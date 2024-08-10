https://ria.ru/20240810/evakuatsiya-1965440385.html

В Херсонской области Киев расширил зону принудительной эвакуации

В Херсонской области Киев расширил зону принудительной эвакуации - РИА Новости, 10.08.2024

В Херсонской области Киев расширил зону принудительной эвакуации

Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что на подконтрольной ВСУ территории Херсонской области расширили РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T22:14

2024-08-10T22:14

2024-08-10T22:14

специальная военная операция на украине

в мире

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россия

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киев

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что на подконтрольной ВСУ территории Херсонской области расширили зону принудительной эвакуации жителей, она будет охватывать до 50 населенных пунктов. Чиновник сообщил, что по итогам заседания совета обороны было принято решение о расширении зоны эвакуации населения подконтрольной украинским войскам территории Херсонской области. "Совместно с начальником главного управления нацполиции в Херсонской области Игорем Королем приняли решение расширить перечень населенных пунктов для обязательной эвакуации населения. Это - Шляховое, Томарино, Новоалександровка, Гончарное, Новодмитровка, Ромашково, Первомайское, микрорайоны Гидропарк и Нефтегавань Херсона... Всего 50 населенных пунктов, расположенных вдоль реки Днепр", - написал Прокудин в своем Telegram-канале. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской и Сумской областях Украины, из некоторых районов выехали практически все жители. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240810/krauze-1965425653.html

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днепр (город)

киев

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