории Херсонской области. "Совместно с начальником главного управления нацполиции в Херсонской области Игорем Королем приняли решение расширить перечень населенных пунктов для обязательной эвакуации населения. Это - Шляховое, Томарино, Новоалександровка, Гончарное, Новодмитровка, Ромашково, Первомайское, микрорайоны Гидропарк и Нефтегавань Херсона... Всего 50 населенных пунктов, расположенных вдоль реки Днепр", - написал Прокудин в своем Telegram-канале. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской и Сумской областях Украины, из некоторых районов выехали практически все жители. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240810/krauze-1965425653.html
херсонская область
россия
днепр (город)
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789321081_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_bc45446e8c47caaac945f602ec211a1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область , россия, днепр (город), вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Вооруженные силы Украины, Киев
В Херсонской области Киев расширил зону принудительной эвакуации

В Херсонской области Киев расширил зону принудительной эвакуации жителей

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкПодбитый танк ВСУ в селе Цуповка в Херсонской области
Подбитый танк ВСУ в селе Цуповка в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Подбитый танк ВСУ в селе Цуповка в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что на подконтрольной ВСУ территории Херсонской области расширили зону принудительной эвакуации жителей, она будет охватывать до 50 населенных пунктов.
Чиновник сообщил, что по итогам заседания совета обороны было принято решение о расширении зоны эвакуации населения подконтрольной украинским войскам территории Херсонской области.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:47
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.08.2024Посмотреть
«
"Совместно с начальником главного управления нацполиции в Херсонской области Игорем Королем приняли решение расширить перечень населенных пунктов для обязательной эвакуации населения. Это - Шляховое, Томарино, Новоалександровка, Гончарное, Новодмитровка, Ромашково, Первомайское, микрорайоны Гидропарк и Нефтегавань Херсона... Всего 50 населенных пунктов, расположенных вдоль реки Днепр", - написал Прокудин в своем Telegram-канале.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской и Сумской областях Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
В Германии заявили о недовольстве США из-за атаки ВСУ на Курскую область
Вчера, 20:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьРоссияДнепр (город)Вооруженные силы УкраиныКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала